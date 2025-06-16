Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, є загиблі

У ніч проти 16 червня Іран атакував ракетами Ізраїль, троє загинули, 67 осіб постраждали, внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень. Зазначається, що фіксується влучання балістичних ракет у кількох районах у центрі Ізраїлю.

The Times of Israel повідомляє, що внаслідок ракетних ударів з боку Ірану двоє людей отримали поранення середньої важкості, ще 10 – легкі. Крім того, дві багатоповерхівки були пошкоджені.

CNN з посиланням на рятувальну службу Ізраїлю зазначає, що в пошкоджених будинках люди опинилися "в пастках".

За даними Ізраїльської електричної корпорації, іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральному Ізраїлі.

"Бригади працюють на місцях, щоб нейтралізувати загрози безпеці, зокрема ризик ураження електричним струмом через обірвані електричні дроти", – повідомила Ізраїльська електрична корпорація.

"Водночас проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", – додали в компанії.

Крім того, пише CNN, відео з місця ударів свідчить, що ракети уразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі.

Пізніше MDA повідомила, що троє людей загинули внаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю.

Згодом MDA повідомила, що з чотирьох місць ураження балістичними ракетами в центральному Ізраїлі до лікарень доставили 67 людей. Серед них – жінка близько 30 років – у важкому стані.