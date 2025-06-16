Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, є загиблі
У ніч проти 16 червня Іран атакував ракетами Ізраїль, троє загинули, 67 осіб постраждали, внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN.
Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень. Зазначається, що фіксується влучання балістичних ракет у кількох районах у центрі Ізраїлю.
The Times of Israel повідомляє, що внаслідок ракетних ударів з боку Ірану двоє людей отримали поранення середньої важкості, ще 10 – легкі. Крім того, дві багатоповерхівки були пошкоджені.
CNN з посиланням на рятувальну службу Ізраїлю зазначає, що в пошкоджених будинках люди опинилися "в пастках".
За даними Ізраїльської електричної корпорації, іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральному Ізраїлі.
"Бригади працюють на місцях, щоб нейтралізувати загрози безпеці, зокрема ризик ураження електричним струмом через обірвані електричні дроти", – повідомила Ізраїльська електрична корпорація.
"Водночас проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", – додали в компанії.
Крім того, пише CNN, відео з місця ударів свідчить, що ракети уразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі.
Пізніше MDA повідомила, що троє людей загинули внаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю.
Згодом MDA повідомила, що з чотирьох місць ураження балістичними ракетами в центральному Ізраїлі до лікарень доставили 67 людей. Серед них – жінка близько 30 років – у важкому стані.
абідна звісно ******** аятолам стало, стільки часу та грошей вбухали у створення проксі армій навколо "сіоністів" а на виході пшик.
а можуть же жити не гірше за саудидів, так ніт хочуть як парашинці жити в лайні та щоб весь арабський світ та жиди їх боялись.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран потенційно можуть https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-poobitsjav-zmusiti-izrajil-ta-iran-uklasti-mir-tak-samo-jak-indiju-i-pakistan-.html досягти мирної угоди, хоча сторони, ймовірно, ще деякий час продовжуватимуть бойові дії.
Про це він заявив журналістам у неділю перед вильотом на саміт лідерів G7 до Канади, https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-15/trump-says-israel-iran-may-need-to-fight-it-out-before-deal повідомляє Bloomberg.
"Іноді їм доводиться воювати, але ми подивимося, що буде далі. Я думаю, що є велика ймовірність укладення угоди", - сказав Трамп, коментуючи ескалацію між Ізраїлем та Іраном.
Попри заяви США про те, що вони не залучені у наступальні дії Ізраїлю, питання про можливу участь Вашингтона у конфлікті залишається відкритим. Деякі аналітики вказують на обмежені можливості Ізраїлю щодо удару по ключовому іранському ядерному об'єкту у Фордо. В інтерв'ю ABC News у неділю Трамп зазначив, що Сполучені Штати "можливо" можуть втрутитися.
Крім того, за словами високопосадовця з адміністрації, https://zn.ua/ukr/usa/netanjahu-prokomentuvav-publikatsiju-reuters-pro-veto-trampa-na-izrajilskij-plan-vbivstva-khameneji.html Трамп ветував план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. За словами джерела, Ізраїль вважав такий крок технічно здійсненним.
Щось цих Крихіток Цахесів розвелося забагато! Пора починати скорочувати їх популяцію...
А ще Трамп заборонив Ізраїлю https://patrioty.org.ua/blogs/tramp-zaboronyv-izrailiu-vbyvaty-verkhovnoho-lidera-iranu--dzherela-558149.html вбивати верховного лідера Ірану.
А до ф16 купити, їх списують в НАТО і продають за бесцінь.
Коли їхні ракети, шахеди, падають на города України, то теж вони молодці, виконують свої обов'язки перед ху...лостаном
І хто збудував завод у Єлабузі? Невже Ізраїль?
Шахед абсолютно не ізраїльська розробка, технологія іранська, Форпост продали цілком легально у 2010 та повністю припинили співпрацю у 2014, Ланцет просто вкрали у третьої сторони та скопіювали як могли. А які ще "десяток" моделей?
В гуглі забанили, чи не навчили користуватися?
Ось Юрий Андрияшик(дивись нижче) справа інша. Він доброволець, там просто мухи в голові.
Я радий. Якщо хочеш, напишу ще.
Прочитай тут про тебе написано.
Александр Галич.
"О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира"
По перше менше будуть поставляти ракети ху...лостану.
По друге ху...лостан як завжди дав зрозуміти що підписання договорів з ним це даремна витрата часу і паперу
Я так думаю, що *********.
Про комплектуючі для ракет це ти сказав!
Вже википає.
Це в тебе по Фрейду?
Пам'ятаєш, як я тобі заперечував, - "електронні плати, вони такі маленькі-маленькі, тоненькі-тоненькі", на 30 літаків щодня не вистачить.
Ну, коротше, я зрозумів - "30 вантажних літаків на день", це є твоя особиста фенечка.
Одужуй, здоров'я тобі, фізичного та ментального.
По друге - в Ізраїлі збудований завод фірми Інтел-близнюк китайського заводу, який тепер зветься Леново.
По третє - більшість американських та європейських комплектуючих, які знаходять з обломках різних кинджалів - прибувають транзитом через Ізраїль.
Дійшло тобі, тупориле створіння?
Ти коли небудь бачив в зборі плати воєнного призначення?
Ото - засунь собі язика одне місце і не тринди.
Ти знаходишся на рівні розвитку пітенкантропа в цих питаннях.
Мова про те, що причини нападу один в один як і у кацапів на Україну... Навколо всі вороги, всі на нас хочуть напасти, але ми нападеимо першими, щоб не напали на нас. І так, і Іран і Ізраїль співпрацюють з козломордими...