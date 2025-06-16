УКР
Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, є загиблі

Ізраїль

У ніч проти 16 червня Іран атакував ракетами Ізраїль, троє  загинули, 67 осіб постраждали, внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляють  ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень. Зазначається, що  фіксується влучання балістичних ракет у кількох районах у центрі Ізраїлю.

The Times of Israel повідомляє, що внаслідок ракетних ударів з боку Ірану двоє людей отримали поранення середньої важкості, ще 10 – легкі. Крім того, дві багатоповерхівки були пошкоджені.

CNN з посиланням на рятувальну службу Ізраїлю зазначає, що в пошкоджених будинках люди опинилися "в пастках".

За даними Ізраїльської електричної корпорації, іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральному Ізраїлі.

"Бригади працюють на місцях, щоб нейтралізувати загрози безпеці, зокрема ризик ураження електричним струмом через обірвані електричні дроти", – повідомила Ізраїльська електрична корпорація.

"Водночас проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", – додали в компанії.

Крім того, пише CNN, відео з місця ударів свідчить, що ракети уразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі.

Пізніше MDA повідомила, що троє людей загинули внаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю.

Згодом MDA повідомила, що з чотирьох місць ураження балістичними ракетами в центральному Ізраїлі до лікарень доставили 67 людей. Серед них – жінка близько 30 років – у важкому стані.

+20
От нечисть брехлива,то вони нібито просять миру,Ізраїль перестає лупити,бо сприймає це за чисту монету,а гидота кацапська знову за своє!Ну значить ********* їх євреї в позаминулий вік!!!
16.06.2025 06:50 Відповісти
+14
Потрiбна широка наземна СВО щоб десь за три днi усунути нацизм в Ірані та провести демілітаризацію і денацифікацію аятолл.
16.06.2025 06:53 Відповісти
+13
і зовсім не дивно - Ізраїль почав перший
16.06.2025 07:35 Відповісти
Якщо чесно, то якось фіолетово....
16.06.2025 06:49 Відповісти
і зовсім не дивно - Ізраїль почав перший
16.06.2025 07:35 Відповісти
Рушник поправ, сповзає
16.06.2025 08:57 Відповісти
псьов за мацквою, козляра
16.06.2025 09:58 Відповісти
Першим почав Іран, ще 13 квітня 2024 року. Прямою атакою дронів. Просто Ізраїль ретельно і довго готував відповідь.
16.06.2025 08:59 Відповісти
і прям на рівному місці, а ізраїль до них з калачами
16.06.2025 09:57 Відповісти
можна провести паралелі, іран це параша, хамас це лндр хезбола днр.
абідна звісно ******** аятолам стало, стільки часу та грошей вбухали у створення проксі армій навколо "сіоністів" а на виході пшик.
а можуть же жити не гірше за саудидів, так ніт хочуть як парашинці жити в лайні та щоб весь арабський світ та жиди їх боялись.
16.06.2025 10:28 Відповісти
Ну калачами знищення іранських генералів я би не називала. Але ж саме Іран напав першим. До того Ізраїль наносив удари у Сирії. У Сирії, а не у Ірані. Погугліть, тоді казали, що насправді то перше пряме зіткнення Ірану та Ізраїлю. Отже саме Іран напав першим.
16.06.2025 13:31 Відповісти
Кілька місяців тому Ізраїль сам себе обстрілював сотнями ракет з Іранської території?
показати весь коментар
все же - там дело было в убийстве какого-то местного "лидора". теперь, официально, из всех утюгов - из-за "ядерной сделки". так что тут и сейчас на фоне Будапештского меморандума, захвата атомных станций членами оон, кучи трупов и вот этих вот "мы за океаном, разбирайтесь сами, пишите письма, поздравляем с первомаем и днем чекиста" оно пахнет не очень.
показати весь коментар
Перші почали газовщики, які під контролем ірану
показати весь коментар
ТРАМП: ІЗРАЇЛЬ ТА ІРАН МОЖУТЬ ЩЕ "ПОВОЮВАТИ", ПЕРШ НІЖ ДОМОВЛЯТЬСЯ - ДТ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран потенційно можуть https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-poobitsjav-zmusiti-izrajil-ta-iran-uklasti-mir-tak-samo-jak-indiju-i-pakistan-.html досягти мирної угоди, хоча сторони, ймовірно, ще деякий час продовжуватимуть бойові дії.

Про це він заявив журналістам у неділю перед вильотом на саміт лідерів G7 до Канади, https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-15/trump-says-israel-iran-may-need-to-fight-it-out-before-deal повідомляє Bloomberg.

"Іноді їм доводиться воювати, але ми подивимося, що буде далі. Я думаю, що є велика ймовірність укладення угоди", - сказав Трамп, коментуючи ескалацію між Ізраїлем та Іраном.

Попри заяви США про те, що вони не залучені у наступальні дії Ізраїлю, питання про можливу участь Вашингтона у конфлікті залишається відкритим. Деякі аналітики вказують на обмежені можливості Ізраїлю щодо удару по ключовому іранському ядерному об'єкту у Фордо. В інтерв'ю ABC News у неділю Трамп зазначив, що Сполучені Штати "можливо" можуть втрутитися.

Крім того, за словами високопосадовця з адміністрації, https://zn.ua/ukr/usa/netanjahu-prokomentuvav-publikatsiju-reuters-pro-veto-trampa-na-izrajilskij-plan-vbivstva-khameneji.html Трамп ветував план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. За словами джерела, Ізраїль вважав такий крок технічно здійсненним.
16.06.2025 06:50 Відповісти
Так він ніби вже їх примирив і приписав соб і перемогу.
показати весь коментар
але щось пішло не так
показати весь коментар
Перемог, послали, дав ще час
показати весь коментар
Ну, він же триндить, що особисто помирив Індію з Пакістаном!

Щось цих Крихіток Цахесів розвелося забагато! Пора починати скорочувати їх популяцію...
16.06.2025 09:43 Відповісти
От нечисть брехлива,то вони нібито просять миру,Ізраїль перестає лупити,бо сприймає це за чисту монету,а гидота кацапська знову за своє!Ну значить ********* їх євреї в позаминулий вік!!!
16.06.2025 06:50 Відповісти
Вони і так в 14ст..бо люди 20ст в жодному разі не зробили б ісламську революцію
показати весь коментар
Ментально так,а технологічно все таки попереду України
показати весь коментар
шо опять ?
показати весь коментар
Потрiбна широка наземна СВО щоб десь за три днi усунути нацизм в Ірані та провести демілітаризацію і денацифікацію аятолл.
показати весь коментар
Тєгєран за трі дня?
показати весь коментар
Сьогодні Трамп вже заявив, що завжди дружив з президентом Ірану і зупинить війну за один день.(Діти мої, тобто лошари, сідайте за переговори..)
показати весь коментар
Трамп не проти, щоб Путін був https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/15/7517244/ посередником між Ізраїлем та Іраном
А ще Трамп заборонив Ізраїлю https://patrioty.org.ua/blogs/tramp-zaboronyv-izrailiu-vbyvaty-verkhovnoho-lidera-iranu--dzherela-558149.html вбивати верховного лідера Ірану.
показати весь коментар
але якщо під час атаки той сам ненавмисно вб'ється то так тому і бути
показати весь коментар
Під час ракетної атаки на Ізраїль, Армія Крайова і Армія Людова про всяк випадок підняли в повітря авіацію.
показати весь коментар
Польські кавалеристи виявили надзвичайну хоробрість, йдучи у битву проти німецьких танків.
показати весь коментар
А залізний купол що? Про збиті залізяки - мовчок
показати весь коментар
Іран б'є балістикою, а залізний купол створювався проти ракет, перероблених із водопровідних труб, проти балістики він безсилий.
показати весь коментар
Балістику збивають іншою системою.
показати весь коментар
Так всі пускові установки ірану було знищено в перші дні... З чого пуляють??? 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
показати весь коментар
З рогаток.
показати весь коментар
Дивно, чому чалматоголові не використовують проти ісраелю 1000 шахедів за 1 ніч. Типова терористична зброя з великою руйнівною силою, що запросто склалає 1 під'їзд панельної радянської багатоповерхівки. При умілому використанні з гіпсокартонними картковими будиночками в кібуцах справиться набагато краще. А не ці нещасні малокаліберні ракетні пукалки з 5кг вибухівки, які є легкою ціллю для ППО обрізанців. Схоже, метою чалматоголових є демонстрація сили, легкі руйнування і красиві вибухи сотень цих недоракет, щоб ісраельтяни побільше назнімали відосиків роботи ППО з дахів своїх вілл.
показати весь коментар
Шахеди легко збиваються авіацією, просто у нас вона майже відсутня а та що є немає дешевих ракет, хоча до мігів можна виготовляти, оборонпром до війни продавав по всьому світу.
А до ф16 купити, їх списують в НАТО і продають за бесцінь.
показати весь коментар
Особливо за межами держави Ізраїль + авіація ППО Ізраїлю не зустріне протідію від ворожої авіації та ворожих засобів ППО - далеко.
показати весь коментар
Шахедам скільки часу потрібно щоб долітити з Ірану до Ізраїлю?
показати весь коментар
А тепер уявіть що посеред цих ударів США заявляє що Іран то хороші хлопці, припиняє постачання Ізраїлю зброї, знімає ППО і переводить його на Тайвань...
показати весь коментар
і забирає у ізраїля всі рідкіснозеиельні копалини, звинувачуючи нетаньяху що він ровзязав 3ю світову і втягує в неї бідолашні сша
показати весь коментар
17.06.2025 00:07 Відповісти
А якщо б Іран не атакував Ізраїль, то не треба було б зараз ховати генералів та фізиків. Якщо забули, дивіться події 13 квітня 24 року.
показати весь коментар
Ти повинен починати: як казало фсб.....
Коли їхні ракети, шахеди, падають на города України, то теж вони молодці, виконують свої обов'язки перед ху...лостаном
показати весь коментар
Іран звісно ганд@ни ще ті, за співпрацю з кацапами їх треба роз'їб@ти .... Але в даному випадку Ізраїль - агресор, бо напав першим ...
показати весь коментар
Це тобі фсб таке розповідає
показати весь коментар
Він забув чиї шахіди йому на голову летять кожну ніч
показати весь коментар
Ти забув хто збудував завод в єлабузі, де збирають не тільки шахеди, а ще й десяток інших моделей, розроблених в Ізраїлі.
показати весь коментар
...????
І хто збудував завод у Єлабузі? Невже Ізраїль?
Шахед абсолютно не ізраїльська розробка, технологія іранська, Форпост продали цілком легально у 2010 та повністю припинили співпрацю у 2014, Ланцет просто вкрали у третьої сторони та скопіювали як могли. А які ще "десяток" моделей?
показати весь коментар
Нахрена щось Розповідати дебілу з-під диряаого купола?
В гуглі забанили, чи не навчили користуватися?
показати весь коментар
Прочитайте першу половину мого допису...
показати весь коментар
То, що Вал Кочин людина службова, "штатна одиниця райкому", абсолютно зрозуміло. Типова "мать і женщіна", яка бореться з "ізраїльською воєнщиною" зі знаменитого вірша Галича.
Ось Юрий Андрияшик(дивись нижче) справа інша. Він доброволець, там просто мухи в голові.
показати весь коментар
Довго думав, щоб таке нашкрябати?😭😭😭😭
показати весь коментар
Тобі сподобалося?
Я радий. Якщо хочеш, напишу ще.
Прочитай тут про тебе написано.

Александр Галич.
"О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира"
показати весь коментар
Кілька місяців тому Ізраїль сам себе обстрілював сотнями ракет з Іранської території?
показати весь коментар
Вал кочин,ти просто полудурок,значить Ізраїль повинен був чекати ядерного удару???Чи превентивно зайнятись збідненням урану на ірані???
показати весь коментар
Полудурка ти в дзеркалі побачиш.... Кацапи те саме співають про Україну.... Клоун.
показати весь коментар
От і добийся чогось з вами,тупе й не заточується
показати весь коментар
Я так розумію ми маємо вигоду
По перше менше будуть поставляти ракети ху...лостану.
По друге ху...лостан як завжди дав зрозуміти що підписання договорів з ним це даремна витрата часу і паперу
показати весь коментар
Капєц.. шокує кількість хохлов-антисемітів... і головне шо вже все розкладено по поличках, шо Ізраїль Україні не ворог, шо Україна має купу плюсів з того шо Ірану наваляють. І всеодно хохлам жиди в штани насрали.. А потім ще дивуються, чого це населення з таким рівнем IQ постійно страждає...
показати весь коментар
Краще розкажи що наш неворог щоденно транспортує в середньому коло 30 вантажних бортів на московію?
Я так думаю, що *********.
Про комплектуючі для ракет це ти сказав!
показати весь коментар
Ага, а впроміжках між транспортуванням сере тобі в штані.
показати весь коментар
Тобі в черепну коробку він сере.
Вже википає.
показати весь коментар
Юрко-дурко, ти навіть нічого розумнішого ніж "сам такий" придумати не можеш? ) Хтось казав шо антисемітизм це пряма ознака низького IQ. Ти цей тезіс повністю підтверджуєш
показати весь коментар
Юрий Андрияшик - це просто нещасна, хвора головою істота, і як у будь-якого божевільного у нього має бути "ідея-фікс" по науковому або "фенечка" по народному. Я цьому занудному дурнику вже неодноразово пояснював що це таке "30 важких транспортних літаків" і щодня завантажувати їх деталями дронів нездатна не тільки ізраїльська, а й навіть китайська промисловість. Але "фенечка" у божевільного тим і відрізняється від психології нормальної людини, що їй не треба ні фактів, ні логіки, ні здорового глузду. Йому достатньо, що ВІН ЗНАЄ.
показати весь коментар
Придурок, де я писав про деталі для дронів?
Це в тебе по Фрейду?
показати весь коментар
Це я маю на увазі ще вперше, десь місяць тому, коли ти стверджував, що з Ізраїлю щодня надсилають 30 вантажних літаків з електронікою для росії.
Пам'ятаєш, як я тобі заперечував, - "електронні плати, вони такі маленькі-маленькі, тоненькі-тоненькі", на 30 літаків щодня не вистачить.
Ну, коротше, я зрозумів - "30 вантажних літаків на день", це є твоя особиста фенечка.
Одужуй, здоров'я тобі, фізичного та ментального.
показати весь коментар
Дурнику, електроніка використовується не тільки в дорогах, це по перше.
По друге - в Ізраїлі збудований завод фірми Інтел-близнюк китайського заводу, який тепер зветься Леново.
По третє - більшість американських та європейських комплектуючих, які знаходять з обломках різних кинджалів - прибувають транзитом через Ізраїль.
Дійшло тобі, тупориле створіння?
показати весь коментар
А тоненькі в тебе звивини головного мозку.
Ти коли небудь бачив в зборі плати воєнного призначення?
Ото - засунь собі язика одне місце і не тринди.
Ти знаходишся на рівні розвитку пітенкантропа в цих питаннях.
показати весь коментар
Всьо, всьо, Андриящик, спілкування з тобою дійшло до логічного фіналу. Ти не тільки божевільний, ти впертий, агресивний і просто небезпечний. Найкращого. Одужуй
показати весь коментар
Передай повіт своїм санітарам, коли прийдеш трохи до тями!
показати весь коментар
хохлів дебілів у нас звісно багато, раз клована на трон посадили, але що стосовно цензора, то тут актив проти ізраілю розганяє всього декілька дебілів, дуже схожих на кацаських вошей
показати весь коментар
Що то гімно, що то, хай хоч повбивають одне одного...🤣
Мова про те, що причини нападу один в один як і у кацапів на Україну... Навколо всі вороги, всі на нас хочуть напасти, але ми нападеимо першими, щоб не напали на нас. І так, і Іран і Ізраїль співпрацюють з козломордими...
показати весь коментар
