Иран нанес ракетный удар по Израилю, есть погибшие

В ночь на 16 июня Иран атаковал ракетами Израиль, трое погибли, 67 человек пострадали, в результате ударов повреждены многоэтажки, электростанция и НПЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN.

Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц оставаться в укрытиях до дальнейших сообщений. Отмечается, что фиксируется попадание баллистических ракет в нескольких районах в центре Израиля.

The Times of Israel сообщает, что в результате ракетных ударов со стороны Ирана два человека получили ранения средней тяжести, еще 10 - легкие. Кроме того, две многоэтажки были повреждены.

CNN со ссылкой на спасательную службу Израиля отмечает, что в поврежденных домах люди оказались "в ловушках".

По данным Израильской электрической корпорации, иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле.

"Бригады работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов", - сообщила Израильская электрическая корпорация.

"В то же время проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", - добавили в компании.

Кроме того, пишет CNN, видео с места ударов свидетельствует, что ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Позже MDA сообщила, что три человека погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю.

Впоследствии MDA сообщила, что из четырех мест поражения баллистическими ракетами в центральном Израиле в больницы доставили 67 человек. Среди них - женщина около 30 лет - в тяжелом состоянии.