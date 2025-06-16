РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6779 посетителей онлайн
Новости Атаки Ирана на Израиль
7 246 70

Иран нанес ракетный удар по Израилю, есть погибшие

Ізраїль

В ночь на 16 июня Иран атаковал ракетами Израиль, трое погибли, 67 человек пострадали, в результате ударов повреждены многоэтажки, электростанция и НПЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN.

Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц оставаться в укрытиях до дальнейших сообщений. Отмечается, что фиксируется попадание баллистических ракет в нескольких районах в центре Израиля.

The Times of Israel сообщает, что в результате ракетных ударов со стороны Ирана два человека получили ранения средней тяжести, еще 10 - легкие. Кроме того, две многоэтажки были повреждены.

CNN со ссылкой на спасательную службу Израиля отмечает, что в поврежденных домах люди оказались "в ловушках".

По данным Израильской электрической корпорации, иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле.

"Бригады работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов", - сообщила Израильская электрическая корпорация.

"В то же время проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", - добавили в компании.

Кроме того, пишет CNN, видео с места ударов свидетельствует, что ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Позже MDA сообщила, что три человека погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю.

Впоследствии MDA сообщила, что из четырех мест поражения баллистическими ракетами в центральном Израиле в больницы доставили 67 человек. Среди них - женщина около 30 лет - в тяжелом состоянии.

Автор: 

Израиль (2096) Иран (2074)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
От нечисть брехлива,то вони нібито просять миру,Ізраїль перестає лупити,бо сприймає це за чисту монету,а гидота кацапська знову за своє!Ну значить ********* їх євреї в позаминулий вік!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 06:50 Ответить
+14
Потрiбна широка наземна СВО щоб десь за три днi усунути нацизм в Ірані та провести демілітаризацію і денацифікацію аятолл.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:53 Ответить
+13
і зовсім не дивно - Ізраїль почав перший
показать весь комментарий
16.06.2025 07:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо чесно, то якось фіолетово....
показать весь комментарий
16.06.2025 06:49 Ответить
і зовсім не дивно - Ізраїль почав перший
показать весь комментарий
16.06.2025 07:35 Ответить
Рушник поправ, сповзає
показать весь комментарий
16.06.2025 08:57 Ответить
псьов за мацквою, козляра
показать весь комментарий
16.06.2025 09:58 Ответить
Першим почав Іран, ще 13 квітня 2024 року. Прямою атакою дронів. Просто Ізраїль ретельно і довго готував відповідь.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:59 Ответить
і прям на рівному місці, а ізраїль до них з калачами
показать весь комментарий
16.06.2025 09:57 Ответить
можна провести паралелі, іран це параша, хамас це лндр хезбола днр.
абідна звісно ******** аятолам стало, стільки часу та грошей вбухали у створення проксі армій навколо "сіоністів" а на виході пшик.
а можуть же жити не гірше за саудидів, так ніт хочуть як парашинці жити в лайні та щоб весь арабський світ та жиди їх боялись.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:28 Ответить
Ну калачами знищення іранських генералів я би не називала. Але ж саме Іран напав першим. До того Ізраїль наносив удари у Сирії. У Сирії, а не у Ірані. Погугліть, тоді казали, що насправді то перше пряме зіткнення Ірану та Ізраїлю. Отже саме Іран напав першим.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:31 Ответить
Кілька місяців тому Ізраїль сам себе обстрілював сотнями ракет з Іранської території?
показать весь комментарий
16.06.2025 09:19 Ответить
все же - там дело было в убийстве какого-то местного "лидора". теперь, официально, из всех утюгов - из-за "ядерной сделки". так что тут и сейчас на фоне Будапештского меморандума, захвата атомных станций членами оон, кучи трупов и вот этих вот "мы за океаном, разбирайтесь сами, пишите письма, поздравляем с первомаем и днем чекиста" оно пахнет не очень.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:57 Ответить
Перші почали газовщики, які під контролем ірану
показать весь комментарий
16.06.2025 11:39 Ответить
ТРАМП: ІЗРАЇЛЬ ТА ІРАН МОЖУТЬ ЩЕ "ПОВОЮВАТИ", ПЕРШ НІЖ ДОМОВЛЯТЬСЯ - ДТ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран потенційно можуть https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-poobitsjav-zmusiti-izrajil-ta-iran-uklasti-mir-tak-samo-jak-indiju-i-pakistan-.html досягти мирної угоди, хоча сторони, ймовірно, ще деякий час продовжуватимуть бойові дії.

Про це він заявив журналістам у неділю перед вильотом на саміт лідерів G7 до Канади, https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-15/trump-says-israel-iran-may-need-to-fight-it-out-before-deal повідомляє Bloomberg.

"Іноді їм доводиться воювати, але ми подивимося, що буде далі. Я думаю, що є велика ймовірність укладення угоди", - сказав Трамп, коментуючи ескалацію між Ізраїлем та Іраном.

Попри заяви США про те, що вони не залучені у наступальні дії Ізраїлю, питання про можливу участь Вашингтона у конфлікті залишається відкритим. Деякі аналітики вказують на обмежені можливості Ізраїлю щодо удару по ключовому іранському ядерному об'єкту у Фордо. В інтерв'ю ABC News у неділю Трамп зазначив, що Сполучені Штати "можливо" можуть втрутитися.

Крім того, за словами високопосадовця з адміністрації, https://zn.ua/ukr/usa/netanjahu-prokomentuvav-publikatsiju-reuters-pro-veto-trampa-na-izrajilskij-plan-vbivstva-khameneji.html Трамп ветував план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. За словами джерела, Ізраїль вважав такий крок технічно здійсненним.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:50 Ответить
Так він ніби вже їх примирив і приписав соб і перемогу.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:59 Ответить
але щось пішло не так
показать весь комментарий
16.06.2025 07:36 Ответить
Перемог, послали, дав ще час
показать весь комментарий
16.06.2025 08:58 Ответить
Ну, він же триндить, що особисто помирив Індію з Пакістаном!

Щось цих Крихіток Цахесів розвелося забагато! Пора починати скорочувати їх популяцію...
показать весь комментарий
16.06.2025 09:43 Ответить
От нечисть брехлива,то вони нібито просять миру,Ізраїль перестає лупити,бо сприймає це за чисту монету,а гидота кацапська знову за своє!Ну значить ********* їх євреї в позаминулий вік!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 06:50 Ответить
Вони і так в 14ст..бо люди 20ст в жодному разі не зробили б ісламську революцію
показать весь комментарий
16.06.2025 08:54 Ответить
Ментально так,а технологічно все таки попереду України
показать весь комментарий
16.06.2025 09:23 Ответить
шо опять ?
показать весь комментарий
16.06.2025 06:51 Ответить
Потрiбна широка наземна СВО щоб десь за три днi усунути нацизм в Ірані та провести демілітаризацію і денацифікацію аятолл.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:53 Ответить
Тєгєран за трі дня?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:40 Ответить
Сьогодні Трамп вже заявив, що завжди дружив з президентом Ірану і зупинить війну за один день.(Діти мої, тобто лошари, сідайте за переговори..)
показать весь комментарий
16.06.2025 07:03 Ответить
Трамп не проти, щоб Путін був https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/15/7517244/ посередником між Ізраїлем та Іраном
А ще Трамп заборонив Ізраїлю https://patrioty.org.ua/blogs/tramp-zaboronyv-izrailiu-vbyvaty-verkhovnoho-lidera-iranu--dzherela-558149.html вбивати верховного лідера Ірану.
показать весь комментарий
16.06.2025 07:29 Ответить
але якщо під час атаки той сам ненавмисно вб'ється то так тому і бути
показать весь комментарий
16.06.2025 07:38 Ответить
Під час ракетної атаки на Ізраїль, Армія Крайова і Армія Людова про всяк випадок підняли в повітря авіацію.
показать весь комментарий
16.06.2025 07:32 Ответить
Польські кавалеристи виявили надзвичайну хоробрість, йдучи у битву проти німецьких танків.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:05 Ответить
А залізний купол що? Про збиті залізяки - мовчок
показать весь комментарий
16.06.2025 07:44 Ответить
Іран б'є балістикою, а залізний купол створювався проти ракет, перероблених із водопровідних труб, проти балістики він безсилий.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:01 Ответить
Балістику збивають іншою системою.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:20 Ответить
Так всі пускові установки ірану було знищено в перші дні... З чого пуляють??? 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
показать весь комментарий
16.06.2025 07:56 Ответить
З рогаток.
показать весь комментарий
16.06.2025 07:59 Ответить
Дивно, чому чалматоголові не використовують проти ісраелю 1000 шахедів за 1 ніч. Типова терористична зброя з великою руйнівною силою, що запросто склалає 1 під'їзд панельної радянської багатоповерхівки. При умілому використанні з гіпсокартонними картковими будиночками в кібуцах справиться набагато краще. А не ці нещасні малокаліберні ракетні пукалки з 5кг вибухівки, які є легкою ціллю для ППО обрізанців. Схоже, метою чалматоголових є демонстрація сили, легкі руйнування і красиві вибухи сотень цих недоракет, щоб ісраельтяни побільше назнімали відосиків роботи ППО з дахів своїх вілл.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:03 Ответить
Шахеди легко збиваються авіацією, просто у нас вона майже відсутня а та що є немає дешевих ракет, хоча до мігів можна виготовляти, оборонпром до війни продавав по всьому світу.
А до ф16 купити, їх списують в НАТО і продають за бесцінь.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:43 Ответить
Особливо за межами держави Ізраїль + авіація ППО Ізраїлю не зустріне протідію від ворожої авіації та ворожих засобів ППО - далеко.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:50 Ответить
Шахедам скільки часу потрібно щоб долітити з Ірану до Ізраїлю?
показать весь комментарий
16.06.2025 08:47 Ответить
А тепер уявіть що посеред цих ударів США заявляє що Іран то хороші хлопці, припиняє постачання Ізраїлю зброї, знімає ППО і переводить його на Тайвань...
показать весь комментарий
16.06.2025 08:16 Ответить
і забирає у ізраїля всі рідкіснозеиельні копалини, звинувачуючи нетаньяху що він ровзязав 3ю світову і втягує в неї бідолашні сша
показать весь комментарий
17.06.2025 00:07 Ответить
А якщо б Іран не атакував Ізраїль, то не треба було б зараз ховати генералів та фізиків. Якщо забули, дивіться події 13 квітня 24 року.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:04 Ответить
Ти повинен починати: як казало фсб.....
Коли їхні ракети, шахеди, падають на города України, то теж вони молодці, виконують свої обов'язки перед ху...лостаном
показать весь комментарий
16.06.2025 09:08 Ответить
Іран звісно ганд@ни ще ті, за співпрацю з кацапами їх треба роз'їб@ти .... Але в даному випадку Ізраїль - агресор, бо напав першим ...
показать весь комментарий
16.06.2025 08:22 Ответить
Це тобі фсб таке розповідає
показать весь комментарий
16.06.2025 09:05 Ответить
Він забув чиї шахіди йому на голову летять кожну ніч
показать весь комментарий
16.06.2025 09:17 Ответить
Ти забув хто збудував завод в єлабузі, де збирають не тільки шахеди, а ще й десяток інших моделей, розроблених в Ізраїлі.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:24 Ответить
...????
І хто збудував завод у Єлабузі? Невже Ізраїль?
Шахед абсолютно не ізраїльська розробка, технологія іранська, Форпост продали цілком легально у 2010 та повністю припинили співпрацю у 2014, Ланцет просто вкрали у третьої сторони та скопіювали як могли. А які ще "десяток" моделей?
показать весь комментарий
16.06.2025 09:38 Ответить
Нахрена щось Розповідати дебілу з-під диряаого купола?
В гуглі забанили, чи не навчили користуватися?
показать весь комментарий
16.06.2025 09:43 Ответить
Прочитайте першу половину мого допису...
показать весь комментарий
16.06.2025 10:29 Ответить
То, що Вал Кочин людина службова, "штатна одиниця райкому", абсолютно зрозуміло. Типова "мать і женщіна", яка бореться з "ізраїльською воєнщиною" зі знаменитого вірша Галича.
Ось Юрий Андрияшик(дивись нижче) справа інша. Він доброволець, там просто мухи в голові.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:52 Ответить
Довго думав, щоб таке нашкрябати?😭😭😭😭
показать весь комментарий
16.06.2025 10:43 Ответить
Тобі сподобалося?
Я радий. Якщо хочеш, напишу ще.
Прочитай тут про тебе написано.

Александр Галич.
"О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира"
показать весь комментарий
16.06.2025 10:52 Ответить
Кілька місяців тому Ізраїль сам себе обстрілював сотнями ракет з Іранської території?
показать весь комментарий
16.06.2025 09:22 Ответить
Вал кочин,ти просто полудурок,значить Ізраїль повинен був чекати ядерного удару???Чи превентивно зайнятись збідненням урану на ірані???
показать весь комментарий
16.06.2025 09:30 Ответить
Полудурка ти в дзеркалі побачиш.... Кацапи те саме співають про Україну.... Клоун.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:30 Ответить
От і добийся чогось з вами,тупе й не заточується
показать весь комментарий
16.06.2025 14:07 Ответить
Я так розумію ми маємо вигоду
По перше менше будуть поставляти ракети ху...лостану.
По друге ху...лостан як завжди дав зрозуміти що підписання договорів з ним це даремна витрата часу і паперу
показать весь комментарий
16.06.2025 09:04 Ответить
Капєц.. шокує кількість хохлов-антисемітів... і головне шо вже все розкладено по поличках, шо Ізраїль Україні не ворог, шо Україна має купу плюсів з того шо Ірану наваляють. І всеодно хохлам жиди в штани насрали.. А потім ще дивуються, чого це населення з таким рівнем IQ постійно страждає...
показать весь комментарий
16.06.2025 10:13 Ответить
Краще розкажи що наш неворог щоденно транспортує в середньому коло 30 вантажних бортів на московію?
Я так думаю, що *********.
Про комплектуючі для ракет це ти сказав!
показать весь комментарий
16.06.2025 10:22 Ответить
Ага, а впроміжках між транспортуванням сере тобі в штані.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:26 Ответить
Тобі в черепну коробку він сере.
Вже википає.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:40 Ответить
Юрко-дурко, ти навіть нічого розумнішого ніж "сам такий" придумати не можеш? ) Хтось казав шо антисемітизм це пряма ознака низького IQ. Ти цей тезіс повністю підтверджуєш
показать весь комментарий
16.06.2025 10:52 Ответить
Юрий Андрияшик - це просто нещасна, хвора головою істота, і як у будь-якого божевільного у нього має бути "ідея-фікс" по науковому або "фенечка" по народному. Я цьому занудному дурнику вже неодноразово пояснював що це таке "30 важких транспортних літаків" і щодня завантажувати їх деталями дронів нездатна не тільки ізраїльська, а й навіть китайська промисловість. Але "фенечка" у божевільного тим і відрізняється від психології нормальної людини, що їй не треба ні фактів, ні логіки, ні здорового глузду. Йому достатньо, що ВІН ЗНАЄ.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:46 Ответить
Придурок, де я писав про деталі для дронів?
Це в тебе по Фрейду?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:52 Ответить
Це я маю на увазі ще вперше, десь місяць тому, коли ти стверджував, що з Ізраїлю щодня надсилають 30 вантажних літаків з електронікою для росії.
Пам'ятаєш, як я тобі заперечував, - "електронні плати, вони такі маленькі-маленькі, тоненькі-тоненькі", на 30 літаків щодня не вистачить.
Ну, коротше, я зрозумів - "30 вантажних літаків на день", це є твоя особиста фенечка.
Одужуй, здоров'я тобі, фізичного та ментального.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:01 Ответить
Дурнику, електроніка використовується не тільки в дорогах, це по перше.
По друге - в Ізраїлі збудований завод фірми Інтел-близнюк китайського заводу, який тепер зветься Леново.
По третє - більшість американських та європейських комплектуючих, які знаходять з обломках різних кинджалів - прибувають транзитом через Ізраїль.
Дійшло тобі, тупориле створіння?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:12 Ответить
А тоненькі в тебе звивини головного мозку.
Ти коли небудь бачив в зборі плати воєнного призначення?
Ото - засунь собі язика одне місце і не тринди.
Ти знаходишся на рівні розвитку пітенкантропа в цих питаннях.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:15 Ответить
Всьо, всьо, Андриящик, спілкування з тобою дійшло до логічного фіналу. Ти не тільки божевільний, ти впертий, агресивний і просто небезпечний. Найкращого. Одужуй
показать весь комментарий
16.06.2025 11:25 Ответить
Передай повіт своїм санітарам, коли прийдеш трохи до тями!
показать весь комментарий
16.06.2025 11:33 Ответить
хохлів дебілів у нас звісно багато, раз клована на трон посадили, але що стосовно цензора, то тут актив проти ізраілю розганяє всього декілька дебілів, дуже схожих на кацаських вошей
показать весь комментарий
16.06.2025 10:46 Ответить
Що то гімно, що то, хай хоч повбивають одне одного...🤣
Мова про те, що причини нападу один в один як і у кацапів на Україну... Навколо всі вороги, всі на нас хочуть напасти, але ми нападеимо першими, щоб не напали на нас. І так, і Іран і Ізраїль співпрацюють з козломордими...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:26 Ответить
 
 