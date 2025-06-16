Иран нанес ракетный удар по Израилю, есть погибшие
В ночь на 16 июня Иран атаковал ракетами Израиль, трое погибли, 67 человек пострадали, в результате ударов повреждены многоэтажки, электростанция и НПЗ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN.
Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц оставаться в укрытиях до дальнейших сообщений. Отмечается, что фиксируется попадание баллистических ракет в нескольких районах в центре Израиля.
The Times of Israel сообщает, что в результате ракетных ударов со стороны Ирана два человека получили ранения средней тяжести, еще 10 - легкие. Кроме того, две многоэтажки были повреждены.
CNN со ссылкой на спасательную службу Израиля отмечает, что в поврежденных домах люди оказались "в ловушках".
По данным Израильской электрической корпорации, иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле.
"Бригады работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов", - сообщила Израильская электрическая корпорация.
"В то же время проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", - добавили в компании.
Кроме того, пишет CNN, видео с места ударов свидетельствует, что ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.
Позже MDA сообщила, что три человека погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю.
Впоследствии MDA сообщила, что из четырех мест поражения баллистическими ракетами в центральном Израиле в больницы доставили 67 человек. Среди них - женщина около 30 лет - в тяжелом состоянии.
абідна звісно ******** аятолам стало, стільки часу та грошей вбухали у створення проксі армій навколо "сіоністів" а на виході пшик.
а можуть же жити не гірше за саудидів, так ніт хочуть як парашинці жити в лайні та щоб весь арабський світ та жиди їх боялись.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран потенційно можуть https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-poobitsjav-zmusiti-izrajil-ta-iran-uklasti-mir-tak-samo-jak-indiju-i-pakistan-.html досягти мирної угоди, хоча сторони, ймовірно, ще деякий час продовжуватимуть бойові дії.
Про це він заявив журналістам у неділю перед вильотом на саміт лідерів G7 до Канади, https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-15/trump-says-israel-iran-may-need-to-fight-it-out-before-deal повідомляє Bloomberg.
"Іноді їм доводиться воювати, але ми подивимося, що буде далі. Я думаю, що є велика ймовірність укладення угоди", - сказав Трамп, коментуючи ескалацію між Ізраїлем та Іраном.
Попри заяви США про те, що вони не залучені у наступальні дії Ізраїлю, питання про можливу участь Вашингтона у конфлікті залишається відкритим. Деякі аналітики вказують на обмежені можливості Ізраїлю щодо удару по ключовому іранському ядерному об'єкту у Фордо. В інтерв'ю ABC News у неділю Трамп зазначив, що Сполучені Штати "можливо" можуть втрутитися.
Крім того, за словами високопосадовця з адміністрації, https://zn.ua/ukr/usa/netanjahu-prokomentuvav-publikatsiju-reuters-pro-veto-trampa-na-izrajilskij-plan-vbivstva-khameneji.html Трамп ветував план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. За словами джерела, Ізраїль вважав такий крок технічно здійсненним.
Щось цих Крихіток Цахесів розвелося забагато! Пора починати скорочувати їх популяцію...
А ще Трамп заборонив Ізраїлю https://patrioty.org.ua/blogs/tramp-zaboronyv-izrailiu-vbyvaty-verkhovnoho-lidera-iranu--dzherela-558149.html вбивати верховного лідера Ірану.
А до ф16 купити, їх списують в НАТО і продають за бесцінь.
Коли їхні ракети, шахеди, падають на города України, то теж вони молодці, виконують свої обов'язки перед ху...лостаном
І хто збудував завод у Єлабузі? Невже Ізраїль?
Шахед абсолютно не ізраїльська розробка, технологія іранська, Форпост продали цілком легально у 2010 та повністю припинили співпрацю у 2014, Ланцет просто вкрали у третьої сторони та скопіювали як могли. А які ще "десяток" моделей?
В гуглі забанили, чи не навчили користуватися?
Ось Юрий Андрияшик(дивись нижче) справа інша. Він доброволець, там просто мухи в голові.
Я радий. Якщо хочеш, напишу ще.
Прочитай тут про тебе написано.
Александр Галич.
"О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира"
По перше менше будуть поставляти ракети ху...лостану.
По друге ху...лостан як завжди дав зрозуміти що підписання договорів з ним це даремна витрата часу і паперу
Я так думаю, що *********.
Про комплектуючі для ракет це ти сказав!
Вже википає.
Це в тебе по Фрейду?
Пам'ятаєш, як я тобі заперечував, - "електронні плати, вони такі маленькі-маленькі, тоненькі-тоненькі", на 30 літаків щодня не вистачить.
Ну, коротше, я зрозумів - "30 вантажних літаків на день", це є твоя особиста фенечка.
Одужуй, здоров'я тобі, фізичного та ментального.
По друге - в Ізраїлі збудований завод фірми Інтел-близнюк китайського заводу, який тепер зветься Леново.
По третє - більшість американських та європейських комплектуючих, які знаходять з обломках різних кинджалів - прибувають транзитом через Ізраїль.
Дійшло тобі, тупориле створіння?
Ти коли небудь бачив в зборі плати воєнного призначення?
Ото - засунь собі язика одне місце і не тринди.
Ти знаходишся на рівні розвитку пітенкантропа в цих питаннях.
Мова про те, що причини нападу один в один як і у кацапів на Україну... Навколо всі вороги, всі на нас хочуть напасти, але ми нападеимо першими, щоб не напали на нас. І так, і Іран і Ізраїль співпрацюють з козломордими...