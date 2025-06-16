УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6967 відвідувачів онлайн
Новини
1 673 6

Переробники лобіюють мито на експорт сої та ріпаку, бо не хочуть сплачувати конкурентну ціну, - аграрії

соя,рапс

"Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР) звернулася до голів парламентських фракцій і груп Верховної Ради України із закликом не допустити ухвалення правок до законопроєкту №13134 "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", що передбачають запровадження постійних експортних мит на сою та ріпак. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву ВАР.

Йдеться про поправки, підтримані 13 червня 2025 року Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, згідно з якими встановлюється експортне мито у розмірі 10% — за винятком випадків, коли експорт здійснюється безпосередньо агровиробником або сільськогосподарським кооперативом, що його об’єднує.

За словами аграріїв, дані правки дискримінують малі та середні аграрні підприємства, які через обмежені обсяги продукції не мають технічної чи економічної можливості експортувати її самостійно, а отже, не можуть скористатися звільненням від сплати мита.

У своїй заяві ВАР зазначає, що такі зміни порушують Угоду про асоціацію з ЄС, яка забороняє введення нових постійних експортних мит, а запропоновані поправки не мають часових обмежень і фактично встановлюють мито на постійній основі.

На думку аграріїв, головною причиною лобіювання цих правок є небажання частини переробників сплачувати агровиробникам конкурентну ціну за сировину.

оправки мають маніпулятивний характер — їхня мета полягає у штучному зниженні закупівельних цін на сою та ріпак шляхом обмеження експорту" - кажуть у ВАР.

ВАР також нагадує, що досвід так званих "соєвих правок" 2017 року вже наочно продемонстрував, що подібні ініціативи призводять до падіння закупівельних цін у короткостроковій перспективі, скорочення посівних площ, а згодом — до зворотного зростання цін, але вже на суттєво зниженій базі виробництва.

"Повторення цього сценарію у 2025 році є неприйнятним і позбавленим стратегічного сенсу з точки зору довгострокових інтересів України. Це рішення не лише вдарить по аграрному ВВП країни, а й фактично суперечитиме європейському курсу держави", — йдеться у зверненні ВАР.

Також ВАР наголошує, що зазначена у законопроєкті можливість експорту для середніх та малих фермерів через сільськогосподарські кооперативи є абсолютно нереалістичною через нерозвиненість кооперативного руху в Україні, що є наслідком відсутності у Податковому кодексі норм щодо звільнення патронажних дивідендів від оподаткування податком на прибуток, як це є у всіх країнах світу, де сільськогосподарська кооперація набула суттєвого розвитку.

Автор: 

мито (1183) експорт (4641) соя (33) ріпак (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свого часу повна заборона на експорт соняшника зробила Україну номером 1 в галузі
показати весь коментар
16.06.2025 13:56 Відповісти
А повна заборона на експорт олії зробить Україну номером 1 в галактиці та знизить роздрібну ціну для кожного Українця! Але не надовго.)
показати весь коментар
16.06.2025 19:49 Відповісти
Гетьманцев з менегерами та шмигаль з мудрилами-даожсекретарями, все роблять за Регламентом КМУ!!
Так і при ригоАНАЛАХ, Україну, такі ж, їх «папірєдніки», гробили, як Харьківськими угодами!! Жодного до криміналу, так і не притягнуто з 2019 року! Акакаяразніца ….
показати весь коментар
16.06.2025 13:57 Відповісти
О... Ещё один вброс. Сравнивают законы в развитых странах, где цена аренды гектара около 30000€ (Германия) и 150€ в Украине. Т.е цена аренды гектара земли отличается в 200! с#ка раз! А схема волшебная - крупные предприятия создают псевдомелкие компании, и продают беспошлинно свою продукцию за границу под видом фермерской.
показати весь коментар
16.06.2025 14:25 Відповісти
А яким боком доступ пацієнтів до лікарських засобів до експортних мит на сою і ріпак? Якщо я не помиляюсь, депутати приймали закон, який забороняє проштовхувати поправки, які не стосуються закону, що змінюється...
показати весь коментар
16.06.2025 14:26 Відповісти
Такаж муйня і з експортом металобрухту!
показати весь коментар
16.06.2025 15:54 Відповісти
 
 