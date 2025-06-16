Переробники лобіюють мито на експорт сої та ріпаку, бо не хочуть сплачувати конкурентну ціну, - аграрії

"Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР) звернулася до голів парламентських фракцій і груп Верховної Ради України із закликом не допустити ухвалення правок до законопроєкту №13134 "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", що передбачають запровадження постійних експортних мит на сою та ріпак. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву ВАР.

Йдеться про поправки, підтримані 13 червня 2025 року Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, згідно з якими встановлюється експортне мито у розмірі 10% — за винятком випадків, коли експорт здійснюється безпосередньо агровиробником або сільськогосподарським кооперативом, що його об’єднує.

За словами аграріїв, дані правки дискримінують малі та середні аграрні підприємства, які через обмежені обсяги продукції не мають технічної чи економічної можливості експортувати її самостійно, а отже, не можуть скористатися звільненням від сплати мита.

У своїй заяві ВАР зазначає, що такі зміни порушують Угоду про асоціацію з ЄС, яка забороняє введення нових постійних експортних мит, а запропоновані поправки не мають часових обмежень і фактично встановлюють мито на постійній основі.

На думку аграріїв, головною причиною лобіювання цих правок є небажання частини переробників сплачувати агровиробникам конкурентну ціну за сировину.

"Поправки мають маніпулятивний характер — їхня мета полягає у штучному зниженні закупівельних цін на сою та ріпак шляхом обмеження експорту" - кажуть у ВАР.

ВАР також нагадує, що досвід так званих "соєвих правок" 2017 року вже наочно продемонстрував, що подібні ініціативи призводять до падіння закупівельних цін у короткостроковій перспективі, скорочення посівних площ, а згодом — до зворотного зростання цін, але вже на суттєво зниженій базі виробництва.

"Повторення цього сценарію у 2025 році є неприйнятним і позбавленим стратегічного сенсу з точки зору довгострокових інтересів України. Це рішення не лише вдарить по аграрному ВВП країни, а й фактично суперечитиме європейському курсу держави", — йдеться у зверненні ВАР.

Також ВАР наголошує, що зазначена у законопроєкті можливість експорту для середніх та малих фермерів через сільськогосподарські кооперативи є абсолютно нереалістичною через нерозвиненість кооперативного руху в Україні, що є наслідком відсутності у Податковому кодексі норм щодо звільнення патронажних дивідендів від оподаткування податком на прибуток, як це є у всіх країнах світу, де сільськогосподарська кооперація набула суттєвого розвитку.