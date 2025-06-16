Переработчики лоббируют пошлину на экспорт сои и рапса, потому что не хотят платить конкурентоспособную цену, - аграрии

"Всеукраинская Аграрная Рада" (ВАР) обратилась к главам парламентских фракций и групп Верховной Рады Украины с призывом не допустить принятия поправок к законопроекту №13134 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа", предусматривающих введение постоянных экспортных пошлин на сою и рапс. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление ВАР.

Речь идет о поправках, поддержанных 13 июня 2025 года Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, согласно которым устанавливается экспортная пошлина в размере 10% - за исключением случаев, когда экспорт осуществляется непосредственно агропроизводителем или сельскохозяйственным кооперативом, который его объединяет.

По словам аграриев, данные правки дискриминируют малые и средние аграрные предприятия, которые из-за ограниченных объемов продукции не имеют технической или экономической возможности экспортировать ее самостоятельно, а следовательно, не могут воспользоваться освобождением от уплаты пошлины.

В своем заявлении ВАР отмечает, что такие изменения нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, которое запрещает введение новых постоянных экспортных пошлин, а предложенные поправки не имеют временных ограничений и фактически устанавливают пошлину на постоянной основе.

По мнению аграриев, главной причиной лоббирования этих правок является нежелание части переработчиков платить агропроизводителям конкурентную цену за сырье.

"Поправки имеют манипулятивный характер - их цель заключается в искусственном снижении закупочных цен на сою и рапс путем ограничения экспорта", - говорят в ВАР.

ВАР также напоминает, что опыт так называемых "соевых правок" 2017 года уже наглядно продемонстрировал, что подобные инициативы приводят к падению закупочных цен в краткосрочной перспективе, сокращению посевных площадей, а затем - к обратному росту цен, но уже на существенно сниженной базе производства.

"Повторение этого сценария в 2025 году является неприемлемым и лишенным стратегического смысла с точки зрения долгосрочных интересов Украины. Это решение не только ударит по аграрному ВВП страны, но и фактически будет противоречить европейскому курсу государства", - говорится в обращении ВАР.

Также ВАР отмечает, что указанная в законопроекте возможность экспорта для средних и малых фермеров через сельскохозяйственные кооперативыявляется абсолютно нереалистичной из-за неразвитости кооперативного движения в Украине, что является следствием отсутствия в Налоговом кодексе норм об освобождении патронажных дивидендов от налогообложения налогом на прибыль, как это есть во всех странах мира, где сельскохозяйственная кооперация получила существенное развитие.