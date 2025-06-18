Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень
Народний депутат Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - написав нардеп.
Також він додав дві репліки: "Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти".
"Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність! До наступних новин:)", - резюмував Довгий.
Зазначимо, що після затвердження його заяви у ВР буде 398 депутатів. Довгий - мажоритарник
Топ коментарі
+41 Gary Grant
показати весь коментар18.06.2025 19:19 Відповісти Посилання
+36 Andrew Moon
показати весь коментар18.06.2025 19:16 Відповісти Посилання
+33 Sсhool Bus
показати весь коментар18.06.2025 19:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для яких знаходження поза СІЗО, вже злочин перед суспільством...
Чи може він інвалід який опіковується за трьох вагітних діточок?
думав що він давно здох, принаймі політично, а воно падло було депутатом!
дякую щиро "українським" виборцям.. !
.
збігає молоко, а кріси - тікають
.
але ж призовного віку - саме час отримати повістку
Доведеться лізти в довідники
І залишається безкарним!