Народний депутат Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - написав нардеп.

Також він додав дві репліки: "Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти".

"Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність! До наступних новин:)", - резюмував Довгий.

Зазначимо, що після затвердження його заяви у ВР буде 398 депутатів. Довгий - мажоритарник