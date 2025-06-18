УКР
Новини Довгий складає повноваження депутата
6 996 35

Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень

Олесь Довгий складає мандат

Народний депутат Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - написав нардеп.

Також він додав дві репліки: "Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти".

"Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність! До наступних новин:)", - резюмував Довгий.

Також читайте: Кількість народних депутатів можуть скоротити через зменшення чисельності населення, - Стефанчук

Зазначимо, що після затвердження його заяви у ВР буде 398 депутатів. Довгий - мажоритарник

депутат (1807) Довгий Олесь (103) повноваження (36)
+41
Воно що,ще й досі депутатом було до цього часу?!?! Черновецький хлопає стоячи. *****,та коли ж цей абсурд припиниться?🤦
18.06.2025 19:19 Відповісти
+36
18.06.2025 19:16 Відповісти
+33
Є такі люди.
Для яких знаходження поза СІЗО, вже злочин перед суспільством...
18.06.2025 19:16 Відповісти
цікаво а що там з папіком довгого, ну з черновецьким?
18.06.2025 19:36 Відповісти
А ще цікаво одне- а чи стоїть цей довгий на обліку в ТЦК?
Чи може він інвалід який опіковується за трьох вагітних діточок?
18.06.2025 20:48 Відповісти
от курва !
думав що він давно здох, принаймі політично, а воно падло було депутатом!

дякую щиро "українським" виборцям.. !

.
18.06.2025 22:32 Відповісти
Гречка непобедима.
18.06.2025 23:26 Відповісти
Криси збігають з тонучого зеленого корабля)))
18.06.2025 19:17 Відповісти
по суті вірно, але неграмотно:

збігає молоко, а кріси - тікають

.
18.06.2025 22:33 Відповісти
такі ДА, допутатив з Монако.
показати весь коментар
Кстаті, да?
18.06.2025 19:23 Відповісти
44 года - самое оно.
18.06.2025 19:25 Відповісти
Ага, в батальон "Монако"
18.06.2025 19:30 Відповісти
в військово-космічні сили..за місцем попередньої служби
18.06.2025 20:04 Відповісти
о..гнида Довгий вже накрала і вирішила піти спочивати

але ж призовного віку - саме час отримати повістку
18.06.2025 19:24 Відповісти
Наслідки прийняття закона про множинне громадянство.
18.06.2025 19:31 Відповісти
»Портновські», у мантіях та на посадах, підняли непомірні розцінки і коефіцієнт за страх ?? Картельна змова??
18.06.2025 19:36 Відповісти
Думаю значно простіще: "пожити для себе" десь на березі теплого моря.
18.06.2025 19:39 Відповісти
У Знаменському (Кіровоградської обл), виборчому окрузі, де довгий із «достойним митрополичими басами, маркьорами», скуповували для себе голоси на виборах, так і не дождалися його із звітом про виконані ним обіцянки!! Олія тоді, річкою текла, аж по дві пляшки, в одні руки, гречка, дивний сорт «вершкового масла»…. Потім, довгий, ці затрати на виборців, відбив на них, у рази!!! А так, усьо ж па чєснаму!?
18.06.2025 19:33 Відповісти
ця гидота в Україні?
18.06.2025 19:36 Відповісти
Глиста почуяла небезпеку.
18.06.2025 19:42 Відповісти
До друга Комарницького втіче?
18.06.2025 19:46 Відповісти
А де третє? Підпишу контракт в ЗСУ, буду боронити Україну, в яку вірю.
18.06.2025 20:18 Відповісти
Матрас баблом набив можна вже і йти
18.06.2025 21:03 Відповісти
а шо случілось?
18.06.2025 21:13 Відповісти
просто цікаво, який це був округ, що обрав цього гречкосія
Доведеться лізти в довідники
18.06.2025 21:13 Відповісти
Ага, місто Знамянка і околиці. Свого часу там юдя гречкосіяла....
18.06.2025 21:19 Відповісти
Мабуть Лесік щось знає. Він в політиці аксакал, з усіма крадунами і зрадниками на короткій нозі. Вангую, що готується здриснути по тихому з країни
18.06.2025 21:22 Відповісти
Розумна людина. Заробив беззапечно незміряно. Мабуть більшу частину вже вивіз. Тепер під гаслами "підтримки ЗСУ" виїхать до Монако і разом з батальйоном "Монако" продовжувати "любити" Україну. Немає слів - молода команда....
18.06.2025 21:32 Відповісти
довгий і порядність це щось нове.
18.06.2025 21:44 Відповісти
та й )(уй з ним, але якби до нього приєднались зелені виб.ядки було б дійсно добре.
18.06.2025 22:26 Відповісти
І на фронт!!!!
18.06.2025 23:45 Відповісти
Ці мерзота на державних посадах стала доларовим мультіміліонером.
І залишається безкарним!
19.06.2025 00:25 Відповісти
 
 