Олесь Довгий написал заявление о сложении депутатских полномочий

Народный депутат Олесь Довгий написал заявление на сложение депутатских полномочий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - написал нардеп.

Также он добавил две реплики: "Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты".

"Верю в Украину, спасибо своей семье, друзьям и команде за поддержку! Ценю здравый смысл и порядочность! До следующих новостей:)", - резюмировал Довгий.

Также читайте: Количество народных депутатов могут сократить из-за уменьшения численности населения, - Стефанчук

Отметим, что после утверждения его заявления в ВР будет 398 депутатов. Довгий - мажоритарщик.