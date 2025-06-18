Олесь Довгий написал заявление о сложении депутатских полномочий
Народный депутат Олесь Довгий написал заявление на сложение депутатских полномочий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.
"Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - написал нардеп.
Также он добавил две реплики: "Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты".
"Верю в Украину, спасибо своей семье, друзьям и команде за поддержку! Ценю здравый смысл и порядочность! До следующих новостей:)", - резюмировал Довгий.
Отметим, что после утверждения его заявления в ВР будет 398 депутатов. Довгий - мажоритарщик.
Для яких знаходження поза СІЗО, вже злочин перед суспільством...
Чи може він інвалід який опіковується за трьох вагітних діточок?
думав що він давно здох, принаймі політично, а воно падло було депутатом!
дякую щиро "українським" виборцям.. !
.
збігає молоко, а кріси - тікають
.
але ж призовного віку - саме час отримати повістку
Доведеться лізти в довідники
І залишається безкарним!