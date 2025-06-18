РУС
Новости Долгий сложил полномочия депутата
6 996 35

Олесь Довгий написал заявление о сложении депутатских полномочий

Олесь Довгий складывает мандат

Народный депутат Олесь Довгий написал заявление на сложение депутатских полномочий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - написал нардеп.

Также он добавил две реплики: "Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты".

"Верю в Украину, спасибо своей семье, друзьям и команде за поддержку! Ценю здравый смысл и порядочность! До следующих новостей:)", - резюмировал Довгий.

Также читайте: Количество народных депутатов могут сократить из-за уменьшения численности населения, - Стефанчук

Отметим, что после утверждения его заявления в ВР будет 398 депутатов. Довгий - мажоритарщик.

депутат (3345) Довгий Олесь (400) полномочия (179)
Топ комментарии
+41
Воно що,ще й досі депутатом було до цього часу?!?! Черновецький хлопає стоячи. *****,та коли ж цей абсурд припиниться?🤦
18.06.2025 19:19 Ответить
+36
Є такі люди.
Для яких знаходження поза СІЗО, вже злочин перед суспільством...
18.06.2025 19:16 Ответить
+33
І шо, зразу на фронт? )
18.06.2025 19:20 Ответить
Є такі люди.
Для яких знаходження поза СІЗО, вже злочин перед суспільством...
18.06.2025 19:16 Ответить
цікаво а що там з папіком довгого, ну з черновецьким?
18.06.2025 19:36 Ответить
А ще цікаво одне- а чи стоїть цей довгий на обліку в ТЦК?
Чи може він інвалід який опіковується за трьох вагітних діточок?
18.06.2025 20:48 Ответить
от курва !
думав що він давно здох, принаймі політично, а воно падло було депутатом!

дякую щиро "українським" виборцям.. !

.
18.06.2025 22:32 Ответить
Гречка непобедима.
18.06.2025 23:26 Ответить
Криси збігають з тонучого зеленого корабля)))
18.06.2025 19:17 Ответить
по суті вірно, але неграмотно:

збігає молоко, а кріси - тікають

.
18.06.2025 22:33 Ответить
Воно що,ще й досі депутатом було до цього часу?!?! Черновецький хлопає стоячи. *****,та коли ж цей абсурд припиниться?🤦
18.06.2025 19:19 Ответить
такі ДА, допутатив з Монако.
18.06.2025 23:08 Ответить
І шо, зразу на фронт? )
18.06.2025 19:20 Ответить
Кстаті, да?
18.06.2025 19:23 Ответить
44 года - самое оно.
18.06.2025 19:25 Ответить
Ага, в батальон "Монако"
18.06.2025 19:30 Ответить
в військово-космічні сили..за місцем попередньої служби
18.06.2025 20:04 Ответить
о..гнида Довгий вже накрала і вирішила піти спочивати

але ж призовного віку - саме час отримати повістку
18.06.2025 19:24 Ответить
Наслідки прийняття закона про множинне громадянство.
18.06.2025 19:31 Ответить
»Портновські», у мантіях та на посадах, підняли непомірні розцінки і коефіцієнт за страх ?? Картельна змова??
18.06.2025 19:36 Ответить
Думаю значно простіще: "пожити для себе" десь на березі теплого моря.
18.06.2025 19:39 Ответить
У Знаменському (Кіровоградської обл), виборчому окрузі, де довгий із «достойним митрополичими басами, маркьорами», скуповували для себе голоси на виборах, так і не дождалися його із звітом про виконані ним обіцянки!! Олія тоді, річкою текла, аж по дві пляшки, в одні руки, гречка, дивний сорт «вершкового масла»…. Потім, довгий, ці затрати на виборців, відбив на них, у рази!!! А так, усьо ж па чєснаму!?
18.06.2025 19:33 Ответить
ця гидота в Україні?
18.06.2025 19:36 Ответить
Глиста почуяла небезпеку.
18.06.2025 19:42 Ответить
До друга Комарницького втіче?
18.06.2025 19:46 Ответить
А де третє? Підпишу контракт в ЗСУ, буду боронити Україну, в яку вірю.
18.06.2025 20:18 Ответить
Матрас баблом набив можна вже і йти
18.06.2025 21:03 Ответить
а шо случілось?
18.06.2025 21:13 Ответить
просто цікаво, який це був округ, що обрав цього гречкосія
Доведеться лізти в довідники
18.06.2025 21:13 Ответить
Ага, місто Знамянка і околиці. Свого часу там юдя гречкосіяла....
18.06.2025 21:19 Ответить
Мабуть Лесік щось знає. Він в політиці аксакал, з усіма крадунами і зрадниками на короткій нозі. Вангую, що готується здриснути по тихому з країни
18.06.2025 21:22 Ответить
Розумна людина. Заробив беззапечно незміряно. Мабуть більшу частину вже вивіз. Тепер під гаслами "підтримки ЗСУ" виїхать до Монако і разом з батальйоном "Монако" продовжувати "любити" Україну. Немає слів - молода команда....
18.06.2025 21:32 Ответить
довгий і порядність це щось нове.
18.06.2025 21:44 Ответить
та й )(уй з ним, але якби до нього приєднались зелені виб.ядки було б дійсно добре.
18.06.2025 22:26 Ответить
І на фронт!!!!
18.06.2025 23:45 Ответить
Ці мерзота на державних посадах стала доларовим мультіміліонером.
І залишається безкарним!
19.06.2025 00:25 Ответить
 
 