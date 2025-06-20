Чиновники АОЗ гальмують серійне виробництво українського ЗРК, - Бадрак
Українські розробники створили власний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони, але чиновники АОЗ гальмують впровадження його в серійне виробництво.
Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За його словами, одне з приватних об'єднань оборонних підприємств на неофіційному форумі заявило, що у перші місяці 2025-го було кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) новий ЗРК вітчизняної розробки. Це означає, що система створена, працює та успішно пройшла випробування.
Джерела аналітика кажуть, що із проєктом ознайомлений президент Володимир Зеленський і глава держави наказав виготовити три серійні зразки для ЗСУ.
"Напевно, для Міноборони та його Агенції оборонних закупівель (АОЗ) розпорядження глави держави не є вказівкою. Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" – запитав експерт.
В АОЗ виданню повідомили, що до категорії ППО входять різні засоби, перелік яких розголошувати не можуть. Водночас в АОЗ зазначили, що серед виробників ППО, які Агенція контрактує, є й українські.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АОЗ - це Асоціація Огуївших Засранців?
Тобто, Зеленський саботує оборону України і діє в інтересах ворога.
Вітаю!!!
Всього лише 6 років знадобилося тугодумам, щоб це осягнути.
Хотів сказати, що у притомній країні не обрали б президентом неосвідченого пройдисвіта з шоу-бізнесу, а потім згадав останні вибори США.
Вони ж, не на передовій, і їм воно, якось і не пече, щохвилини!!
youtube.com/watch?v=XkOlaRV-tuU