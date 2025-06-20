УКР
Новини
Чиновники АОЗ гальмують серійне виробництво українського ЗРК, - Бадрак

Українські розробники створили власний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони, але чиновники АОЗ гальмують впровадження його в серійне виробництво.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, одне з приватних об'єднань оборонних підприємств на неофіційному форумі заявило, що у перші місяці 2025-го було кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) новий ЗРК вітчизняної розробки. Це означає, що система створена, працює та успішно пройшла випробування.

Джерела аналітика кажуть, що із проєктом ознайомлений президент Володимир Зеленський і глава держави наказав виготовити три серійні зразки для ЗСУ.

"Напевно, для Міноборони та його Агенції оборонних закупівель (АОЗ) розпорядження глави держави не є вказівкою. Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" – запитав експерт.

Також читайте: Українські та американські компанії розглядають можливість ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ,- Міноборони

В АОЗ виданню повідомили, що до категорії ППО входять різні засоби, перелік яких розголошувати не можуть. Водночас в АОЗ зазначили, що серед виробників ППО, які Агенція контрактує, є й українські.

Міноборони ППО ЗРК Агенція оборонних закупівель
Мені здається чи зермаки роблять все щоб Україна програла війну рашці?
показати весь коментар
20.06.2025 19:56 Відповісти
тобі не здається
показати весь коментар
20.06.2025 20:19 Відповісти
РОЗСТРІЛЯЙТЕ. Чому коли під ракетами коли помре 100 людей по всій Україні вдень ЦЕ БЛ НОРМ, а розстріляти 10 кретинів - це о УЖАС УЖАС? Чому життя сотень тисяч ніщо в 10 людей коштують більше ?
показати весь коментар
20.06.2025 19:58 Відповісти
Це тільки якщо ініціатива знизу буде, а зверху вони всі свої куми-свати і ніхто нікого навіть формально не накаже.
показати весь коментар
20.06.2025 20:00 Відповісти
як ви думаєте, кого в першу чергу розстріляють, якщо зекоманді дати таке право?
показати весь коментар
20.06.2025 20:02 Відповісти
Порошенка 🤣
показати весь коментар
20.06.2025 20:03 Відповісти
Бутусова, та взагалі будь-яку незручну людину.
показати весь коментар
20.06.2025 20:06 Відповісти
Розстріли нічого не вирішують, Китай і півн Корея в приклад
показати весь коментар
22.06.2025 04:49 Відповісти
Чиновники АОЗ гальмують серійне виробництво українського ЗРК

АОЗ - це Асоціація Огуївших Засранців?
показати весь коментар
20.06.2025 20:00 Відповісти
Мабуть вже час міняти керівництво бо теперішнє керівництво вже не справляється із своїми обовязками.
показати весь коментар
20.06.2025 20:03 Відповісти
В ідеалі - заміна прем'єр-міністра на когось адекватного, бо цей взагалі ніякий. Юридично, у нас парламентсько-президентська республіка, тому прем'єр-міністр має великі повноваження, він лише має бути не з зекоманди.
показати весь коментар
20.06.2025 20:19 Відповісти
Мабуть зрк безоткатний тому і резвятся Zелені слуги *****.
показати весь коментар
20.06.2025 20:03 Відповісти
***** їх давно купив, вони просто знищують людські залишки спротиву
показати весь коментар
20.06.2025 20:11 Відповісти
АОЗ=Умеров=Єрмак=Зеленський

Тобто, Зеленський саботує оборону України і діє в інтересах ворога.

Вітаю!!!
Всього лише 6 років знадобилося тугодумам, щоб це осягнути.
показати весь коментар
20.06.2025 20:14 Відповісти
Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" - запитав експерт. "зелені зрадники" знають про диверсію фсб,яку вони виконують для ворога,
показати весь коментар
20.06.2025 20:18 Відповісти
Що це за ЗРК, наскільки ефективне в порівнянні з іншими? Про це має говорити не зацікавлений виробник а армія. Тому вислухати треба обидві сторони, плюс третю - ЗСУ проритетно...
показати весь коментар
20.06.2025 20:22 Відповісти
Говорили, балакали, з 2019 року, обгадилися привладні в Урядовому кварталі, а Українці, криваво заплакали !!??
показати весь коментар
20.06.2025 20:59 Відповісти
В притомний країні умєров би вже теліпався на ліхтарі за мародерство на крові та корупцію.
показати весь коментар
20.06.2025 20:24 Відповісти
Де зараз ті притомні країни...

Хотів сказати, що у притомній країні не обрали б президентом неосвідченого пройдисвіта з шоу-бізнесу, а потім згадав останні вибори США.
показати весь коментар
20.06.2025 20:31 Відповісти
буде тобі враже як єрмак накаже. хто ворог для єрмака? питання риторичне.
показати весь коментар
20.06.2025 20:55 Відповісти
А вся приблудна влада зеленського і стефанчука, з цікавістю спостерігають, скільки шмигаль з купою держсекретарів та міністром без портфеля, зможуть протягнути/проволинити час, прикриваючись регламентом КМУ?!?
Вони ж, не на передовій, і їм воно, якось і не пече, щохвилини!!
Вони ж, не на передовій, і їм воно, якось і не пече, щохвилини!!
показати весь коментар
20.06.2025 20:57 Відповісти
Чого ви всі прицепилися до слугориг? Вони коли йшли до влади, хіба обіцяли робити озброєння і йти воювати? Вони обіцяли "Зелену країну мрій", де салюти чути тільки на весіллях і поляки стоять в черзі на кордоні, щоб потрапити до нас на роботу. Якщо не вірите запитайте у баранів 73%.
показати весь коментар
20.06.2025 21:01 Відповісти
Чиновників НА ГИЛЯКУ
показати весь коментар
20.06.2025 21:20 Відповісти
Все за оманським планом!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 21:30 Відповісти
Як відрізнити інженерно-промислову мобілізацію від мародерства і виконання сценарію.
youtube.com/watch?v=XkOlaRV-tuU
youtube.com/watch?v=XkOlaRV-tuU
показати весь коментар
21.06.2025 01:02 Відповісти
І виробництво 155-мм снарядів в Україні зарубали. Саботажники діють неприховано, а РНБО до них діла нема.
показати весь коментар
21.06.2025 02:17 Відповісти
Дивно, що такі коментарі допускають публікувати! Значить, влада або впевнена у своїй безкарності, або у своїй діяльності. І те, і інше неприпустиме в умовах триваючої широкомасштабної агресії безжального ворога.
показати весь коментар
21.06.2025 05:38 Відповісти
 
 