Чиновники АОЗ гальмують серійне виробництво українського ЗРК, - Бадрак

Українські розробники створили власний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони, але чиновники АОЗ гальмують впровадження його в серійне виробництво.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, одне з приватних об'єднань оборонних підприємств на неофіційному форумі заявило, що у перші місяці 2025-го було кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) новий ЗРК вітчизняної розробки. Це означає, що система створена, працює та успішно пройшла випробування.

Джерела аналітика кажуть, що із проєктом ознайомлений президент Володимир Зеленський і глава держави наказав виготовити три серійні зразки для ЗСУ.

"Напевно, для Міноборони та його Агенції оборонних закупівель (АОЗ) розпорядження глави держави не є вказівкою. Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" – запитав експерт.

Також читайте: Українські та американські компанії розглядають можливість ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ,- Міноборони

В АОЗ виданню повідомили, що до категорії ППО входять різні засоби, перелік яких розголошувати не можуть. Водночас в АОЗ зазначили, що серед виробників ППО, які Агенція контрактує, є й українські.