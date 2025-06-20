РУС
Чиновники АОЗ тормозят серийное производство украинского ЗРК, - Бадрак

Украинские разработчики создали собственный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны, но чиновники АОЗ тормозят внедрение его в серийное производство.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, одно из частных объединений оборонных предприятий на неофициальном форуме заявило, что в первые месяцы 2025-го был кодифицирован (допущен к эксплуатации в войске) новый ЗРК отечественной разработки. Это означает, что система создана, работает и успешно прошла испытания.

Источники аналитика говорят, что с проектом ознакомлен президент Владимир Зеленский и глава государства приказал изготовить три серийных образца для ВСУ.

"Наверное, для Минобороны и его Агентства оборонных закупок (АОЗ) распоряжение главы государства не является указанием. Знает ли министр Умеров, что АОЗ не спешит покупать, то есть финансировать серийное производство украинского ЗРК? Или, возможно, просто ждет очередных подарков от западных партнеров?" - спросил эксперт.

Также читайте: Украинские и американские компании рассматривают возможность ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ,- Минобороны

В АОЗ изданию сообщили, что в категорию ПВО входят различные средства, перечень которых разглашать не могут. В то же время в АОЗ отметили, что среди производителей ПВО, которые Агентство контрактует, есть и украинские.

Минобороны (9585) ПВО (3135) ЗРК (227) Агентство оборонных закупок (105)
Мені здається чи зермаки роблять все щоб Україна програла війну рашці?
20.06.2025 19:56 Ответить
РОЗСТРІЛЯЙТЕ. Чому коли під ракетами коли помре 100 людей по всій Україні вдень ЦЕ БЛ НОРМ, а розстріляти 10 кретинів - це о УЖАС УЖАС? Чому життя сотень тисяч ніщо в 10 людей коштують більше ?
20.06.2025 19:58 Ответить
тобі не здається
20.06.2025 20:19 Ответить
Мені здається чи зермаки роблять все щоб Україна програла війну рашці?
20.06.2025 19:56 Ответить
тобі не здається
20.06.2025 20:19 Ответить
РОЗСТРІЛЯЙТЕ. Чому коли під ракетами коли помре 100 людей по всій Україні вдень ЦЕ БЛ НОРМ, а розстріляти 10 кретинів - це о УЖАС УЖАС? Чому життя сотень тисяч ніщо в 10 людей коштують більше ?
20.06.2025 19:58 Ответить
Це тільки якщо ініціатива знизу буде, а зверху вони всі свої куми-свати і ніхто нікого навіть формально не накаже.
20.06.2025 20:00 Ответить
як ви думаєте, кого в першу чергу розстріляють, якщо зекоманді дати таке право?
20.06.2025 20:02 Ответить
Порошенка 🤣
20.06.2025 20:03 Ответить
Бутусова, та взагалі будь-яку незручну людину.
20.06.2025 20:06 Ответить
Розстріли нічого не вирішують, Китай і півн Корея в приклад
показать весь комментарий
Чиновники АОЗ гальмують серійне виробництво українського ЗРК

АОЗ - це Асоціація Огуївших Засранців?
20.06.2025 20:00 Ответить
Мабуть вже час міняти керівництво бо теперішнє керівництво вже не справляється із своїми обовязками.
20.06.2025 20:03 Ответить
В ідеалі - заміна прем'єр-міністра на когось адекватного, бо цей взагалі ніякий. Юридично, у нас парламентсько-президентська республіка, тому прем'єр-міністр має великі повноваження, він лише має бути не з зекоманди.
показать весь комментарий
Мабуть зрк безоткатний тому і резвятся Zелені слуги *****.
показать весь комментарий
***** їх давно купив, вони просто знищують людські залишки спротиву
показать весь комментарий
АОЗ=Умеров=Єрмак=Зеленський

Тобто, Зеленський саботує оборону України і діє в інтересах ворога.

Вітаю!!!
Всього лише 6 років знадобилося тугодумам, щоб це осягнути.
20.06.2025 20:14 Ответить
Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" - запитав експерт. "зелені зрадники" знають про диверсію фсб,яку вони виконують для ворога,
20.06.2025 20:18 Ответить
Що це за ЗРК, наскільки ефективне в порівнянні з іншими? Про це має говорити не зацікавлений виробник а армія. Тому вислухати треба обидві сторони, плюс третю - ЗСУ проритетно...
20.06.2025 20:22 Ответить
Говорили, балакали, з 2019 року, обгадилися привладні в Урядовому кварталі, а Українці, криваво заплакали !!??
20.06.2025 20:59 Ответить
В притомний країні умєров би вже теліпався на ліхтарі за мародерство на крові та корупцію.
показать весь комментарий
Де зараз ті притомні країни...

Хотів сказати, що у притомній країні не обрали б президентом неосвідченого пройдисвіта з шоу-бізнесу, а потім згадав останні вибори США.
20.06.2025 20:31 Ответить
буде тобі враже як єрмак накаже. хто ворог для єрмака? питання риторичне.
показать весь комментарий
А вся приблудна влада зеленського і стефанчука, з цікавістю спостерігають, скільки шмигаль з купою держсекретарів та міністром без портфеля, зможуть протягнути/проволинити час, прикриваючись регламентом КМУ?!?
Вони ж, не на передовій, і їм воно, якось і не пече, щохвилини!!
20.06.2025 20:57 Ответить
Чого ви всі прицепилися до слугориг? Вони коли йшли до влади, хіба обіцяли робити озброєння і йти воювати? Вони обіцяли "Зелену країну мрій", де салюти чути тільки на весіллях і поляки стоять в черзі на кордоні, щоб потрапити до нас на роботу. Якщо не вірите запитайте у баранів 73%.
20.06.2025 21:01 Ответить
Чиновників НА ГИЛЯКУ
20.06.2025 21:20 Ответить
Все за оманським планом!!!!
20.06.2025 21:30 Ответить
Як відрізнити інженерно-промислову мобілізацію від мародерства і виконання сценарію.
youtube.com/watch?v=XkOlaRV-tuU
21.06.2025 01:02 Ответить
І виробництво 155-мм снарядів в Україні зарубали. Саботажники діють неприховано, а РНБО до них діла нема.
21.06.2025 02:17 Ответить
Дивно, що такі коментарі допускають публікувати! Значить, влада або впевнена у своїй безкарності, або у своїй діяльності. І те, і інше неприпустиме в умовах триваючої широкомасштабної агресії безжального ворога.
21.06.2025 05:38 Ответить
 
 