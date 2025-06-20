Чиновники АОЗ тормозят серийное производство украинского ЗРК, - Бадрак
Украинские разработчики создали собственный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны, но чиновники АОЗ тормозят внедрение его в серийное производство.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По его словам, одно из частных объединений оборонных предприятий на неофициальном форуме заявило, что в первые месяцы 2025-го был кодифицирован (допущен к эксплуатации в войске) новый ЗРК отечественной разработки. Это означает, что система создана, работает и успешно прошла испытания.
Источники аналитика говорят, что с проектом ознакомлен президент Владимир Зеленский и глава государства приказал изготовить три серийных образца для ВСУ.
"Наверное, для Минобороны и его Агентства оборонных закупок (АОЗ) распоряжение главы государства не является указанием. Знает ли министр Умеров, что АОЗ не спешит покупать, то есть финансировать серийное производство украинского ЗРК? Или, возможно, просто ждет очередных подарков от западных партнеров?" - спросил эксперт.
В АОЗ изданию сообщили, что в категорию ПВО входят различные средства, перечень которых разглашать не могут. В то же время в АОЗ отметили, что среди производителей ПВО, которые Агентство контрактует, есть и украинские.
АОЗ - це Асоціація Огуївших Засранців?
Тобто, Зеленський саботує оборону України і діє в інтересах ворога.
Вітаю!!!
Всього лише 6 років знадобилося тугодумам, щоб це осягнути.
Хотів сказати, що у притомній країні не обрали б президентом неосвідченого пройдисвіта з шоу-бізнесу, а потім згадав останні вибори США.
Вони ж, не на передовій, і їм воно, якось і не пече, щохвилини!!
