Фіксується суттєве зростання пасажиропотоку в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець", - ДПСУ

В літній період в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на кордоні з Польщею спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні.

"Станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів. Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Протягом минулої доби державний кордон у Львівській області перетнули понад 46 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів на в’їзд і виїзд разом.

Для ефективного планування маршруту подорожі перевіряйте завантаженість пунктів пропуску на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон