УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини
4 216 15

Фіксується суттєве зростання пасажиропотоку в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець", - ДПСУ

шегині

В літній період в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на кордоні з Польщею спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні.

"Станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів. Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Також читайте: Польські фермери планують відзавтра блокувати рух вантажівок на одному з пунктів пропуску з Україною

Протягом минулої доби державний кордон у Львівській області перетнули понад 46 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів на в’їзд і виїзд разом.

Для ефективного планування маршруту подорожі перевіряйте завантаженість пунктів пропуску на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6443) кордон (4929) Львівська область (2564) Яворівський район (3) Шегині (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Так додайте, що виїжджають ось такі категорії населення, а чоловікам як завжди, згідно неіснуючого закону, виїзд заборонено
показати весь коментар
21.06.2025 13:12 Відповісти
+12
а де ж відпочивати вільним людям (чиновникам, силовикам, депутатам, суддям)? серед кріпаків? ні, вони в європу їдуть гроші витрачати, чесно зароблені.
показати весь коментар
21.06.2025 13:23 Відповісти
+9
Їдуть на чужину сумувати за Ненькою
показати весь коментар
21.06.2025 13:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їдуть на чужину сумувати за Ненькою
показати весь коментар
21.06.2025 13:11 Відповісти
Так додайте, що виїжджають ось такі категорії населення, а чоловікам як завжди, згідно неіснуючого закону, виїзд заборонено
показати весь коментар
21.06.2025 13:12 Відповісти
Якщо держслужбовці, то тільки на конфереції, брифінги і консультації. )
показати весь коментар
21.06.2025 13:16 Відповісти
Поплач мамєньке у спідницю ще
показати весь коментар
21.06.2025 13:49 Відповісти
Написала спідниця, яка саме дала драпака, коли запахло смаженим))
показати весь коментар
21.06.2025 14:39 Відповісти
Так ти знайшов якусь спідницю ?
показати весь коментар
21.06.2025 15:02 Відповісти
Так приїжджай, чи сцикотно?) Краще патріоткою бути закордоном?)
показати весь коментар
21.06.2025 15:10 Відповісти
Ти плакати тоді перестанеш?
показати весь коментар
21.06.2025 15:17 Відповісти
Що, чіпляє? Хоч нічого не загубила, коли драпала з України, патріотка?
показати весь коментар
21.06.2025 15:20 Відповісти
навпаки, знайшла. Бо оставити дурників позаду - це вже знахідка не аби яка
показати весь коментар
21.06.2025 16:35 Відповісти
Своє гівно не смердить
показати весь коментар
21.06.2025 15:12 Відповісти
Фіксується суттєве зростання пасажиропотоку в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець"

А сьодні троха прохолодніше, ніж вчора.
Теж подія - нє?
показати весь коментар
21.06.2025 13:23 Відповісти
а де ж відпочивати вільним людям (чиновникам, силовикам, депутатам, суддям)? серед кріпаків? ні, вони в європу їдуть гроші витрачати, чесно зароблені.
показати весь коментар
21.06.2025 13:23 Відповісти
Та то тцкашники тікають.
показати весь коментар
21.06.2025 13:29 Відповісти
По слідам колишнього воєнкома Борисова, поспішають вигідно вкластися в закордонну нерухомість.
показати весь коментар
21.06.2025 14:13 Відповісти
 
 