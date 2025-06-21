РУС
Фиксируется существенный рост пассажиропотока в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец", - ГПСУ

шегині

В летний период в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на границе с Польшей наблюдается существенный рост пассажиропотока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, трафик через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни.

"По состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находится соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице".

Польские фермеры планируют с завтрашнего дня блокировать движение грузовиков на одном из пунктов пропуска с Украиной

За прошедшие сутки государственную границу во Львовской области пересекли более 46 тысяч граждан и более 9 тысяч транспортных средств на въезд и выезд вместе.

Для эффективного планирования маршрута путешествия проверяйте загруженность пунктов пропуска на официальной странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Так додайте, що виїжджають ось такі категорії населення, а чоловікам як завжди, згідно неіснуючого закону, виїзд заборонено
21.06.2025 13:12 Ответить
а де ж відпочивати вільним людям (чиновникам, силовикам, депутатам, суддям)? серед кріпаків? ні, вони в європу їдуть гроші витрачати, чесно зароблені.
21.06.2025 13:23 Ответить
Їдуть на чужину сумувати за Ненькою
21.06.2025 13:11 Ответить
Їдуть на чужину сумувати за Ненькою
21.06.2025 13:11 Ответить
Якщо держслужбовці, то тільки на конфереції, брифінги і консультації. )
21.06.2025 13:16 Ответить
Поплач мамєньке у спідницю ще
21.06.2025 13:49 Ответить
Написала спідниця, яка саме дала драпака, коли запахло смаженим))
21.06.2025 14:39 Ответить
Так ти знайшов якусь спідницю ?
21.06.2025 15:02 Ответить
Так приїжджай, чи сцикотно?) Краще патріоткою бути закордоном?)
21.06.2025 15:10 Ответить
Ти плакати тоді перестанеш?
21.06.2025 15:17 Ответить
Що, чіпляє? Хоч нічого не загубила, коли драпала з України, патріотка?
21.06.2025 15:20 Ответить
навпаки, знайшла. Бо оставити дурників позаду - це вже знахідка не аби яка
21.06.2025 16:35 Ответить
Своє гівно не смердить
21.06.2025 15:12 Ответить
Фіксується суттєве зростання пасажиропотоку в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець"

А сьодні троха прохолодніше, ніж вчора.
Теж подія - нє?
21.06.2025 13:23 Ответить
а де ж відпочивати вільним людям (чиновникам, силовикам, депутатам, суддям)? серед кріпаків? ні, вони в європу їдуть гроші витрачати, чесно зароблені.
21.06.2025 13:23 Ответить
Та то тцкашники тікають.
21.06.2025 13:29 Ответить
По слідам колишнього воєнкома Борисова, поспішають вигідно вкластися в закордонну нерухомість.
21.06.2025 14:13 Ответить
 
 