Фиксируется существенный рост пассажиропотока в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец", - ГПСУ

В летний период в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на границе с Польшей наблюдается существенный рост пассажиропотока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, трафик через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни.

"По состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находится соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице".

За прошедшие сутки государственную границу во Львовской области пересекли более 46 тысяч граждан и более 9 тысяч транспортных средств на въезд и выезд вместе.

Для эффективного планирования маршрута путешествия проверяйте загруженность пунктов пропуска на официальной странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница