Терорист-смертник підірвав себе у церкві у столиці Сирії: загинуло щонайменше 15 осіб, є поранені

У неділю, 22 червня, у столиці Сирії Дамаску терорист-смертник підірвав себе посеред церкви. Згідно з останніми даними, загинуло щонайменше 15 осіб, є поранені.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела та МОЗ Сирії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що терорист-смертник був членом "Ісламської держави". Він увійшов до церкви, відкрив вогонь, а потім підірвав свій жилет з вибухівкою.

Сирійське державне інформаційне агентство з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомило про попередню кількість жертв: дев'ять загиблих та 13 поранених.

Reuters із посиланням на джерело в службі безпеки Сирії пише, що в нападі брали участь двоє чоловіків, включаючи того, хто підірвав себе. Агентство, посилаючись на джерела, повідомляє про щонайменше 15 загиблих.

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