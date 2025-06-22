Терорист-смертник підірвав себе у церкві у столиці Сирії: загинуло щонайменше 15 осіб, є поранені
У неділю, 22 червня, у столиці Сирії Дамаску терорист-смертник підірвав себе посеред церкви. Згідно з останніми даними, загинуло щонайменше 15 осіб, є поранені.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела та МОЗ Сирії, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що терорист-смертник був членом "Ісламської держави". Він увійшов до церкви, відкрив вогонь, а потім підірвав свій жилет з вибухівкою.
Сирійське державне інформаційне агентство з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомило про попередню кількість жертв: дев'ять загиблих та 13 поранених.
Reuters із посиланням на джерело в службі безпеки Сирії пише, що в нападі брали участь двоє чоловіків, включаючи того, хто підірвав себе. Агентство, посилаючись на джерела, повідомляє про щонайменше 15 загиблих.
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Заранее прошу прощения: чувствительной публике дальше лучше не читать. Чтобы понять и прочувствовать, какую «исламскую республику» завещал строить в Иране её основатель аятолла Хомейни, надо обратиться к трудам этого богослова. Приникнуть к истокам, питающим нынешний иранский режим, и осознать, какое будущее хомейнисты 46 лет подряд пытались насаждать по всему Ближнему Востоку - и сами, и через марионеточные террористические организации.
Автор этого клипа цитирует на арабском со страницы и тут же переводит на английский язык кусок трактата Хомейни, где формулируются основы шариата. Второй том книги «Тахрир аль-Василя», официально опубликованной в Иране институтом, который отвечает за распространение учения Хомейни. Автору клипа, по его словам, пришлось штудировать эту книгу в иранском Исламском институте. Глава «Брак», стр. 255.
Короче. Хомейни пишет, что изнасилование детей в возрасте до 9 лет не считается преступлением и даже проступком в исламе. Описывая в деталях «ласки» детского тела вплоть до изнасилования как такового, он добавляет, что единственное, что обязан сделать правоверный насильник, это дать девочке деньги, если она осталась в живых. Более того, он должен заплатить и следующему насильнику того же ребёнка, чтобы компенсировать «порчу товара».
https://x.com/TRobinsonNewEra/status/1935735621751889955?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR7e5zRIQrGu1jP1lHQpJsy_qxEPS9onQQtNSArgHVii6_sTbwqY_dyU29lREQ_aem_K0bblruOfXbB_RslC-GOng https://x.com/TRobinsonNewEra/status/1935735621751889955
Востоковед вроде бы должен любить предмет изучения. Но чем больше я вникаю в нормы шариата, тем меньше во мне остаётся этой любви.
Ми сотні років мирно жили з іудеями, мусульманами та іншими конфесіями. Проблема не в вірі у Бога, а в тих хто її трактує.
В Коране нет указания на приказ уничтожать неверных. Существуют аяты, которые могут быть истолкованы как призыв к борьбе с неверными, но в то же время, в Коране есть и другие аяты, которые предписывают уважение к представителям других религий и призывают к мирному сосуществованию.
Более подробно:
Аяты о борьбе:
Некоторые аяты Корана действительно описывают ситуации вооруженной борьбы, где речь идет о защите мусульман и ислама. Однако, эти аяты часто рассматриваются в контексте конкретных исторических событий и не должны пониматься как всеобщее предписание.
Аяты о терпимости:
В Коране также есть множество аятов, которые призывают к терпимости, уважению и добрососедству с представителями других религий. Например, в суре аль-Кафирун (Неверные) говорится: "Скажи: О неверные! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я. Вам - ваше, а мне - мое".
Разные толкования:
Толкование Корана является сложным процессом, и разные мусульманские ученые могут приходить к разным выводам относительно значения тех или иных аятов. Существуют разные направления в исламе, которые могут по-разному интерпретировать тексты.
Джихад:
Понятие джихада часто неправильно понимается как "священная война" в контексте насилия. Джихад на самом деле означает усердие на пути Аллаха, и может включать в себя духовное, интеллектуальное и даже мирное усердие, а не только военную борьбу.
В заключение, в Коране нет однозначного призыва к уничтожению неверных. Существуют аяты, которые могут быть истолкованы как призыв к борьбе, но также есть и аяты, которые призывают к терпимости и мирному сосуществованию. Толкование этих аятов является сложным процессом, и разные ученые могут приходить к разным выводам.
В одном согласен - олигофренный радикализм (в том числе - однозначная точка зрения, вызванная отсутствием знаний и способности мыслить головой, а не только ею есть) должен быть запрещен, как агрессивная секта.
Мусульманские фундаменталисты хотят смерти для всех нас
Какой у нас выход?
Как говорила Голда Меир
Нельзя договариваться с тем,кто пришёл тебя убить...
Тот же Иран сам страдает от фанатиков, которых финансирует Пакистан, Сауды и США и об этом знают все. Кроме того, афганцы объявили им джихад пару лет назад и тоже финансируют какие-то группы.
Дивина...