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Новости Теракт в Сирии
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Террорист-смертник взорвал себя в церкви в столице Сирии: погибли по меньшей мере 15 человек, есть раненые

В Сирии совершили теракт

В воскресенье, 22 июня, в столице Сирии Дамаске террорист-смертник взорвал себя посреди церкви. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 15 человек, есть раненые.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники и Минздрав Сирии, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что террорист-смертник был членом "Исламского государства". Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем взорвал свой жилет со взрывчаткой.

Сирийское государственное информационное агентство со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщило о предварительном количестве жертв: девять погибших и 13 раненых.

Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Сирии пишет, что в нападении участвовали двое мужчин, включая того, кто подорвал себя. Агентство, ссылаясь на источники, сообщает о по меньшей мере 15 погибших.

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Автор: 

Сирия (3152) теракт (2322)


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Топ комментарии
+13
"іслам - мирна релігія" УГУ угу угу. Іслам має бути заборонений як агресивна секта
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22.06.2025 21:19 Ответить
+6
мирна...але *******...соррі за лонгрід, але мовою рригіналу пост східнознавця

Заранее прошу прощения: чувствительной публике дальше лучше не читать. Чтобы понять и прочувствовать, какую «исламскую республику» завещал строить в Иране её основатель аятолла Хомейни, надо обратиться к трудам этого богослова. Приникнуть к истокам, питающим нынешний иранский режим, и осознать, какое будущее хомейнисты 46 лет подряд пытались насаждать по всему Ближнему Востоку - и сами, и через марионеточные террористические организации.

Автор этого клипа цитирует на арабском со страницы и тут же переводит на английский язык кусок трактата Хомейни, где формулируются основы шариата. Второй том книги «Тахрир аль-Василя», официально опубликованной в Иране институтом, который отвечает за распространение учения Хомейни. Автору клипа, по его словам, пришлось штудировать эту книгу в иранском Исламском институте. Глава «Брак», стр. 255.

Короче. Хомейни пишет, что изнасилование детей в возрасте до 9 лет не считается преступлением и даже проступком в исламе. Описывая в деталях «ласки» детского тела вплоть до изнасилования как такового, он добавляет, что единственное, что обязан сделать правоверный насильник, это дать девочке деньги, если она осталась в живых. Более того, он должен заплатить и следующему насильнику того же ребёнка, чтобы компенсировать «порчу товара».

https://x.com/TRobinsonNewEra/status/1935735621751889955?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR7e5zRIQrGu1jP1lHQpJsy_qxEPS9onQQtNSArgHVii6_sTbwqY_dyU29lREQ_aem_K0bblruOfXbB_RslC-GOng https://x.com/TRobinsonNewEra/status/1935735621751889955

Востоковед вроде бы должен любить предмет изучения. Но чем больше я вникаю в нормы шариата, тем меньше во мне остаётся этой любви.
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22.06.2025 21:47 Ответить
+6
нахуа навалювать лайно? там було етнічне(!) протистояння тутсі і хуту
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22.06.2025 21:50 Ответить
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"іслам - мирна релігія" УГУ угу угу. Іслам має бути заборонений як агресивна секта
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22.06.2025 21:19 Ответить
Ісламі- мирна релігія. Фанатики- одержимі істоти.
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22.06.2025 21:37 Ответить
мирна...але *******...соррі за лонгрід, але мовою рригіналу пост східнознавця

Заранее прошу прощения: чувствительной публике дальше лучше не читать. Чтобы понять и прочувствовать, какую «исламскую республику» завещал строить в Иране её основатель аятолла Хомейни, надо обратиться к трудам этого богослова. Приникнуть к истокам, питающим нынешний иранский режим, и осознать, какое будущее хомейнисты 46 лет подряд пытались насаждать по всему Ближнему Востоку - и сами, и через марионеточные террористические организации.

Автор этого клипа цитирует на арабском со страницы и тут же переводит на английский язык кусок трактата Хомейни, где формулируются основы шариата. Второй том книги «Тахрир аль-Василя», официально опубликованной в Иране институтом, который отвечает за распространение учения Хомейни. Автору клипа, по его словам, пришлось штудировать эту книгу в иранском Исламском институте. Глава «Брак», стр. 255.

Короче. Хомейни пишет, что изнасилование детей в возрасте до 9 лет не считается преступлением и даже проступком в исламе. Описывая в деталях «ласки» детского тела вплоть до изнасилования как такового, он добавляет, что единственное, что обязан сделать правоверный насильник, это дать девочке деньги, если она осталась в живых. Более того, он должен заплатить и следующему насильнику того же ребёнка, чтобы компенсировать «порчу товара».

https://x.com/TRobinsonNewEra/status/1935735621751889955?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR7e5zRIQrGu1jP1lHQpJsy_qxEPS9onQQtNSArgHVii6_sTbwqY_dyU29lREQ_aem_K0bblruOfXbB_RslC-GOng https://x.com/TRobinsonNewEra/status/1935735621751889955

Востоковед вроде бы должен любить предмет изучения. Но чем больше я вникаю в нормы шариата, тем меньше во мне остаётся этой любви.
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22.06.2025 21:47 Ответить
Ставлю лайк, але повторюсь, Іслам - мирна реліія.
Ми сотні років мирно жили з іудеями, мусульманами та іншими конфесіями. Проблема не в вірі у Бога, а в тих хто її трактує.
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22.06.2025 22:06 Ответить
не писди у них в коране записано уничтожать неверных как не трактуй
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22.06.2025 22:52 Ответить
Обзор от ИИ

В Коране нет указания на приказ уничтожать неверных. Существуют аяты, которые могут быть истолкованы как призыв к борьбе с неверными, но в то же время, в Коране есть и другие аяты, которые предписывают уважение к представителям других религий и призывают к мирному сосуществованию.

Более подробно:

Аяты о борьбе:

Некоторые аяты Корана действительно описывают ситуации вооруженной борьбы, где речь идет о защите мусульман и ислама. Однако, эти аяты часто рассматриваются в контексте конкретных исторических событий и не должны пониматься как всеобщее предписание.

Аяты о терпимости:

В Коране также есть множество аятов, которые призывают к терпимости, уважению и добрососедству с представителями других религий. Например, в суре аль-Кафирун (Неверные) говорится: "Скажи: О неверные! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я. Вам - ваше, а мне - мое".

Разные толкования:

Толкование Корана является сложным процессом, и разные мусульманские ученые могут приходить к разным выводам относительно значения тех или иных аятов. Существуют разные направления в исламе, которые могут по-разному интерпретировать тексты.

Джихад:

Понятие джихада часто неправильно понимается как "священная война" в контексте насилия. Джихад на самом деле означает усердие на пути Аллаха, и может включать в себя духовное, интеллектуальное и даже мирное усердие, а не только военную борьбу.

В заключение, в Коране нет однозначного призыва к уничтожению неверных. Существуют аяты, которые могут быть истолкованы как призыв к борьбе, но также есть и аяты, которые призывают к терпимости и мирному сосуществованию. Толкование этих аятов является сложным процессом, и разные ученые могут приходить к разным выводам.
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23.06.2025 14:57 Ответить
В Руанді християни мусульман геноцидили.
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22.06.2025 21:47 Ответить
нахуа навалювать лайно? там було етнічне(!) протистояння тутсі і хуту
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22.06.2025 21:50 Ответить
Любая религия имеет радикальных фанатиков. Любую религию можно использовать как инструмент в политике, войне и т.д. Крестовые походы объявляли не проповедники ислама. Насильно крестили Русь тоже не исламисты.
В одном согласен - олигофренный радикализм (в том числе - однозначная точка зрения, вызванная отсутствием знаний и способности мыслить головой, а не только ею есть) должен быть запрещен, как агрессивная секта.
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22.06.2025 21:54 Ответить
Недавно мені розказали історію: в Англії власник кафе турок, відбивався палицею від двох індуїстів, які напали на нього за те, що він готує м'ясо корів.
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23.06.2025 16:42 Ответить
Это печально и смешно одновременно.
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23.06.2025 17:44 Ответить
Хрін розбереш, хто за кого. Буде як в Афганістані.
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22.06.2025 21:22 Ответить
Все же ясно - как день
Мусульманские фундаменталисты хотят смерти для всех нас
Какой у нас выход?
Как говорила Голда Меир
Нельзя договариваться с тем,кто пришёл тебя убить...
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22.06.2025 21:23 Ответить
Только Израиль в том числе финансирует исламских фундаменталистов. Вот прямо сейчас Сирия как кость в горле Израилю. Я как бы не утверждаю что именно Израиль стоит за этим террактом, но вот рассуждения о злых фанатиках очень смешные, когда этих самых фанатиков кормят внешние силы, они там наносят вред местным, а потом всех местных еще выставляют какими-то дикарями.
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22.06.2025 21:43 Ответить
что именно тьі хотел сказать? Тебе о финансировании Израилем исламских фундаменталистов на Раша Тудей сказали?
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22.06.2025 21:51 Ответить
Израиль поддерживал Исламское государство так как оно воевало с их врагами. Они их оснащали оружием и лечили. И так далее. В свое время даже возмущение было. Типа, Игил враги США, но их поддерживает Израиль.
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22.06.2025 21:52 Ответить
Прямо сейчас Иран там обвиняют в том что он финансирует шиитских фанатиков в других странах. Это правда. Проблема только в том, что фанатиками пользуются буквально все - и турки, и Израиль, и Иран, и Сауды, и Катар, и ОАЭ, и там кто еще. Каждый у кого есть деньги финансирует каких-то фанатиков против своих врагов. Это я еще не упомянул США, чья политика всегда была финансировать максимально радикальные элементы.

Тот же Иран сам страдает от фанатиков, которых финансирует Пакистан, Сауды и США и об этом знают все. Кроме того, афганцы объявили им джихад пару лет назад и тоже финансируют какие-то группы.
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22.06.2025 21:51 Ответить
Проблема в том что когда такой урод подрывается в церкви все муслимские лидеры засовывают свой язык в задний проход верещат только когда евреи или кто то прихлопнет такого тапком
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22.06.2025 22:56 Ответить
Кацап напевно якийсь.
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22.06.2025 21:31 Ответить
Та чого їм все не так…, не хочуть просто мирно жити…, треба здохнути й ще когось забрати з собою…, точно якесь прокацапське чмо…
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22.06.2025 21:39 Ответить
Коли ракетою по житловим будинкам, як кацапи, то "нєбольшая ошибка друга Володьї", а як бомба на смертнику так тероризм.
Дивина...
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22.06.2025 21:54 Ответить
Понеслось. В Ираке убили Саддама, в Ливии Каддафи и что там теперь? А там теперь лютый пи@дец. То же и в Сирии будет. Это всё население средневекового уровня и управление оно понимает только соответствующее. Раком на площадях стоять и поклоны бить аллаху и падишаху - вот это их. А падишаха убили (прогнали), теперь смута.
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22.06.2025 22:06 Ответить
21-й вік, людство наближається до технологій які навіть 30 років тому вважалися дивом. Але є дикуни які вірять в казки яким 1500-2000 років.
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22.06.2025 22:15 Ответить
Я предполагаю що це був той хороший хлопець яких ООН так захищало в Сирії і призивало з ними помиритись?
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22.06.2025 22:39 Ответить
 
 