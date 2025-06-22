Террорист-смертник взорвал себя в церкви в столице Сирии: погибли по меньшей мере 15 человек, есть раненые

В воскресенье, 22 июня, в столице Сирии Дамаске террорист-смертник взорвал себя посреди церкви. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 15 человек, есть раненые.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники и Минздрав Сирии, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что террорист-смертник был членом "Исламского государства". Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем взорвал свой жилет со взрывчаткой.

Сирийское государственное информационное агентство со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщило о предварительном количестве жертв: девять погибших и 13 раненых.

Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Сирии пишет, что в нападении участвовали двое мужчин, включая того, кто подорвал себя. Агентство, ссылаясь на источники, сообщает о по меньшей мере 15 погибших.

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