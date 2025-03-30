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Новости Сирия сформировала новое правительство
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Президент Сирии Ахмед аль-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада, - СМИ

Ахмед аш-Шараа объявил о новом правительстве

В субботу, 29 марта, президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима диктатора Асада.

Об этом пишет Anadolu Agency, информирует Цензор.НЕТ.

Ахмед аль-Шараа заявил, что новое правительство Сирии будет стремиться восстановить государственные институты на основе подотчетности и прозрачности. Помимо этого, он сказал, что новое правительство является "правительством созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы".

"Наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему", - цитируют СМИ заявление нового главы Сирии.

Отмечается, что это первое правительство, которое будет работать в стране после свержения режима диктатора Башара Асада.

После того, как диктатор сбежал из страны было создано переходное временное правительство.

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Падение режима Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

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Автор: 

Сирия (3144) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+2
Україна зараз не у тій ситуації, аби поділяти дешевий лозунг - ворог мого ворога, не завжди мій друг. Якщо нинішня Сирія не збирається проковтнути усі злочини Х-уйла проти сирійців з 2015 року і матиме стійкі погані відносини з Московщиною, то, можливо, Україна може мати з цього якусь користь, а в нинішніх невизначених позиціях краще тримати нейтралітет, зі співчуттям до жертв х-уйловців.
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30.03.2025 07:33
+1
Чувак з ІДІЛ легально формує уряд Сирії за підтримки члена НАТО.

Це все, що потрібно знати про ******** Світ.
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30.03.2025 02:29
+1
Он выиграл войну. Это скорее говорит о том что в нашем прекрасном мире называют террористами всех подряд, а не тех кто реально виноват в террактах.
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30.03.2025 04:52
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Правила форума Совет форумчан
Чувак з ІДІЛ легально формує уряд Сирії за підтримки члена НАТО.

Це все, що потрібно знати про ******** Світ.
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30.03.2025 02:29 Ответить
Он выиграл войну. Это скорее говорит о том что в нашем прекрасном мире называют террористами всех подряд, а не тех кто реально виноват в террактах.
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30.03.2025 04:52 Ответить
Без Турції півника на паличці він би виграв.
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30.03.2025 13:15 Ответить
Любишь Асада?
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30.03.2025 16:28 Ответить
Що відрізняє дебілів - несподівані висновки, що вугулькують звідкись з підсвідомості. 😁

Просто поцікався звідки у цих дикунів зброя, оперативне військове керування та прикриття з повітря.
А також, що там роблять ЗС Турції. І чому назріває конфлікт Турції та Ізраїля.

А так то да - головне питання, що там з Асадом. 😁
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30.03.2025 18:04 Ответить
Каких дикарей? Сирия одна из самых цивилизованных стран всю историю человечества была..
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30.03.2025 18:07 Ответить
Та *******.

Ти ж в курсі, що нинінші італійці це не нащадки Римської імперії? 😁 А всі ті бармалеї, що зараз влаштовують бійню через вівцю, не мають ніякого відношення до персів, асирійців та вавілонян.
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30.03.2025 18:56 Ответить
Сирия была очень благополучной областью всю историю.
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30.03.2025 20:52 Ответить
Особливо останні років 50. 😁 Ага.

Для дебілів зійде за аргумент.
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30.03.2025 22:30 Ответить
Ты пишешь про дикарей. Вот Сирии это касается чуть ли не в последнюю очередь на Ближнем востоке. Это не арабы на верблюдах у которых нашли нефть.
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30.03.2025 22:34 Ответить
А цивілізовані люди влаштовують різанину, коли за одну ніч одна етнічна група вирізає 15 тисяч представників іншої?

Цивілізовані країни починають війну з сусідами через вівцю, яку не поділили пастухи?
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30.03.2025 22:44 Ответить
Резню много кто устраивал.
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31.03.2025 00:09 Ответить
І всі цивілізовані та успішні. 😁

І всі вже років 20 тікають з своєї успішної країни, як таргани.
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31.03.2025 00:47 Ответить
От почитав, щоб не бути голословним. Другу сотню років історія Сирії - серія окупацій, заколотів та поразок.

У чому полягає благополучча?
Корупція, кіднеппінг, репресії, позасудові страти, злидні - ось Сирія з середини 20 століття.
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30.03.2025 22:42 Ответить
А так твои рассуждения это аналогия того что Украина там просто продолжение США. Тоже самое один в один.
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30.03.2025 18:08 Ответить
1. Це знов щось виключно у твоїй голові лунає.
2. І так - без бабла та зброї Заходу Україні настав би швах давним давно.
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30.03.2025 18:46 Ответить
Почитай біографію Аш-Шараа... Там доволі детально розписано не тільки його відносини з ІДІЛ, але й політичну ситуацію в тодішній Сирії...
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30.03.2025 06:01 Ответить
Помітив тільки, що він позує в європейському костюмі і без рушника обернутого на голові
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30.03.2025 09:43 Ответить
Головне - не те, що "на голові"... Головне те - що "в голові"...
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30.03.2025 09:53 Ответить
Ці знання точно дали Вам хоч якесь уявлення про стан речей у світі?
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30.03.2025 08:04 Ответить
То хто він: Ахмед аль-Шараа чи Ахмед аш-Шараа?
Чи вважаєте, шо погуй?
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30.03.2025 07:09 Ответить
Вважають, ймовірно, спросоння.
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30.03.2025 08:05 Ответить
Україна зараз не у тій ситуації, аби поділяти дешевий лозунг - ворог мого ворога, не завжди мій друг. Якщо нинішня Сирія не збирається проковтнути усі злочини Х-уйла проти сирійців з 2015 року і матиме стійкі погані відносини з Московщиною, то, можливо, Україна може мати з цього якусь користь, а в нинішніх невизначених позиціях краще тримати нейтралітет, зі співчуттям до жертв х-уйловців.
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30.03.2025 07:33 Ответить
Щиро бажаю сирійському народу миру і процвітання .
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30.03.2025 07:47 Ответить
Якщо Сирія викине москалів геть, а ЄС це дуже вигідно тому що в Сирія має ресурси а ЕС гроші, дешевий газ і нафта в ЄС, і ЄС яж бігом зніме санкції з Сирії. Тому якщо там президент не дурень і дійсно хоче швидкого відновлення то це було б дуже вигідна співпраця.
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30.03.2025 14:28 Ответить
 
 