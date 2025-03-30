Президент Сирии Ахмед аль-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада, - СМИ

В субботу, 29 марта, президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима диктатора Асада.

Об этом пишет Anadolu Agency, информирует Цензор.НЕТ.

Ахмед аль-Шараа заявил, что новое правительство Сирии будет стремиться восстановить государственные институты на основе подотчетности и прозрачности. Помимо этого, он сказал, что новое правительство является "правительством созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы".

"Наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему", - цитируют СМИ заявление нового главы Сирии.

Отмечается, что это первое правительство, которое будет работать в стране после свержения режима диктатора Башара Асада.

После того, как диктатор сбежал из страны было создано переходное временное правительство.

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Падение режима Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

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