Президент Сирии Ахмед аль-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада, - СМИ
В субботу, 29 марта, президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима диктатора Асада.
Об этом пишет Anadolu Agency, информирует Цензор.НЕТ.
Ахмед аль-Шараа заявил, что новое правительство Сирии будет стремиться восстановить государственные институты на основе подотчетности и прозрачности. Помимо этого, он сказал, что новое правительство является "правительством созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы".
"Наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему", - цитируют СМИ заявление нового главы Сирии.
Отмечается, что это первое правительство, которое будет работать в стране после свержения режима диктатора Башара Асада.
После того, как диктатор сбежал из страны было создано переходное временное правительство.
Падение режима Асада
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.
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Це все, що потрібно знати про ******** Світ.
Просто поцікався звідки у цих дикунів зброя, оперативне військове керування та прикриття з повітря.
А також, що там роблять ЗС Турції. І чому назріває конфлікт Турції та Ізраїля.
А так то да - головне питання, що там з Асадом. 😁
Ти ж в курсі, що нинінші італійці це не нащадки Римської імперії? 😁 А всі ті бармалеї, що зараз влаштовують бійню через вівцю, не мають ніякого відношення до персів, асирійців та вавілонян.
Для дебілів зійде за аргумент.
Цивілізовані країни починають війну з сусідами через вівцю, яку не поділили пастухи?
І всі вже років 20 тікають з своєї успішної країни, як таргани.
У чому полягає благополучча?
Корупція, кіднеппінг, репресії, позасудові страти, злидні - ось Сирія з середини 20 століття.
2. І так - без бабла та зброї Заходу Україні настав би швах давним давно.
Чи вважаєте, шо погуй?