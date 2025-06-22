Окупанти атакували Запорізьку область: без електропостачання залишились майже 5 тис. абонентів. ФОТОрепортаж (оновлено)

У неділю, 22 червня, російські загарбники атакували Запорізьку область. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - повідомлялося о 20:13.

Згодом Федоров повідомив, що в області працює ППО.

"Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - повідомив Федоров о 21:11.

На тлі балістичної загрози в області пролунали вибухи.

"У районі, де було чутно вибухи, працюють екстрені служби. Триває обстеження території. Попередньо - без постраждалих. Залишайтесь у безпечних місцях", - повідомив Федоров о 21:31.

Оновлена інформація

О 22:11 Федоров повідомив, що внаслідок російського удару в Запорізькому районі без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів.

"Щойно дозволить безпекова ситуація - енергетики почнуть ремонтні роботи", - написав посадовець.

Також він повідомив, що через атаку росіян в Запоріжжі в одному із приватних помешкань сталась пожежа.

Люди не постраждали. Надзвичайники швидко усунули загоряння.

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