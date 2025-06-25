У "Прем’єр-Палац", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино
У "Прем'єр-Палац" у центрі Києва зареєстровано нове казино без ліцензії. Готелем , за даними СБУ володіє група VS Energy, контрольована громадянами РФ Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За даними порталу Opendata.bot, йдеться про ТОВ "Ніко5" (ЄДРПОУ 45864975) та ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" (ЄДРПОУ 45794395), зареєстровані за адресою готелю - 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 5-7/29.
Власником "Ніко5" є болгарська компанія VOSTOTECH, заснована 8 квітня 2025 року. Кінцевим бенефіціаром вказано громадянина Болгарії Міхайла Маринова Севдієва.
Інша компанія - ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" - належить болгарській GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Кінцевий бенефіціар - Георгій Петров Папазкі.
Обидві компанії зареєстровані з основним видом діяльності - організація азартних ігор.
Вато зазначити, що Папазкі та Севдієв також є співвласниками зареєстрованої в Болгарії компанії Pate Play Ltd, яка постачає ігрові автомати.
Георгій Папазкі має бізнес-зв’язки в Росії. У січні 2022 року він відвідував Москву як віцепрезидент спортивної асоціації єдиноборств - це підтверджено офіційними фото.
Жодне з цих двох казино не має ліцензії на організацію азартних ігор.
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Теорію ймовірності вивчають у школі, там все доволі зрозуміло та просто.
Математично залишатися у плюсі неможливо!
А, якщо казіно ще й мухлює (що у нас сильно можливо) то взагалі повний МРАК!
То, чого типіли все грають і грають?
Це для них спосіб отримувати адреналін, логіки в цьому нуль, проте як і в екстремальному спорті, вживанні психоактивних речовин тощо.
Власники казино приймають на роботу тих хто закінчував математичні школи і математичні факультети університетів і добре володіють теорією ймовірностей.
В результаті всі казино постійно в виграші.
і що б, обов'язково якийсь жирдос в жилетці з надписом "сбу".
VS Energy належить до групи компаній, що спеціалізуються на енергетиці та інших галузях. Зокрема, їм належать мережі 4 обленерго, готелі (Premier та Accord Hotels), Перший інвестиційний банк, та торгові центри "Метрополіс" і "Метроград" у Києві. Раніше кінцевими бенефіціарами компанії називали російських олігархів, але зараз їхні активи переоформлені на громадян Євросоюзу.
Бізнес на крові і смертях Українців - головний бізнес Зеленського - у цьому він колега москальського *****-путіна.