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Новини
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У "Прем’єр-Палац", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино

Прем’єр-Палац

У "Прем'єр-Палац" у центрі Києва зареєстровано нове казино без ліцензії. Готелем , за даними СБУ володіє група VS Energy, контрольована громадянами РФ Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними порталу Opendata.bot, йдеться про ТОВ "Ніко5" (ЄДРПОУ 45864975) та ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" (ЄДРПОУ 45794395), зареєстровані за адресою готелю - 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 5-7/29.

Власником "Ніко5" є болгарська компанія VOSTOTECH, заснована 8 квітня 2025 року. Кінцевим бенефіціаром вказано громадянина Болгарії Міхайла Маринова Севдієва.

Інша компанія - ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" - належить болгарській GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Кінцевий бенефіціар - Георгій Петров Папазкі.

Обидві компанії зареєстровані з основним видом діяльності - організація азартних ігор.

Вато зазначити, що Папазкі та Севдієв також є співвласниками зареєстрованої в Болгарії компанії Pate Play Ltd, яка постачає ігрові автомати.

Георгій Папазкі має бізнес-зв’язки в Росії. У січні 2022 року він відвідував Москву як віцепрезидент спортивної асоціації єдиноборств - це підтверджено офіційними фото.

Жодне з цих двох казино не має ліцензії на організацію азартних ігор.

Також читайте: Україна оголосила в розшук російського олігарха Гінера та заступника голови Держдуми Бабакова

Автор: 

Бабаков Олександр (82) казино (222) готель (216) санкції (12261) азартні ігри (296) VS Energy (26)


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Топ коментарі
+25
такі речі ,без дозволу 🤡 та ОПи не робляться ...всі питання до шобли зеленських ...ой бл...ь ,стидоба гре* ана ...
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25.06.2025 20:50 Відповісти
+9
Пригадуєте до приходу зелі по містах були забігайлівки - казино. Його відчайдушну боротьбу, гучні заяви та піар. Виявилось що він впустив у бізнес кацапів
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25.06.2025 20:56 Відповісти
+8
Опа рулить,яка мразота.
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25.06.2025 20:58 Відповісти
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такі речі ,без дозволу 🤡 та ОПи не робляться ...всі питання до шобли зеленських ...ой бл...ь ,стидоба гре* ана ...
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25.06.2025 20:50 Відповісти
А такий шановний заклад років 20 тому був))
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25.06.2025 20:52 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ:
Теорію ймовірності вивчають у школі, там все доволі зрозуміло та просто.
Математично залишатися у плюсі неможливо!
А, якщо казіно ще й мухлює (що у нас сильно можливо) то взагалі повний МРАК!
То, чого типіли все грають і грають?
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25.06.2025 20:54 Відповісти
Там не теорія ймовврності, а кнопкодавство
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25.06.2025 21:09 Відповісти
В мене є товариш лудоман, постійно грає в онлайн казино, і його дійсно вставляє коли він виграє, починає всім розповідати, святкувати це. І його не цікавить, що завтра знову все програє.
Це для них спосіб отримувати адреналін, логіки в цьому нуль, проте як і в екстремальному спорті, вживанні психоактивних речовин тощо.
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25.06.2025 21:12 Відповісти
Ви не маєте рації. Математично залишатися у плюсі можливо завжди!
Власники казино приймають на роботу тих хто закінчував математичні школи і математичні факультети університетів і добре володіють теорією ймовірностей.
В результаті всі казино постійно в виграші.
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25.06.2025 21:28 Відповісти
а, де потужні арешти, з переможними фотками кнопочних телефонів, кацапських паспортів та чекових книжок з горою печаток.
і що б, обов'язково якийсь жирдос в жилетці з надписом "сбу".
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25.06.2025 20:56 Відповісти
Пригадуєте до приходу зелі по містах були забігайлівки - казино. Його відчайдушну боротьбу, гучні заяви та піар. Виявилось що він впустив у бізнес кацапів
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25.06.2025 20:56 Відповісти
Опа рулить,яка мразота.
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25.06.2025 20:58 Відповісти
И шо будем делать - ссать или глазки строить?
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25.06.2025 21:01 Відповісти
Головне, що це все за даними СБУ, та ні хто не заарештований... Що це?
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25.06.2025 21:05 Відповісти
Майно арештувати , суд передасть на баланс громади тобто міської ради ... московити повинні піти на...й
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25.06.2025 21:07 Відповісти
На 4 році війни потужні 5-6 менеджерів зеленського наводять корупцію,а нічого іншого від влади,яка нізащо перед народом не відповідає нічого доброго і не буде.
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25.06.2025 21:07 Відповісти
А що заважає націоналізувати цей актив на користь України ,як наприклад Океан Плаза ?Тільки одне, щедрі "чайові "від власників "власть імущим".
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25.06.2025 21:11 Відповісти
Оушн плаза і Прим'єр палац..
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25.06.2025 21:14 Відповісти
Це безумовно потужна перемога 👍
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25.06.2025 21:12 Відповісти
це не нині створено, а ще наприкінці 1990-х, і ніц не потрібно видумувати.
VS Energy належить до групи компаній, що спеціалізуються на енергетиці та інших галузях. Зокрема, їм належать мережі 4 обленерго, готелі (Premier та Accord Hotels), Перший інвестиційний банк, та торгові центри "Метрополіс" і "Метроград" у Києві. Раніше кінцевими бенефіціарами компанії називали російських олігархів, але зараз їхні активи переоформлені на громадян Євросоюзу.
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25.06.2025 21:21 Відповісти
Собака гавкає, а караван іде. І несе гроші.
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25.06.2025 21:22 Відповісти
Отак без дозволу! Хто би тільки міг подумати!??? І це у Києві де за кожний кіоск та метр землі йде боротьба та бійки...навіть на краю....Де кожний дільничий має частку від продажу насіння бабусями...А тут СБУ !!!нічого не можуть зробити?? Бо Президент на Саміті??
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25.06.2025 21:33 Відповісти
Тим хто платить щедрі ''бонуси'' в офіс Єрмака-Зеленського - можна все - навіть якщо то москальські окупаційні олігархи.
Бізнес на крові і смертях Українців - головний бізнес Зеленського - у цьому він колега москальського *****-путіна.
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25.06.2025 21:51 Відповісти
пишемо "папазкі", розуміємо "єлдак"...
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25.06.2025 22:35 Відповісти
Чому майно росіян досі не неціоналізовано
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25.06.2025 22:36 Відповісти
гроші не пахнуть для бариг, продадуть рідну мати
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25.06.2025 22:50 Відповісти
Як какцапи можуть володіти готелем на 4 році війни в центрі Києва?
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25.06.2025 23:03 Відповісти
Ви нє панімаєтє! Ета ж савсєм другоє! Ані друзья Єрмака, бізнес партнєри Зеленскаво.
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25.06.2025 23:19 Відповісти
Нове Путлеровське гніздо для фінансування тероризму в Україні.
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26.06.2025 01:13 Відповісти
Як під час війни щось в Україні може належати раzєйським алігархам? Це знову ще не зрада?
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26.06.2025 06:32 Відповісти
 
 