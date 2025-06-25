В "Премьер-Палас", принадлежащем российским олигархам, зарегистрировано новое казино
В "Премьер-Палац" в центре Киева зарегистрировано новое казино без лицензии. Отелем, по данным СБУ, владеет группа VS Energy, контролируемая гражданами РФ Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным портала Opendata.bot, речь идет об ООО "Нико5" (ЕГРПОУ 45864975) и ООО"ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" (ЕГРПОУ 45794395), зарегистрированных по адресу гостиницы - 01004, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29.
Владельцем "Нико5" является болгарская компания VOSTOTECH, основанная 8 апреля 2025 года. Конечным бенефициаром указан гражданин Болгарии Михаил Маринов Севдиев.
Другая компания - ООО "ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" - принадлежит болгарской GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Конечный бенефициар - Георгий Петров Папазки.
Обе компании зарегистрированы с основным видом деятельности - организация азартных игр.
Вато отметить, что Папазки и Севдиев также являются совладельцами зарегистрированной в Болгарии компании Pate Play Ltd, поставляющей игровые автоматы.
Георгий Папазки имеет бизнес-связи в России. В январе 2022 года он посещал Москву в качестве вице-президента спортивной ассоциации единоборств - это подтверждено официальными фото.
Ни одно из этих двух казино не имеет лицензии на организацию азартных игр.
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Теорію ймовірності вивчають у школі, там все доволі зрозуміло та просто.
Математично залишатися у плюсі неможливо!
А, якщо казіно ще й мухлює (що у нас сильно можливо) то взагалі повний МРАК!
То, чого типіли все грають і грають?
Це для них спосіб отримувати адреналін, логіки в цьому нуль, проте як і в екстремальному спорті, вживанні психоактивних речовин тощо.
Власники казино приймають на роботу тих хто закінчував математичні школи і математичні факультети університетів і добре володіють теорією ймовірностей.
В результаті всі казино постійно в виграші.
і що б, обов'язково якийсь жирдос в жилетці з надписом "сбу".
VS Energy належить до групи компаній, що спеціалізуються на енергетиці та інших галузях. Зокрема, їм належать мережі 4 обленерго, готелі (Premier та Accord Hotels), Перший інвестиційний банк, та торгові центри "Метрополіс" і "Метроград" у Києві. Раніше кінцевими бенефіціарами компанії називали російських олігархів, але зараз їхні активи переоформлені на громадян Євросоюзу.
Бізнес на крові і смертях Українців - головний бізнес Зеленського - у цьому він колега москальського *****-путіна.