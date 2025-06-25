В "Премьер-Палас", принадлежащем российским олигархам, зарегистрировано новое казино

В "Премьер-Палац" в центре Киева зарегистрировано новое казино без лицензии. Отелем, по данным СБУ, владеет группа VS Energy, контролируемая гражданами РФ Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным портала Opendata.bot, речь идет об ООО "Нико5" (ЕГРПОУ 45864975) и ООО"ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" (ЕГРПОУ 45794395), зарегистрированных по адресу гостиницы - 01004, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29.

Владельцем "Нико5" является болгарская компания VOSTOTECH, основанная 8 апреля 2025 года. Конечным бенефициаром указан гражданин Болгарии Михаил Маринов Севдиев.

Другая компания - ООО "ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" - принадлежит болгарской GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Конечный бенефициар - Георгий Петров Папазки.

Обе компании зарегистрированы с основным видом деятельности - организация азартных игр.

Вато отметить, что Папазки и Севдиев также являются совладельцами зарегистрированной в Болгарии компании Pate Play Ltd, поставляющей игровые автоматы.

Георгий Папазки имеет бизнес-связи в России. В январе 2022 года он посещал Москву в качестве вице-президента спортивной ассоциации единоборств - это подтверждено официальными фото.

Ни одно из этих двух казино не имеет лицензии на организацию азартных игр.

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