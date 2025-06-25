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В "Премьер-Палас", принадлежащем российским олигархам, зарегистрировано новое казино

Премьер-Палас

В "Премьер-Палац" в центре Киева зарегистрировано новое казино без лицензии. Отелем, по данным СБУ, владеет группа VS Energy, контролируемая гражданами РФ Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным портала Opendata.bot, речь идет об ООО "Нико5" (ЕГРПОУ 45864975) и ООО"ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" (ЕГРПОУ 45794395), зарегистрированных по адресу гостиницы - 01004, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29.

Владельцем "Нико5" является болгарская компания VOSTOTECH, основанная 8 апреля 2025 года. Конечным бенефициаром указан гражданин Болгарии Михаил Маринов Севдиев.

Другая компания - ООО "ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" - принадлежит болгарской GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Конечный бенефициар - Георгий Петров Папазки.

Обе компании зарегистрированы с основным видом деятельности - организация азартных игр.

Вато отметить, что Папазки и Севдиев также являются совладельцами зарегистрированной в Болгарии компании Pate Play Ltd, поставляющей игровые автоматы.

Георгий Папазки имеет бизнес-связи в России. В январе 2022 года он посещал Москву в качестве вице-президента спортивной ассоциации единоборств - это подтверждено официальными фото.

Ни одно из этих двух казино не имеет лицензии на организацию азартных игр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy, принадлежащей российским олигархам Гинеру, Бабакову и Воеводину, - источник. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бабаков Александр (26) казино (137) отель (124) санкции (11569) азартные игры (129) VS Energy (6)


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Топ комментарии
+25
такі речі ,без дозволу 🤡 та ОПи не робляться ...всі питання до шобли зеленських ...ой бл...ь ,стидоба гре* ана ...
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25.06.2025 20:50 Ответить
+9
Пригадуєте до приходу зелі по містах були забігайлівки - казино. Його відчайдушну боротьбу, гучні заяви та піар. Виявилось що він впустив у бізнес кацапів
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25.06.2025 20:56 Ответить
+8
Опа рулить,яка мразота.
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25.06.2025 20:58 Ответить
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такі речі ,без дозволу 🤡 та ОПи не робляться ...всі питання до шобли зеленських ...ой бл...ь ,стидоба гре* ана ...
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25.06.2025 20:50 Ответить
А такий шановний заклад років 20 тому був))
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25.06.2025 20:52 Ответить
НЕ РОЗУМІЮ:
Теорію ймовірності вивчають у школі, там все доволі зрозуміло та просто.
Математично залишатися у плюсі неможливо!
А, якщо казіно ще й мухлює (що у нас сильно можливо) то взагалі повний МРАК!
То, чого типіли все грають і грають?
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25.06.2025 20:54 Ответить
Там не теорія ймовврності, а кнопкодавство
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25.06.2025 21:09 Ответить
В мене є товариш лудоман, постійно грає в онлайн казино, і його дійсно вставляє коли він виграє, починає всім розповідати, святкувати це. І його не цікавить, що завтра знову все програє.
Це для них спосіб отримувати адреналін, логіки в цьому нуль, проте як і в екстремальному спорті, вживанні психоактивних речовин тощо.
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25.06.2025 21:12 Ответить
Ви не маєте рації. Математично залишатися у плюсі можливо завжди!
Власники казино приймають на роботу тих хто закінчував математичні школи і математичні факультети університетів і добре володіють теорією ймовірностей.
В результаті всі казино постійно в виграші.
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25.06.2025 21:28 Ответить
а, де потужні арешти, з переможними фотками кнопочних телефонів, кацапських паспортів та чекових книжок з горою печаток.
і що б, обов'язково якийсь жирдос в жилетці з надписом "сбу".
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25.06.2025 20:56 Ответить
Пригадуєте до приходу зелі по містах були забігайлівки - казино. Його відчайдушну боротьбу, гучні заяви та піар. Виявилось що він впустив у бізнес кацапів
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25.06.2025 20:56 Ответить
Опа рулить,яка мразота.
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25.06.2025 20:58 Ответить
И шо будем делать - ссать или глазки строить?
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25.06.2025 21:01 Ответить
Головне, що це все за даними СБУ, та ні хто не заарештований... Що це?
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25.06.2025 21:05 Ответить
Майно арештувати , суд передасть на баланс громади тобто міської ради ... московити повинні піти на...й
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25.06.2025 21:07 Ответить
На 4 році війни потужні 5-6 менеджерів зеленського наводять корупцію,а нічого іншого від влади,яка нізащо перед народом не відповідає нічого доброго і не буде.
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25.06.2025 21:07 Ответить
А що заважає націоналізувати цей актив на користь України ,як наприклад Океан Плаза ?Тільки одне, щедрі "чайові "від власників "власть імущим".
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25.06.2025 21:11 Ответить
Оушн плаза і Прим'єр палац..
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25.06.2025 21:14 Ответить
Це безумовно потужна перемога 👍
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25.06.2025 21:12 Ответить
це не нині створено, а ще наприкінці 1990-х, і ніц не потрібно видумувати.
VS Energy належить до групи компаній, що спеціалізуються на енергетиці та інших галузях. Зокрема, їм належать мережі 4 обленерго, готелі (Premier та Accord Hotels), Перший інвестиційний банк, та торгові центри "Метрополіс" і "Метроград" у Києві. Раніше кінцевими бенефіціарами компанії називали російських олігархів, але зараз їхні активи переоформлені на громадян Євросоюзу.
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25.06.2025 21:21 Ответить
Собака гавкає, а караван іде. І несе гроші.
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25.06.2025 21:22 Ответить
Отак без дозволу! Хто би тільки міг подумати!??? І це у Києві де за кожний кіоск та метр землі йде боротьба та бійки...навіть на краю....Де кожний дільничий має частку від продажу насіння бабусями...А тут СБУ !!!нічого не можуть зробити?? Бо Президент на Саміті??
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25.06.2025 21:33 Ответить
Тим хто платить щедрі ''бонуси'' в офіс Єрмака-Зеленського - можна все - навіть якщо то москальські окупаційні олігархи.
Бізнес на крові і смертях Українців - головний бізнес Зеленського - у цьому він колега москальського *****-путіна.
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25.06.2025 21:51 Ответить
пишемо "папазкі", розуміємо "єлдак"...
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25.06.2025 22:35 Ответить
Чому майно росіян досі не неціоналізовано
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25.06.2025 22:36 Ответить
гроші не пахнуть для бариг, продадуть рідну мати
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25.06.2025 22:50 Ответить
Як какцапи можуть володіти готелем на 4 році війни в центрі Києва?
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25.06.2025 23:03 Ответить
Ви нє панімаєтє! Ета ж савсєм другоє! Ані друзья Єрмака, бізнес партнєри Зеленскаво.
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25.06.2025 23:19 Ответить
Нове Путлеровське гніздо для фінансування тероризму в Україні.
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26.06.2025 01:13 Ответить
Як під час війни щось в Україні може належати раzєйським алігархам? Це знову ще не зрада?
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26.06.2025 06:32 Ответить
 
 