Кабмін призначив Алфьорова головою Українського інституту нацпам’яті. ФОТО

27 червня Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКСК.

Олександр Алфьоров — український історик, теле та радіоведучий, громадський діяч. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

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