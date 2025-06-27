Кабмін призначив Алфьорова головою Українського інституту нацпам’яті. ФОТО
27 червня Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКСК.
Олександр Алфьоров — український історик, теле та радіоведучий, громадський діяч. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.
З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.
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і єдине чого не вистачало, для повної поваги, це стати скоморохом при єрмачині?
з мудрістю у науковця, щось не дуже.
але ж, двадцять долярів, завжди двадцять долярів.
слався слався слався!
чергова зелена гнида мародер.
сиджу на лютеранській, під опуї з плакатом:
"візьміть мене до себе! я те ж хочу брехати та красти. ну, будь ласочка!"
А про Алфьорова - читав дещо з його речей... Сказать, що він "відкрив Америку", не можу. Людина тямить в українознавстві - заперечень нема.. ПР "ЗЕ-владі" і це - досягнення...
Александра я знаю лично. Не подведет.
Begemot Pepa
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Реєстрація: 08.03.2025
Може йому вдасться зупинити той "підручник з історії" України, в якому війну вже виграли Єрмак, Зеленський і пес Патрон... А "велике крадівництво" - стало частиною ПІДГОТОВКИ до великої війни...
https://censor.net/ua/blogs/3546656/u-sots-alnih-merejah-tochitsya-diskus-ya-navkolo-novogo-p-druchnika-stor-ukra-ni-dlya-11-klasu
з російським або семітським походженням!73% мудрого українького наріту
Алфьоров - історик, популяризатор справжньох української історії, 3 роки воював у складі Азову, звільнився пару тижднів тому (він багатодітний батько, має право).
Хоча,може я й помилився...З ким не буває.
Все дається знати в процесі і результаті.
Вже суперпатріотичною риторикою найдосвідченішого ситі по горло,а результат навіть не нульовий,а в мінусі.
Ти мудак,покажи мої слова,де ти можеш мати претензії,навіть,якщо зебіл.
Тут висловлюють свої думки,а не те,що є на ютубі.
Ось,напр.на ютубі є,що ерм-агент фсб,генерал-лейтенант цієї служби,що пояснює все.
Але зебіли свідомо обходять таку найважливішу тему,їм срач краще підходить.
В Українському науковому інституті Гарвардського університету майже завжди всім крутили поляки. І що ви їм скажете, коли вони прикриваються іменем Гарварду (в той час як Гарвардський університет їх не фінансує).
А що єврейські дослідники ліплять з Петлюри!
Звичайно, голова Українського інституту нацпам'яті не повинен писати про "Глобус України", али він повинен бути патріотом України.
Ну хоча б не про дупи, і то добре!
Але в кількох випусках трохи загравав до зевлади, порівнював його з Петлюрою. Ну в принципі може і схожі- що один популіст що інший. Тільки Петлюра із ревнощів розстріляв героя Болбочана, а Зеленський просто вислав Залужного подалі
Суцільні перевороти.
Цього боявся Скоропадський, цього боявся і Петлюра."
Бо сам зєбанат.
Один тільки покацаплений ****** вазіанський у нас білий та пухнастий, завжди проти всього українського, завєжи готовий пітримати будь-які антиукраїнські нарративи.
Іди, попий браги з бояришником. Закуси сельодкою і буде тобі щастя.
Добра тобі, дурнику.
Іди, ******* ще до когось розумного.
"Корупційна система інтегрує в свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування"