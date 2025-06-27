УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7734 відвідувача онлайн
Новини
6 931 91

Кабмін призначив Алфьорова головою Українського інституту нацпам’яті. ФОТО

27 червня Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКСК.

керівник Інституту нацпам’яті

Олександр Алфьоров — український історик, теле та радіоведучий, громадський діяч. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробовича звільнено з посади голови Інституту нацпам’яті

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) історія (1072) Кабмін (14181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Про Алфьорова трохи не правильно. Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України. З його призначенням ені стало спокійніше за нашу історію і національну пам'ять. А дупу зеленим він точно не лизав.
показати весь коментар
27.06.2025 22:20 Відповісти
+24
Будемо сподіватись що він не зеленим гнидам буде прислуговуватися, а Україні.
показати весь коментар
27.06.2025 22:17 Відповісти
+17
Поздоровляю тебе синочку!
показати весь коментар
27.06.2025 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поздоровляю тебе синочку!
показати весь коментар
27.06.2025 22:10 Відповісти
жоден, справжній притомний українець, не піде прислуговувати зеленим гнидам мародерам!
показати весь коментар
27.06.2025 22:14 Відповісти
Будемо сподіватись що він не зеленим гнидам буде прислуговуватися, а Україні.
показати весь коментар
27.06.2025 22:17 Відповісти
У міліонів українців було таке - Хуже не будет, це коли вони обрали гниду зеленского презедентом. Хоча були і такі котри бачили цю тварину ось такою, і це нічого не змінило - йоьбну...а більшість не бачила ось це - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показати весь коментар
28.06.2025 13:01 Відповісти
Про Алфьорова трохи не правильно. Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України. З його призначенням ені стало спокійніше за нашу історію і національну пам'ять. А дупу зеленим він точно не лизав.
показати весь коментар
27.06.2025 22:20 Відповісти
Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України.

і єдине чого не вистачало, для повної поваги, це стати скоморохом при єрмачині?
з мудрістю у науковця, щось не дуже.
але ж, двадцять долярів, завжди двадцять долярів.
показати весь коментар
27.06.2025 22:23 Відповісти
а які варіанти? 73% українців, а не китайців обрали таку владу. тепер маємо те, що маємо. влада владою, з часом вона змінюється і зміниться.. а Україна у нас одна. тому ваше накидування тут на Алфьорова зовсім недоречне.
показати весь коментар
27.06.2025 22:27 Відповісти
ой! вибачте!
слався слався слався!
чергова зелена гнида мародер.
показати весь коментар
27.06.2025 22:28 Відповісти
не вибачайтесь. я за зелених ніколи не голосував. але ми - меншість. а суть демократії така - кого обрала більшість, той і керує країною.
показати весь коментар
27.06.2025 22:50 Відповісти
... кого призначила ЦВК. (а як підраховувала ЦВК , як рахував підрахуй - "большой секрет")
показати весь коментар
28.06.2025 09:18 Відповісти
та ну. 50% розриву між Порохом і Зе, то тут уже ніякі підрахуї не замутять правильні результати. народ так проголосував. це коли за зека в 2004-му явно хотіли підтасувати, то тоді народ вийшов на вулиці. бо там справді розрив між кандидатами був в межах 10% +-. та й то стало це помітно. тому зараз накидувати, що ЗЕ вкрав перемогу у Пороха - то повна нісенітниця. нарід у нас так вирішив, так і прогосував.
показати весь коментар
28.06.2025 10:34 Відповісти
давай я накну тобі лопатой по **** нісенітниця кажеш? ти передвиборчій ролік гундосого чма на стадіоні бачив? там на борті в кадрі єдина за все відео цифра була: "73" = совпадєніє? фальсифікація була ТОТАЛЬНА за допомогою кібервійськ кацапії і внутрішніх гнид типу тебе.
показати весь коментар
28.06.2025 15:48 Відповісти
який передвиборчий ролік? не бачив ніякого передвиборчого роліка з цифрою 73. стосовно фальсифікації, то я вище мав на увазі фальсифікацію на рівні ЦВК. не думаю, що вона була. тим більше, що влада була тоді в руках у Пороха, а при ньому не займалися маніпуляціми, які робили колись за часів яника. була би там якась двіжуха на серверах, то був би шкандаль, судові позови, бо ж кожен кандидат має доступ до первинних протоколів підсумків голосування по кожній дільниці... інша справа, що був великий вплив у соцмережах на українських виборців. тут навіть мови нема. ботоферми на підтримку ЗЕ працювали тоді сильно. от тільки якщо виборець адекватний, то він на ці вкиди і маніпуляції увагу звертати не буде. як виявилось, виборець у нас виявився таки не зовсім адекватний.
показати весь коментар
28.06.2025 16:52 Відповісти
Перший раз бачу,щоб гіпопотам і тут і там ,кукурікав як півень...
показати весь коментар
27.06.2025 23:44 Відповісти
Прошу а ви з окопа пишете Великий патріот?Чи триндіти легше?Чи може жаба душііть що не вас призначили?
показати весь коментар
28.06.2025 07:45 Відповісти
нєнє.
сиджу на лютеранській, під опуї з плакатом:
"візьміть мене до себе! я те ж хочу брехати та красти. ну, будь ласочка!"
показати весь коментар
28.06.2025 08:00 Відповісти
Ви дивитесь Ютуб-канал Алфьорова? Схоже, що ні. 😊 Тому і пишите, аби писати.
показати весь коментар
27.06.2025 22:31 Відповісти
назвіть мені хоч одного чиновника від зе!шобли, порядну людину!!!
показати весь коментар
27.06.2025 22:34 Відповісти
І це погано. Хоча можк назвати Залужного.
показати весь коментар
27.06.2025 23:54 Відповісти
то, де зараз залужний? ховається в британії. на вимогу британців, до речі, які відмовились пустити мародера резнікова.
показати весь коментар
28.06.2025 08:02 Відповісти
Лайно лахтинське, ваші дешеві маніпуляції ні до чого не призведуть. Бо для кожного свідомого українця ворогами перш за все є ви, кацапські фашисти! І служать українці - Україні, а не "зеленим гнідам".
показати весь коментар
28.06.2025 00:45 Відповісти
Миколі Вавілову (академіку, одному з "стовпів" генетики, приписують вислів: "Я служу не государству, а науке...". Прийшла звістка з Кацапії - у Саратові, нібито, тихенько зняли табличку з СІЗО. На ній було вказано, що там помер Микола Вавілов. Відомий науковець, що міг нагодувать, СРСР, помер від звичайної дизентерії, у тюрмі... А зараз ми купуємо за кордоном генетично модифіковане зерно - коли ми могли-б мать своє та торгувать ним по світу...
А про Алфьорова - читав дещо з його речей... Сказать, що він "відкрив Америку", не можу. Людина тямить в українознавстві - заперечень нема.. ПР "ЗЕ-владі" і це - досягнення...
показати весь коментар
28.06.2025 12:34 Відповісти
так він Олександр чи Барон Алфьоров??на нашивках як раз барон
показати весь коментар
27.06.2025 22:32 Відповісти
Й доречі, це може бути впливовішим для України у світі ніж принципове не піду до МРОДЕРНІ- котрій начхати на українську нацпам"ять від слова ЗОВСІМ , партнери бабло там не дають -красти ні з чого .
показати весь коментар
28.06.2025 00:00 Відповісти
Казарін номер 2 це
показати весь коментар
28.06.2025 10:34 Відповісти
сіді на бутилкє молча
показати весь коментар
28.06.2025 15:50 Відповісти
Ти навряд чи налижеш сраку начальству на таку долдность як Казарін
показати весь коментар
28.06.2025 16:39 Відповісти
Будем надіяться...
показати весь коментар
28.06.2025 12:14 Відповісти
Будь уверен.
Александра я знаю лично. Не подведет.
показати весь коментар
28.06.2025 15:52 Відповісти
ти ким працюєш, рера? щось робиш, чи соціальщик?
показати весь коментар
27.06.2025 22:21 Відповісти
Ботом воно працює, на *****. Чи не видно дешеві маніпуляції?
показати весь коментар
28.06.2025 00:47 Відповісти
Нє всьо так адназначна.
показати весь коментар
27.06.2025 22:21 Відповісти
але він пішов!
показати весь коментар
27.06.2025 23:35 Відповісти
Точно - давайте всі українці здадуть Україну кацапні, аби тільки не прислуговувати "зеленим гнідам мародерам", як призиває кремлівська ботяра
Begemot Pepa

Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 08.03.2025
показати весь коментар
28.06.2025 00:43 Відповісти
Хоч одна порядна , чесна і патріотична людина серед цього кагалу буде.
показати весь коментар
27.06.2025 22:16 Відповісти
Людина достойна.
Може йому вдасться зупинити той "підручник з історії" України, в якому війну вже виграли Єрмак, Зеленський і пес Патрон... А "велике крадівництво" - стало частиною ПІДГОТОВКИ до великої війни...
https://censor.net/ua/blogs/3546656/u-sots-alnih-merejah-tochitsya-diskus-ya-navkolo-novogo-p-druchnika-stor-ukra-ni-dlya-11-klasu
показати весь коментар
27.06.2025 22:16 Відповісти
А з українським прізвищем нікого не було випадково? хоча про що я - це ж зелена влада!
показати весь коментар
27.06.2025 22:22 Відповісти
мені теж не сподобалось, пошукав походження прізвища, то по одній версії чисто кацапське, по іншій і він себе туди приписує, що його предком був сотник Оліферович по батькові, прівзвище Голуб, але мацкалі записали його Алфоровим чи що від по батькові, і типа це українське прізвище, ну таке собі. Це як Тєлєгіна/Грігян (тімашонка) придумала собі версії ніби її дід був Теліга, а кацапи написали Тєлєгін, бреше, дід її був Капітельман.
показати весь коментар
27.06.2025 22:32 Відповісти
😊 Ніт, він був завжди мутним. Для тих, хто цікавився.
показати весь коментар
27.06.2025 23:56 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2025 22:56 Відповісти
На якого біса тобі українське прізвище? У цьому корінь усіх поблем мудрого наріду-суїцидника: керуються не здоровим глуздом, а за принципом "нравіцца-не нравіцца", навіть не намагаючись у чомусь розібратись.
показати весь коментар
27.06.2025 23:35 Відповісти
ну дуже дивно що долю українського народу вирішують мутноваті типи з російським або семітським походженням!
показати весь коментар
27.06.2025 23:40 Відповісти
По-перше які докази "мутноватості" саме цього типа, що збентежило? І немає абсолютно нічого дивного, бо сам народ захотів, щоб його долю вирішували не етнічні україці, хіба ні? Ну і всі ми прекрасно знаємо, що проти наших бійців воюють тисячі етнічних українців і їх українські прізвища ніяк не заважають їм вбивати громадян України. Лише ідіот буде оцінювати корисність особистості для нації за прізвищем, а не за реальними діями.
показати весь коментар
28.06.2025 00:02 Відповісти
долю українського народу вирішують мутноваті типи з російським або семітським походженням! 73% мудрого українького наріту
показати весь коментар
28.06.2025 01:29 Відповісти
Ти поцікався краще його родововдом - це старовнний козацький шляхетний рід з Сумщини.
показати весь коментар
28.06.2025 15:51 Відповісти
Слава Богу, хоч один професійний фахівець-патріот буде на критично важливому напрямку. Тепер свинорилим буде неможливо перебріхувати нашу історію і знищувати пам'ять нації. Успіхів і сил Олександру.
показати весь коментар
27.06.2025 22:25 Відповісти
Судячи по призвіщу - справжній патріот України, як єврей зєлєнской
показати весь коментар
27.06.2025 22:26 Відповісти
Судячи по тому, що ти невіть не знаєш. хто це, з патріотами Украхни ти й близько не знайомий.
Алфьоров - історик, популяризатор справжньох української історії, 3 роки воював у складі Азову, звільнився пару тижднів тому (він багатодітний батько, має право).
показати весь коментар
28.06.2025 00:50 Відповісти
На члені демобілізувався?
показати весь коментар
28.06.2025 11:10 Відповісти
Ні, як тільки тебе на бутилку насадив
показати весь коментар
28.06.2025 15:53 Відповісти
Коли вже дійде з цими призвищами ? в Україні понад 50% з так званими російськими призвищами є етнічні українці ,на кацапщині 90 % з українськими призвищами є росіяни шовіністи . А хто такі : медвечук ,козак,бойко,ківа та інша мерзота ? А хто були : Драгоманоа ,Шевельов ,С. Єфремов ,Д. Донцов ? тому цю дичину штовхають або провокатори ,або дурні.
показати весь коментар
28.06.2025 08:22 Відповісти
Напиши своє прізвище, - то я зроблю висновки,офігієш !Хоча,не варто ,одного імені "вова" вистачає-якесь *****ватокацапошизоїдне.
Хоча,може я й помилився...З ким не буває.
показати весь коментар
28.06.2025 11:34 Відповісти
Наперед нема чого хвалити.
Все дається знати в процесі і результаті.
Вже суперпатріотичною риторикою найдосвідченішого ситі по горло,а результат навіть не нульовий,а в мінусі.
показати весь коментар
27.06.2025 22:30 Відповісти
Ти ж нє мєстний, правда? Альфоров веде багаторічну роботу з просування справжньої української історії і розвінчанню кацапських міфів! Знайди його канал на ютубі, може перестанеш бути дебілом.
показати весь коментар
28.06.2025 15:54 Відповісти
Попав пальцем в небо.
Ти мудак,покажи мої слова,де ти можеш мати претензії,навіть,якщо зебіл.
Тут висловлюють свої думки,а не те,що є на ютубі.
Ось,напр.на ютубі є,що ерм-агент фсб,генерал-лейтенант цієї служби,що пояснює все.
Але зебіли свідомо обходять таку найважливішу тему,їм срач краще підходить.
показати весь коментар
28.06.2025 16:33 Відповісти
Це дуже важливо кого назначають головою Українського інституту нацпам'яті.
В Українському науковому інституті Гарвардського університету майже завжди всім крутили поляки. І що ви їм скажете, коли вони прикриваються іменем Гарварду (в той час як Гарвардський університет їх не фінансує).
А що єврейські дослідники ліплять з Петлюри!

Звичайно, голова Українського інституту нацпам'яті не повинен писати про "Глобус України", али він повинен бути патріотом України.
показати весь коментар
27.06.2025 22:35 Відповісти
так все це вірно - але хоча б для пристойності він не повинен бути росіянином!
показати весь коментар
27.06.2025 22:37 Відповісти
Кацапы, вы палитесь на незнании кто такой Алфьоров! Він такий росіянин як гундосе чмо українець
показати весь коментар
28.06.2025 15:57 Відповісти
Цікавий зігзаг в біографії Алфьорова: З 2012 року до початку війни студент заочного сектора Київської православної богословської академії (2 курси).
показати весь коментар
28.06.2025 01:02 Відповісти
Православної Церкви України
показати весь коментар
28.06.2025 01:33 Відповісти
Це той, що футболками, в інтернеті гендлює?
показати весь коментар
27.06.2025 22:54 Відповісти
Гендлює його жінка, а він в основному тебе на бутилку насаджує
показати весь коментар
28.06.2025 15:58 Відповісти
Хто завгодно - аби не українець.
показати весь коментар
27.06.2025 23:02 Відповісти
Крутий аргумент, як для русні!
Ну хоча б не про дупи, і то добре!
показати весь коментар
27.06.2025 23:32 Відповісти
Чисто по історії- дуже цікаво розповідає навіть для мене (студенти істфака завжди думали що я знаю предмет краще їх преподів).
Але в кількох випусках трохи загравав до зевлади, порівнював його з Петлюрою. Ну в принципі може і схожі- що один популіст що інший. Тільки Петлюра із ревнощів розстріляв героя Болбочана, а Зеленський просто вислав Залужного подалі
показати весь коментар
28.06.2025 02:56 Відповісти
"Петлюра дійсно побоювався Болбочана, бо що ми бачимо з історії Української революції?
Суцільні перевороти.
Цього боявся Скоропадський, цього боявся і Петлюра."
показати весь коментар
28.06.2025 07:02 Відповісти
Зеленський просто декілька разів наводив кацапські ракети на Залужного, а також відправив гранати до дня народження, які випадково поцупив його зам (і підрвався). Поцікався питанням.
показати весь коментар
28.06.2025 16:01 Відповісти
Вдачі і натхнення!!!!
показати весь коментар
28.06.2025 10:46 Відповісти
"зє-мполіт" Алфьоров хвацько підлизує Зє- увесь час його існування у медіапросторі. Виняток складають лише його псевдоісторичні та псевдонаукові марення у Тік-тоці. Там - да, щось морще лоба і плямкає "у тому напрямку".
показати весь коментар
28.06.2025 11:08 Відповісти
Псевдоісторичні і псевдонаукові марення - це всі "історія" твого кацапстану. А Алфьоров на відміну від тебе знає історію добре і знає, що розбрат під час війни гарантовано призводить до загибелі країни.
показати весь коментар
28.06.2025 13:24 Відповісти
Як бачу дурника з поганялом "Tierre" - знаю, що обовязково буде нападати на опонента, бездоказово молоти лише йому одному відомі марення, кидати бруд та захищати зєбанатів.
Бо сам зєбанат.
показати весь коментар
28.06.2025 13:33 Відповісти
Точно - "зебанати" - це на думку шматка лайна вазіанського тепер ті, хто захищаються Україну на фронті, як це робив Алфьоров.
Один тільки покацаплений ****** вазіанський у нас білий та пухнастий, завжди проти всього українського, завєжи готовий пітримати будь-які антиукраїнські нарративи.
показати весь коментар
28.06.2025 15:20 Відповісти
Схоже, у тебе зараз гімно ротом йде, тому що у голові його надлишок.
Іди, попий браги з бояришником. Закуси сельодкою і буде тобі щастя.
Добра тобі, дурнику.
Іди, ******* ще до когось розумного.
показати весь коментар
28.06.2025 17:06 Відповісти
Бачиш як гарно Алфьоров тебе на бутилку насадив!
показати весь коментар
28.06.2025 16:03 Відповісти
Ну, траплялися його ролики на Ютубі. На перший погляд, людина адекватна.
показати весь коментар
28.06.2025 11:37 Відповісти
урря!
показати весь коментар
28.06.2025 12:16 Відповісти
начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу Джерело: https://censor.net/ua/n3560392 - окуєнна, мабуть посада! Майора дали.
показати весь коментар
28.06.2025 12:58 Відповісти
Так іди на цю або подібну посаду, і тобі майора дадуть.
показати весь коментар
28.06.2025 14:03 Відповісти
Де відношення брати? . Нажаль, мені дозвіл на перехід з цієї мобськобригадної дупи начальник не дасть. Минулий раз було: "Ще раз рипнешся, я тебе доганаму завалю, кар'єрист х…в!"
показати весь коментар
28.06.2025 15:10 Відповісти
Так пристрель того начальника, шо ти ниєш?
показати весь коментар
28.06.2025 16:04 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1659653813991514172

"Корупційна система інтегрує в свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування"
показати весь коментар
28.06.2025 15:12 Відповісти
Національною пам'яттю крутять як наперстками, карусель директорів тако що і запомнити їх діяльність неможливо.
показати весь коментар
28.06.2025 15:44 Відповісти
От тіки не *****! Ти Вятровича не запомнив?
показати весь коментар
28.06.2025 16:05 Відповісти
СашкО, поздравляю!
показати весь коментар
28.06.2025 16:15 Відповісти
 
 