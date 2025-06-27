Кабмин назначил Алфёрова главой Украинского института нацпамяти. ФОТО
27 июня Кабинет Министров назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКСК.
Александр Алферов - украинский историк, теле и радиоведущий, общественный деятель. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.
С началом полномасштабного вторжения стал офицером ССО "Азов-Киев", с сентября 2022 года - офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Имеет звание майора запаса. Одновременно был главой экспертной группы по дерусификации в Киеве.
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і єдине чого не вистачало, для повної поваги, це стати скоморохом при єрмачині?
з мудрістю у науковця, щось не дуже.
але ж, двадцять долярів, завжди двадцять долярів.
слався слався слався!
чергова зелена гнида мародер.
сиджу на лютеранській, під опуї з плакатом:
"візьміть мене до себе! я те ж хочу брехати та красти. ну, будь ласочка!"
А про Алфьорова - читав дещо з його речей... Сказать, що він "відкрив Америку", не можу. Людина тямить в українознавстві - заперечень нема.. ПР "ЗЕ-владі" і це - досягнення...
Begemot Pepa
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Реєстрація: 08.03.2025
Може йому вдасться зупинити той "підручник з історії" України, в якому війну вже виграли Єрмак, Зеленський і пес Патрон... А "велике крадівництво" - стало частиною ПІДГОТОВКИ до великої війни...
https://censor.net/ua/blogs/3546656/u-sots-alnih-merejah-tochitsya-diskus-ya-navkolo-novogo-p-druchnika-stor-ukra-ni-dlya-11-klasu
з російським або семітським походженням!73% мудрого українького наріту
Алфьоров - історик, популяризатор справжньох української історії, 3 роки воював у складі Азову, звільнився пару тижднів тому (він багатодітний батько, має право).
Хоча,може я й помилився...З ким не буває.
Все дається знати в процесі і результаті.
Вже суперпатріотичною риторикою найдосвідченішого ситі по горло,а результат навіть не нульовий,а в мінусі.
В Українському науковому інституті Гарвардського університету майже завжди всім крутили поляки. І що ви їм скажете, коли вони прикриваються іменем Гарварду (в той час як Гарвардський університет їх не фінансує).
А що єврейські дослідники ліплять з Петлюри!
Звичайно, голова Українського інституту нацпам'яті не повинен писати про "Глобус України", али він повинен бути патріотом України.
Ну хоча б не про дупи, і то добре!
Але в кількох випусках трохи загравав до зевлади, порівнював його з Петлюрою. Ну в принципі може і схожі- що один популіст що інший. Тільки Петлюра із ревнощів розстріляв героя Болбочана, а Зеленський просто вислав Залужного подалі
Суцільні перевороти.
Цього боявся Скоропадський, цього боявся і Петлюра."
Бо сам зєбанат.