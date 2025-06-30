Кличко підписав рішення депутатів щодо Поворозника: на час службового розслідування його відсторонили

Мер Києва Віталій Кличко призначив службове розслідування щодо опублікованих у ЗМІ фактів про нібито святкування першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником у день жалоби в Києві. На час його проведення Поворозника відсторонено.

Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду", - йдеться у повідомленні.

"Тому мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування". До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - додав Кличко.

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