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Кличко підписав рішення депутатів щодо Поворозника: на час службового розслідування його відсторонили

Микола Поворозник

Мер Києва Віталій Кличко призначив службове розслідування щодо опублікованих у ЗМІ фактів про нібито святкування першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником у день жалоби в Києві. На час його проведення Поворозника відсторонено. 

Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду", - йдеться у повідомленні.

"Тому мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування". До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поворозника звільнено з посади першого заступника начальника КМВА, - Ткаченко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Кличко Віталій (3536) Поворозник Микола (131)


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Війна війною, а святкування за розкладом...
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30.06.2025 14:18 Відповісти
11 років тюрми заочно отримав митрополит УПЦ МП Поворознюк...
Прізвища дуже схожі. Савпадєніє? 🤨
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30.06.2025 14:31 Відповісти
А цей паровоз.нюк випадково не брат того паровоз.нюка, на якого жалівся в інеті Гордон і якого обіцяв засадити?
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30.06.2025 15:05 Відповісти
той, що гандону погрожував поворознЮк, а цей поворознИк, але може помилка паспортиста
І щось вже гандона той не чіпає і гандон про нього мовчить, одні кацапи готують на нього замахи, а тут їх успішно викривають, не можуть почекати, щоб взти після виконання.
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30.06.2025 15:25 Відповісти
Ти ба, не пройшло й пів року, як відсторонив свого гаманця.
В для чого розслідування?
Воно покаже, що на берег Десни траур не розповсюджується?
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30.06.2025 15:20 Відповісти
 
 