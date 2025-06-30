Кличко подписал решение депутатов относительно Поворозника: на время служебного расследования его отстранили
Мэр Киева Виталий Кличко назначил служебное расследование относительно опубликованных в СМИ фактов о якобы праздновании первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником в день траура в Киеве. На время его проведения Поворозник отстранен.
Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Но, хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду", - говорится в сообщении.
"Поэтому мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования". К расследованию будут приобщены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", - добавил Кличко.
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Прізвища дуже схожі. Савпадєніє? 🤨
І щось вже гандона той не чіпає і гандон про нього мовчить, одні кацапи готують на нього замахи, а тут їх успішно викривають, не можуть почекати, щоб взти після виконання.
В для чого розслідування?
Воно покаже, що на берег Десни траур не розповсюджується?