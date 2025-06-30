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Кличко подписал решение депутатов относительно Поворозника: на время служебного расследования его отстранили

Николай Поворозник

Мэр Киева Виталий Кличко назначил служебное расследование относительно опубликованных в СМИ фактов о якобы праздновании первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником в день траура в Киеве. На время его проведения Поворозник отстранен.

Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Но, хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду", - говорится в сообщении.

"Поэтому мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования". К расследованию будут приобщены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поворозник уволен с должности первого заместителя начальника КГГА, - Ткаченко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Кличко Виталий (4660) Поворозник Николай (123)


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Війна війною, а святкування за розкладом...
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30.06.2025 14:18 Ответить
11 років тюрми заочно отримав митрополит УПЦ МП Поворознюк...
Прізвища дуже схожі. Савпадєніє? 🤨
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30.06.2025 14:31 Ответить
А цей паровоз.нюк випадково не брат того паровоз.нюка, на якого жалівся в інеті Гордон і якого обіцяв засадити?
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30.06.2025 15:05 Ответить
той, що гандону погрожував поворознЮк, а цей поворознИк, але може помилка паспортиста
І щось вже гандона той не чіпає і гандон про нього мовчить, одні кацапи готують на нього замахи, а тут їх успішно викривають, не можуть почекати, щоб взти після виконання.
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30.06.2025 15:25 Ответить
Ти ба, не пройшло й пів року, як відсторонив свого гаманця.
В для чого розслідування?
Воно покаже, що на берег Десни траур не розповсюджується?
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30.06.2025 15:20 Ответить
 
 