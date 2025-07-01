Найбільший випускний України 2025 у дистанційній школі "Оптіма"!
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28 червня в конгресно-виставковому центрі "Парковий" відбулося наймасштабніше освітнє свято року — випускний дистанційної школи "Оптіма". Школярі з усіх куточків України, їхні родини, вчителі й друзі зібралися разом, щоб відсвяткувати завершення важливого етапу — шкільного навчання.
Це був вечір світла, емоцій, музики та справжньої гордості. На сцені — улюблені виконавці YAKTAK і DJ BRIAN. У залі — тисячі щасливих облич. Кожен момент продуманий до дрібниць, щоб кожен випускник відчув: сьогодні — його день!
Школа "Оптіма" вкотре довела, що дистанційна освіта — це не тільки про технології та зручний графік. Це про силу особистості, свободу вибирати, можливість рости у своєму темпі та досягати цілей без обмежень.
Це свято року стало символом майбутнього, яке починається вже сьогодні!
Щирі вітання кожному випускнику! Нехай цей вечір назавжди залишиться в серці! Попереду — нові виклики, нові мрії та безмежні можливості.
Будь ласка, зачекайте...
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Один мовний зворот - а всю нікчемність дистанційної освіти, як на долоні видно.
Результат такий собі... не на багато краще ніж нікчемний.
Але від теперішнього занепаду освіти навряд чи випадає чекати чогось доброго.
Можна передбачати, що частина нового покоління в розгубленості, а за кого ж голосувати, питатима поради в чатика…
Під час москальських бомбардувань - масові заходи вкрай небезпечні - може ПРИЛЕТІТИ.
Ще й вихваляються - рекламуються...
Їм ще імбецилітися і імбецилітися до тебе.
Міг навіть і не уточнювати, це ж очевидно)))
А чого не діджей https://images.unian.net/photos/2021_10/thumb_files/1000_545_1633322181-5446.jpg?1 David ***** ?
А вона стаціонарна чи дистанційна?
Важливо, щоб легенькі на розум були задоволені, що не дистанційна.