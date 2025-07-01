Найбільший випускний України 2025 у дистанційній школі "Оптіма"!

Реклама

28 червня в конгресно-виставковому центрі "Парковий" відбулося наймасштабніше освітнє свято року — випускний дистанційної школи "Оптіма". Школярі з усіх куточків України, їхні родини, вчителі й друзі зібралися разом, щоб відсвяткувати завершення важливого етапу — шкільного навчання.

Це був вечір світла, емоцій, музики та справжньої гордості. На сцені — улюблені виконавці YAKTAK і DJ BRIAN. У залі — тисячі щасливих облич. Кожен момент продуманий до дрібниць, щоб кожен випускник відчув: сьогодні — його день!

Школа "Оптіма" вкотре довела, що дистанційна освіта — це не тільки про технології та зручний графік. Це про силу особистості, свободу вибирати, можливість рости у своєму темпі та досягати цілей без обмежень.

Це свято року стало символом майбутнього, яке починається вже сьогодні!

Щирі вітання кожному випускнику! Нехай цей вечір назавжди залишиться в серці! Попереду — нові виклики, нові мрії та безмежні можливості.