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Найбільший випускний України 2025 у дистанційній школі "Оптіма"!

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28 червня в конгресно-виставковому центрі "Парковий" відбулося наймасштабніше освітнє свято року — випускний дистанційної школи "Оптіма". Школярі з усіх куточків України, їхні родини, вчителі й друзі зібралися разом, щоб відсвяткувати завершення важливого етапу — шкільного навчання.

випускний дистанційної школи "Оптіма"

Це був вечір світла, емоцій, музики та справжньої гордості. На сцені — улюблені виконавці YAKTAK і DJ BRIAN. У залі — тисячі щасливих облич. Кожен момент продуманий до дрібниць, щоб кожен випускник відчув: сьогодні — його день!

випускний дистанційної школи "Оптіма"

Школа "Оптіма" вкотре довела, що дистанційна освіта — це не тільки про технології та зручний графік. Це про силу особистості, свободу вибирати, можливість рости у своєму темпі та досягати цілей без обмежень.

Це свято року стало символом майбутнього, яке починається вже сьогодні!

Щирі вітання кожному випускнику! Нехай цей вечір назавжди залишиться в серці! Попереду — нові виклики, нові мрії та безмежні можливості.

Автор: 

школа (2228) випуск (50)


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Топ коментарі
+4
DJ BRIAN

А чого не діджей https://images.unian.net/photos/2021_10/thumb_files/1000_545_1633322181-5446.jpg?1 David ***** ?
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01.07.2025 09:36 Відповісти
+3
Дистанційне навчання - дистанційний випускний - дистанційна робота - дистанційний похорон, як по мені це нормальний варіант відмежувати імбецилів від нормальних людей! Так би мовити життя дистанційоване від адекватних людей!
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01.07.2025 09:30 Відповісти
+2
"[…] довела, що дистанційна освіта - це не тільки про […]".

Один мовний зворот - а всю нікчемність дистанційної освіти, як на долоні видно.
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01.07.2025 09:06 Відповісти
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"[…] довела, що дистанційна освіта - це не тільки про […]".

Один мовний зворот - а всю нікчемність дистанційної освіти, як на долоні видно.
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01.07.2025 09:06 Відповісти
У 2019 вибір робили люди з стаціонарною освітою.
Результат такий собі... не на багато краще ніж нікчемний.
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01.07.2025 09:38 Відповісти
Між освітою та виборчою поведінкою немає прямої кореляції. Виборець керується найчастіше ірраціональними чинниками (інтуїцією). Багато й таких, що голосують "як усі". Трапляються й люди малоосвічені, але з життєвим досвідом, який їм підказує не вірити брехням.

Але від теперішнього занепаду освіти навряд чи випадає чекати чогось доброго.

Можна передбачати, що частина нового покоління в розгубленості, а за кого ж голосувати, питатима поради в чатика…
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01.07.2025 09:56 Відповісти
на правах реклами?
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01.07.2025 09:12 Відповісти
Під час війни проти москальських окупантів купу грошей потрачено на ЗАБАВУ - а не на допомогу військовим.

Під час москальських бомбардувань - масові заходи вкрай небезпечні - може ПРИЛЕТІТИ.

Ще й вихваляються - рекламуються...
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01.07.2025 09:18 Відповісти
Точно. От у наших дітнй не повинно бути ніяких приємних спогадів. Ні танців, ні позитивних емоцій, ні дискотек. Нехай сидять по домівках біля комп'ютерів і плачуть кожного дня. А ще бажано щоб кожну годину головою об стінку б'ються від розпачу. І да я сподіваюся що ти ніколи і чашку кави не купуєш в кафе бо то все забаганки. Бо ці гроші можна військовим віддати.
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01.07.2025 09:34 Відповісти
Чому, якщо адекватні звичайні діти, які ходять до школи відповідно у них повинен бути випускний, а у дистанційних імбецилів повинен бути дистанційний випускний, і бажано в подальшому теж дистанціонувати їх від адекватних. Але робити випускний з діджеями і дискотеками для імбецилів, які провтикали навчання за монітором це галімий цирк! А враховуючи що більшість тих дітей взагалі навчались за кордоном то навіщо зрадники приїхали посвяткувати туди де їх не чекають взагалі незрозуміло!
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01.07.2025 09:41 Відповісти
Туди б не вдарили, навіть лишньохромосомі кацапи знають, що від дистанційників шкоди більше країні в якій вони живуть!
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01.07.2025 09:34 Відповісти
Під час війни мають бути заборонені будь-які заходи з великим скупченням людей.
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01.07.2025 09:19 Відповісти
ані же дєті
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01.07.2025 09:22 Відповісти
Вже мабуть і на облік встали
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01.07.2025 09:32 Відповісти
а оптіма курви випускний дистанційно не змогла провести? дистанційне навчання дистанційний випускний, навіщо ось це вихваляння?
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01.07.2025 09:24 Відповісти
Дистанційне навчання - дистанційний випускний - дистанційна робота - дистанційний похорон, як по мені це нормальний варіант відмежувати імбецилів від нормальних людей! Так би мовити життя дистанційоване від адекватних людей!
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01.07.2025 09:30 Відповісти
Своїм коментом ти навіть імбецилів перевершив.
Їм ще імбецилітися і імбецилітися до тебе.
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01.07.2025 09:34 Відповісти
О з далека видно лишньехромосомого потомственого імбецила! Сховався виб.лядок опущений тут дорослі люди спілкуються!
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01.07.2025 09:45 Відповісти
По коментарю відразу видно, що дорослий і з високим IQ.
Міг навіть і не уточнювати, це ж очевидно)))
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01.07.2025 09:52 Відповісти
Звісно з великим, бо вчився у звичайній школі, а не дистанційно!
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01.07.2025 09:59 Відповісти
DJ BRIAN

А чого не діджей https://images.unian.net/photos/2021_10/thumb_files/1000_545_1633322181-5446.jpg?1 David ***** ?
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01.07.2025 09:36 Відповісти
Це випускний трускавецької академії?
А вона стаціонарна чи дистанційна?
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01.07.2025 09:39 Відповісти
Денна форма навчання
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01.07.2025 09:40 Відповісти
Чудово... тоді все ок.
Важливо, щоб легенькі на розум були задоволені, що не дистанційна.
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01.07.2025 09:44 Відповісти
Браун до для батьків а це їхні "аніжедеті"!
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01.07.2025 09:48 Відповісти
"какой хороший през, в стране война, а он нам выпускной организовал". готовый электорат для зе
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01.07.2025 09:50 Відповісти
 
 