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Самый большой выпускной Украины 2025 в дистанционной школе "Оптима"!

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28 июня в конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоялся самый масштабный образовательный праздник года - выпускной дистанционной школы "Оптима". Школьники со всех уголков Украины, их семьи, учителя и друзья собрались вместе, чтобы отпраздновать завершение важного этапа - школьного обучения.

выпускной дистанционной школы "Оптіма"

Это был вечер света, эмоций, музыки и настоящей гордости. На сцене - любимые исполнители YAKTAK и DJ BRIAN. В зале - тысячи счастливых лиц. Каждый момент продуман до мелочей, чтобы каждый выпускник почувствовал: сегодня - его день!

выпускной дистанционной школы "Оптіма"

Школа "Оптима" в очередной раз доказала, что дистанционное образование - это не только о технологиях и удобном графике. Это о силе личности, свободе выбирать, возможности расти в своем темпе и достигать целей без ограничений.

Этот праздник года стал символом будущего, которое начинается уже сегодня!

Искренние поздравления каждому выпускнику! Пусть этот вечер навсегда останется в сердце! Впереди - новые вызовы, новые мечты и безграничные возможности.

Автор: 

школа (3023) выпуск (92)


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Топ комментарии
+4
Під час війни мають бути заборонені будь-які заходи з великим скупченням людей.
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01.07.2025 09:19 Ответить
+4
DJ BRIAN

А чого не діджей https://images.unian.net/photos/2021_10/thumb_files/1000_545_1633322181-5446.jpg?1 David ***** ?
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01.07.2025 09:36 Ответить
+3
"[…] довела, що дистанційна освіта - це не тільки про […]".

Один мовний зворот - а всю нікчемність дистанційної освіти, як на долоні видно.
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01.07.2025 09:06 Ответить
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"[…] довела, що дистанційна освіта - це не тільки про […]".

Один мовний зворот - а всю нікчемність дистанційної освіти, як на долоні видно.
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01.07.2025 09:06 Ответить
У 2019 вибір робили люди з стаціонарною освітою.
Результат такий собі... не на багато краще ніж нікчемний.
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01.07.2025 09:38 Ответить
Між освітою та виборчою поведінкою немає прямої кореляції. Виборець керується найчастіше ірраціональними чинниками (інтуїцією). Багато й таких, що голосують "як усі". Трапляються й люди малоосвічені, але з життєвим досвідом, який їм підказує не вірити брехням.

Але від теперішнього занепаду освіти навряд чи випадає чекати чогось доброго.

Можна передбачати, що частина нового покоління в розгубленості, а за кого ж голосувати, питатима поради в чатика…
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01.07.2025 09:56 Ответить
на правах реклами?
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01.07.2025 09:12 Ответить
Під час війни проти москальських окупантів купу грошей потрачено на ЗАБАВУ - а не на допомогу військовим.

Під час москальських бомбардувань - масові заходи вкрай небезпечні - може ПРИЛЕТІТИ.

Ще й вихваляються - рекламуються...
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01.07.2025 09:18 Ответить
Точно. От у наших дітнй не повинно бути ніяких приємних спогадів. Ні танців, ні позитивних емоцій, ні дискотек. Нехай сидять по домівках біля комп'ютерів і плачуть кожного дня. А ще бажано щоб кожну годину головою об стінку б'ються від розпачу. І да я сподіваюся що ти ніколи і чашку кави не купуєш в кафе бо то все забаганки. Бо ці гроші можна військовим віддати.
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01.07.2025 09:34 Ответить
Чому, якщо адекватні звичайні діти, які ходять до школи відповідно у них повинен бути випускний, а у дистанційних імбецилів повинен бути дистанційний випускний, і бажано в подальшому теж дистанціонувати їх від адекватних. Але робити випускний з діджеями і дискотеками для імбецилів, які провтикали навчання за монітором це галімий цирк! А враховуючи що більшість тих дітей взагалі навчались за кордоном то навіщо зрадники приїхали посвяткувати туди де їх не чекають взагалі незрозуміло!
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01.07.2025 09:41 Ответить
Туди б не вдарили, навіть лишньохромосомі кацапи знають, що від дистанційників шкоди більше країні в якій вони живуть!
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01.07.2025 09:34 Ответить
Під час війни мають бути заборонені будь-які заходи з великим скупченням людей.
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01.07.2025 09:19 Ответить
ані же дєті
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01.07.2025 09:22 Ответить
Вже мабуть і на облік встали
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01.07.2025 09:32 Ответить
а оптіма курви випускний дистанційно не змогла провести? дистанційне навчання дистанційний випускний, навіщо ось це вихваляння?
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01.07.2025 09:24 Ответить
Дистанційне навчання - дистанційний випускний - дистанційна робота - дистанційний похорон, як по мені це нормальний варіант відмежувати імбецилів від нормальних людей! Так би мовити життя дистанційоване від адекватних людей!
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01.07.2025 09:30 Ответить
Своїм коментом ти навіть імбецилів перевершив.
Їм ще імбецилітися і імбецилітися до тебе.
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01.07.2025 09:34 Ответить
О з далека видно лишньехромосомого потомственого імбецила! Сховався виб.лядок опущений тут дорослі люди спілкуються!
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01.07.2025 09:45 Ответить
По коментарю відразу видно, що дорослий і з високим IQ.
Міг навіть і не уточнювати, це ж очевидно)))
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01.07.2025 09:52 Ответить
Звісно з великим, бо вчився у звичайній школі, а не дистанційно!
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01.07.2025 09:59 Ответить
DJ BRIAN

А чого не діджей https://images.unian.net/photos/2021_10/thumb_files/1000_545_1633322181-5446.jpg?1 David ***** ?
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01.07.2025 09:36 Ответить
Це випускний трускавецької академії?
А вона стаціонарна чи дистанційна?
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01.07.2025 09:39 Ответить
Денна форма навчання
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01.07.2025 09:40 Ответить
Чудово... тоді все ок.
Важливо, щоб легенькі на розум були задоволені, що не дистанційна.
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01.07.2025 09:44 Ответить
Браун до для батьків а це їхні "аніжедеті"!
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01.07.2025 09:48 Ответить
"какой хороший през, в стране война, а он нам выпускной организовал". готовый электорат для зе
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01.07.2025 09:50 Ответить
 
 