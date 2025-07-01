Самый большой выпускной Украины 2025 в дистанционной школе "Оптима"!
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28 июня в конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоялся самый масштабный образовательный праздник года - выпускной дистанционной школы "Оптима". Школьники со всех уголков Украины, их семьи, учителя и друзья собрались вместе, чтобы отпраздновать завершение важного этапа - школьного обучения.
Это был вечер света, эмоций, музыки и настоящей гордости. На сцене - любимые исполнители YAKTAK и DJ BRIAN. В зале - тысячи счастливых лиц. Каждый момент продуман до мелочей, чтобы каждый выпускник почувствовал: сегодня - его день!
Школа "Оптима" в очередной раз доказала, что дистанционное образование - это не только о технологиях и удобном графике. Это о силе личности, свободе выбирать, возможности расти в своем темпе и достигать целей без ограничений.
Этот праздник года стал символом будущего, которое начинается уже сегодня!
Искренние поздравления каждому выпускнику! Пусть этот вечер навсегда останется в сердце! Впереди - новые вызовы, новые мечты и безграничные возможности.
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Один мовний зворот - а всю нікчемність дистанційної освіти, як на долоні видно.
Результат такий собі... не на багато краще ніж нікчемний.
Але від теперішнього занепаду освіти навряд чи випадає чекати чогось доброго.
Можна передбачати, що частина нового покоління в розгубленості, а за кого ж голосувати, питатима поради в чатика…
Під час москальських бомбардувань - масові заходи вкрай небезпечні - може ПРИЛЕТІТИ.
Ще й вихваляються - рекламуються...
Їм ще імбецилітися і імбецилітися до тебе.
Міг навіть і не уточнювати, це ж очевидно)))
А чого не діджей https://images.unian.net/photos/2021_10/thumb_files/1000_545_1633322181-5446.jpg?1 David ***** ?
А вона стаціонарна чи дистанційна?
Важливо, щоб легенькі на розум були задоволені, що не дистанційна.