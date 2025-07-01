Самый большой выпускной Украины 2025 в дистанционной школе "Оптима"!

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28 июня в конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоялся самый масштабный образовательный праздник года - выпускной дистанционной школы "Оптима". Школьники со всех уголков Украины, их семьи, учителя и друзья собрались вместе, чтобы отпраздновать завершение важного этапа - школьного обучения.

Это был вечер света, эмоций, музыки и настоящей гордости. На сцене - любимые исполнители YAKTAK и DJ BRIAN. В зале - тысячи счастливых лиц. Каждый момент продуман до мелочей, чтобы каждый выпускник почувствовал: сегодня - его день!

Школа "Оптима" в очередной раз доказала, что дистанционное образование - это не только о технологиях и удобном графике. Это о силе личности, свободе выбирать, возможности расти в своем темпе и достигать целей без ограничений.

Этот праздник года стал символом будущего, которое начинается уже сегодня!

Искренние поздравления каждому выпускнику! Пусть этот вечер навсегда останется в сердце! Впереди - новые вызовы, новые мечты и безграничные возможности.