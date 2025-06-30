Відмовився надати інформацію про обсяги міжнародної допомоги: НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики
Національне антикорупційне бюро склало адміністративний протокол на одного із заступників міністра енергетики. Причиною стала відмова посадовця надати інформацію про міжнародну допомогу.
Про це повідомляє НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами",- сказано в повідомленні.
У бюро зазначили, що йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури. І додали, що отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов’язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.
"Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу. Національне бюро закликає інші правоохоронні та державні органи, підприємства та установи належно виконувати законні вимоги детективів та сприяти їх роботі на будь-яких етапах",- сказано в повідомленні.
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Ось навіщо розхитувати човен?
Не на часі це все.
Так ми орків не подолаємо, на фронті будуть думати геть про інше.
От вже після перемоги, тоді і розберемось!
Тут главный вопрос - "йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги" и куда она "ушла" ( не попрощавшись )
Самоуправство ніде не поважають. Навіть в кварталі95.