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Новини Відновлення енергосистеми Протокол НАБУ на замміністра енергетики
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Відмовився надати інформацію про обсяги міжнародної допомоги: НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики

На замміністра енергетики НАБУ склало протокол

Національне антикорупційне бюро склало адміністративний протокол на одного із заступників міністра енергетики. Причиною стала відмова посадовця надати інформацію про міжнародну допомогу.

Про це повідомляє НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами",- сказано в повідомленні.

У бюро зазначили, що йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури. І додали, що отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов’язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.

"Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу. Національне бюро закликає інші правоохоронні та державні органи, підприємства та установи належно виконувати законні вимоги детективів та сприяти їх роботі на будь-яких етапах",- сказано в повідомленні.

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Автор: 

НАБУ (5114) допомога (8490) Міненерго (1423)


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Топ коментарі
+4
Скромняга такий - не хоче випендруватись
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30.06.2025 22:06 Відповісти
+3
А в НАБУ є допуск до такої інформації?
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30.06.2025 22:09 Відповісти
+3
От тобі і кожен з них президент і сам собі господар
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30.06.2025 22:14 Відповісти
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Найшли куди залізти, енергетика ще та корова, за неї і пристрелити можуть.
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30.06.2025 22:03 Відповісти
Скромняга такий - не хоче випендруватись
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30.06.2025 22:06 Відповісти
А в НАБУ є допуск до такої інформації?
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30.06.2025 22:09 Відповісти
Це вони хочуть взнати скільки вкрали з допомоги від громадян ЕС?
Ось навіщо розхитувати човен?
Не на часі це все.
Так ми орків не подолаємо, на фронті будуть думати геть про інше.
От вже після перемоги, тоді і розберемось!
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30.06.2025 22:28 Відповісти
Збирати в одному документі інформацію про всі енергетичні об'єкти, які будуються/ремонтуються в Україні це не дуже розумна ідея...туда можуть прилетіти ракети.
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30.06.2025 23:03 Відповісти
А зачем говорить про "обьекты" ?
Тут главный вопрос - "йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги" и куда она "ушла" ( не попрощавшись )
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01.07.2025 00:17 Відповісти
От тобі і кожен з них президент і сам собі господар
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30.06.2025 22:14 Відповісти
Крадуть, брешуть, заброньовані особи на держслужбі, а потім🤑, «дивно» тікають за кордон, як портнов, чи інші, з ригоАНАЛІВ чи служок зеленського з 2019 року!!
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30.06.2025 22:18 Відповісти
А набу в ермака чи татарова дозволу питали?
Самоуправство ніде не поважають. Навіть в кварталі95.
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30.06.2025 22:22 Відповісти
При Зеленському чомусь всі міністри правопорушники, а деякі закоренілі злочинці. Як таке має бути? Чи, скажи, хто твоє оточення і я скажу хто ти?
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30.06.2025 22:26 Відповісти
А п"яти підсмажувати не пробували?
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30.06.2025 22:42 Відповісти
Відмовився надати інформацію про обсяги міжнародної допомоги
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30.06.2025 22:44 Відповісти
Нехай рижий гниді в англію напишуть усі кошти там а його кукли тут на місці клоунів строять
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30.06.2025 23:01 Відповісти
Вся корупція Зельоних, це військова таємниця! Бо той, хто про неї цікавиться, той рука Москви, і допомагає агресору. Звідси виходить, що красти державні гроші, які мали б іти на стабільність економіки і оборону, це гра на перемогу. На перемогу кого, це теж велика Зе таємниця.
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30.06.2025 23:41 Відповісти
Якщо він би надав, то відразу стане зрозуміло, що за електрику українці взагалі вже не повинні платити.
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01.07.2025 00:22 Відповісти
 
 