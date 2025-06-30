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Новости Восстановление энергосистемы Протокол НАБУ на замминистра энергетики
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Отказался предоставить информацию об объемах международной помощи: НАБУ составило протокол на заместителя министра энергетики

На замминистра энергетики НАБУ составило протокол

Национальное антикоррупционное бюро составило административный протокол на одного из заместителей министра энергетики. Причиной стал отказ чиновника предоставить информацию о международной помощи.

Об этом сообщает НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Чиновник отказал в предоставлении информации на официальный запрос НАБУ относительно реализованных и запланированных проектов в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами", - сказано в сообщении.

В бюро отметили, что речь идет о миллиардных объемах технической помощи, которые поступают в Украину на восстановление и поддержку энергетической инфраструктуры. И добавили, что получение информации об этих проектах является важным условием для выявления потенциальных коррупционных рисков, связанных с распределением или реализацией международной помощи.

"Отказ в предоставлении информации, несмотря на официальный запрос НАБУ, нарушает законодательство и создает препятствия в работе органа. Национальное бюро призывает другие правоохранительные и государственные органы, предприятия и учреждения должным образом выполнять законные требования детективов и способствовать их работе на любых этапах", - сказано в сообщении.

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Автор: 

НАБУ (4242) помощь (7906) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+3
Скромняга такий - не хоче випендруватись
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30.06.2025 22:06 Ответить
+3
От тобі і кожен з них президент і сам собі господар
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30.06.2025 22:14 Ответить
+2
А в НАБУ є допуск до такої інформації?
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30.06.2025 22:09 Ответить
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Найшли куди залізти, енергетика ще та корова, за неї і пристрелити можуть.
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30.06.2025 22:03 Ответить
Скромняга такий - не хоче випендруватись
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30.06.2025 22:06 Ответить
А в НАБУ є допуск до такої інформації?
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30.06.2025 22:09 Ответить
Це вони хочуть взнати скільки вкрали з допомоги від громадян ЕС?
Ось навіщо розхитувати човен?
Не на часі це все.
Так ми орків не подолаємо, на фронті будуть думати геть про інше.
От вже після перемоги, тоді і розберемось!
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30.06.2025 22:28 Ответить
От тобі і кожен з них президент і сам собі господар
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30.06.2025 22:14 Ответить
Крадуть, брешуть, заброньовані особи на держслужбі, а потім🤑, «дивно» тікають за кордон, як портнов, чи інші, з ригоАНАЛІВ чи служок зеленського з 2019 року!!
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30.06.2025 22:18 Ответить
А набу в ермака чи татарова дозволу питали?
Самоуправство ніде не поважають. Навіть в кварталі95.
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30.06.2025 22:22 Ответить
При Зеленському чомусь всі міністри правопорушники, а деякі закоренілі злочинці. Як таке має бути? Чи, скажи, хто твоє оточення і я скажу хто ти?
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30.06.2025 22:26 Ответить
А п"яти підсмажувати не пробували?
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30.06.2025 22:42 Ответить
Відмовився надати інформацію про обсяги міжнародної допомоги
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30.06.2025 22:44 Ответить
 
 