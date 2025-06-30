Отказался предоставить информацию об объемах международной помощи: НАБУ составило протокол на заместителя министра энергетики
Национальное антикоррупционное бюро составило административный протокол на одного из заместителей министра энергетики. Причиной стал отказ чиновника предоставить информацию о международной помощи.
Об этом сообщает НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Чиновник отказал в предоставлении информации на официальный запрос НАБУ относительно реализованных и запланированных проектов в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами", - сказано в сообщении.
В бюро отметили, что речь идет о миллиардных объемах технической помощи, которые поступают в Украину на восстановление и поддержку энергетической инфраструктуры. И добавили, что получение информации об этих проектах является важным условием для выявления потенциальных коррупционных рисков, связанных с распределением или реализацией международной помощи.
"Отказ в предоставлении информации, несмотря на официальный запрос НАБУ, нарушает законодательство и создает препятствия в работе органа. Национальное бюро призывает другие правоохранительные и государственные органы, предприятия и учреждения должным образом выполнять законные требования детективов и способствовать их работе на любых этапах", - сказано в сообщении.
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Ось навіщо розхитувати човен?
Не на часі це все.
Так ми орків не подолаємо, на фронті будуть думати геть про інше.
От вже після перемоги, тоді і розберемось!
Самоуправство ніде не поважають. Навіть в кварталі95.