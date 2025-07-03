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Новини
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Росія офіційно визнала режим Талібану в Афганістані

Голова МЗС РФ Лавров та представники

Росія стала першою у світі країною, яка визнала уряд ісламістського руху "Талібан" в Афганістані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан", російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на міністерство закордонних справ РФ.

Агентство Reuters - також із посиланням на російське МЗС - пише, що в Москві ухвалили довірчу грамоту нового посла Афганістану і висловили надію на "нові імпульси" розвитку двосторонньої співпраці.

Прапор талібів вперше після захоплення ними влади в 2021 році вивішений над посольством Афганістану в Москві. ТАСС також повідомляє з посиланням на посла РФ у Кабулі Дмитра Жирнова, що рішення визнати уряд талібів ухвалив президент РФ Володимир Путін на пропозицію глави МЗС Сергія Лаврова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії зняли заборону з руху "Талібан"

Рух "Талібан" був визнаний терористичною організацією на території РФ у 2003 році. У серпні 2021 року Талібан захопив владу в Афганістані після виведення звідти американських військ. З того часу представники талібів регулярно наносять візити до Росії. Путін називав цей рух "союзником" Москви у боротьбі з тероризмом.

Автор: 

Афганістан (494) росія (66528) Талібан (152)


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Топ коментарі
+12
Это плевок в сторону Трампа. Только Трамп сделает вид что не заметил. Он путинская шавка.
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03.07.2025 23:23 Відповісти
+5
Корейці собачкам, таліби свинкам.
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03.07.2025 23:24 Відповісти
+4
Да пох#ю кого вони там визнали. Ви краще розкажить коли центр маскви буде кожен день горіти.
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03.07.2025 23:27 Відповісти
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Это плевок в сторону Трампа. Только Трамп сделает вид что не заметил. Он путинская шавка.
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03.07.2025 23:23 Відповісти
Байден був путінською шавкою, трохи Обама був путінською шавкою, і Трамп путінська шавка. І тільки наш незламно-незмінний Лідор - караючий меч сил добра в боротьбі з темрявою!💩
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03.07.2025 23:43 Відповісти
трампу подобаються кацапські плювки. Він отримує задоволення від них
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04.07.2025 00:26 Відповісти
Корейці собачкам, таліби свинкам.
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03.07.2025 23:24 Відповісти
опять ?

Просыпаюсь утром рано...
Лучше друга у нас нет,
Чем Августо Пиночет
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03.07.2025 23:24 Відповісти
пацани коня уважно розглядають...
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03.07.2025 23:25 Відповісти
Да пох#ю кого вони там визнали. Ви краще розкажить коли центр маскви буде кожен день горіти.
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03.07.2025 23:27 Відповісти
По мацкве низзя, ***** ж со своей рыжей шавкой абыдятса и председатель скулить будет, как тогда, чтоб парад пабедабесный украинцы не бомбили. Мацква - главная *****вская скрепа.
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04.07.2025 00:06 Відповісти
Прекрасна, вільна країна Афганістан , де запровадили закон для жінок у бурці робити прорізь тільки для одного ока. Старійшини вирішили , що цього для жінки досить.
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03.07.2025 23:29 Відповісти
А в нас навпаки - жінки можуть спокійно виїжджати за кордон, вільно пересуватись по Україні без якихось там придуманих оновлених даних. А чоловіків закрили, як в концтаборі і щомісяця по 20-30 тисяч виловлюють, виконуючи добові та місячні "поставки" як вони між собою говорять
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03.07.2025 23:42 Відповісти
Мова йде , що жінка мусить дивитись тільки одним оком, для іншого прорізінемає. Ви пропонуєте всім здатись і не воювати? Або всім виїхати за кордон?
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04.07.2025 00:16 Відповісти
Хай воює той, хто хоче, а не примусово тягнути на війну всіх, кого вдасться зловити
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04.07.2025 00:48 Відповісти
Ну это скорее всего московитский бот или безденежный отчаявшийся ухилянт, но сам факт того что женщины имеют все права и ноль обязанностей действительно вызывает вопросы. Как гритца, или крестик снимите, или трусы наденьте в самом деле.
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04.07.2025 00:53 Відповісти
змінюйте стать. Це саме для вас варіант
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04.07.2025 00:27 Відповісти
А чому в нас має бути дискримінація за статевою ознакою?
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04.07.2025 00:50 Відповісти
Дружбани, братушкі
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03.07.2025 23:29 Відповісти
Це Трамп здав Афган в досить неприглядній формі
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03.07.2025 23:35 Відповісти
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03.07.2025 23:37 Відповісти
Компашка у трампа з республіканцями, а завдяки їм у всієї Америки, все краща та краща.
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03.07.2025 23:38 Відповісти
Свій до свого по своє.
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03.07.2025 23:41 Відповісти
А ****, раха такий самий талібан - тіко православний!
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03.07.2025 23:41 Відповісти
Друзі-терористи знайшли між собою ''общій язик''.
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03.07.2025 23:41 Відповісти
Нелегітимна злочинна влада під.арасіюшки визнала нелегітимну владу терористичного талібану! Ну хоч тут все логічно! А рудий довбень знову схаває, якщо звісно імпічмент чи будь-яка інша форма усунення імбецила від влади не станеться раніше!
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03.07.2025 23:42 Відповісти
Ну все...
Тепер талібан визнає к@ц@пію "сверхдержавою" і долар США "рухнєт".
Ну що США?
Догралися!!!😎🤠😂😂😂
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03.07.2025 23:43 Відповісти
Давно спостерігаю: росія послідовно і невпинно робить геть усе, аби мусліми врешті решт схарчили її разом з "величчю" і гімном!
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03.07.2025 23:47 Відповісти
Так ось які нові друзі Тампона. В'єтконгівці, рашисти, Талібан. Скоро ІДІЛ і ХАМАС теж будуть хорошими хлопцями Тампона
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03.07.2025 23:54 Відповісти
Так Ын у него уже хороший парень. Неудивительно.
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04.07.2025 00:09 Відповісти
Як так путя свого друга трампушу і ось так маканув в гамніцо))
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03.07.2025 23:56 Відповісти
Та сглотнет псина рыжая и не заметит, как и все от *****.
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04.07.2025 00:10 Відповісти
Піздесь... А що ж таке тероризм, з яким мають боротись талібан та 404??? Геноцид, цькування та знущання це і є боротьба з тероризмом???
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03.07.2025 23:56 Відповісти
Наступний крок -- постачання "орєшніка" розпухлому ховраху у пхеньян.

трумп від такого буде в екстазі.
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04.07.2025 00:04 Відповісти
Рашист с талибом - братья навек!
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04.07.2025 00:07 Відповісти
Бен ладену героя расии посмертно
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04.07.2025 00:10 Відповісти
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04.07.2025 00:21 Відповісти
будуть дружити талібанами.
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04.07.2025 00:45 Відповісти
тепер головне не переплутати хайбатуллу путіна і владіміра ахундзаду.
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04.07.2025 00:52 Відповісти
 
 