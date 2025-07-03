Росія офіційно визнала режим Талібану в Афганістані

Росія стала першою у світі країною, яка визнала уряд ісламістського руху "Талібан" в Афганістані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан", російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на міністерство закордонних справ РФ.

Агентство Reuters - також із посиланням на російське МЗС - пише, що в Москві ухвалили довірчу грамоту нового посла Афганістану і висловили надію на "нові імпульси" розвитку двосторонньої співпраці.

Прапор талібів вперше після захоплення ними влади в 2021 році вивішений над посольством Афганістану в Москві. ТАСС також повідомляє з посиланням на посла РФ у Кабулі Дмитра Жирнова, що рішення визнати уряд талібів ухвалив президент РФ Володимир Путін на пропозицію глави МЗС Сергія Лаврова.

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Рух "Талібан" був визнаний терористичною організацією на території РФ у 2003 році. У серпні 2021 року Талібан захопив владу в Афганістані після виведення звідти американських військ. З того часу представники талібів регулярно наносять візити до Росії. Путін називав цей рух "союзником" Москви у боротьбі з тероризмом.