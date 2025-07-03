Россия официально признала режим Талибана в Афганистане

Россия стала первой в мире страной, которая признала правительство исламистского движения "Талибан" в Афганистане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан", российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

Агентство Reuters - также со ссылкой на российский МИД - пишет, что в Москве приняли доверительную грамоту нового посла Афганистана и выразили надежду на "новые импульсы" развития двустороннего сотрудничества.

Флаг талибов впервые после захвата ими власти в 2021 году вывешен над посольством Афганистана в Москве. ТАСС также сообщает со ссылкой на посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, что решение признать правительство талибов принял президент РФ Владимир Путин по предложению главы МИД Сергея Лаврова.

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Движение "Талибан" было признано террористической организацией на территории РФ в 2003 году. В августе 2021 года Талибан захватил власть в Афганистане после вывода оттуда американских войск. С тех пор представители талибов регулярно наносят визиты в Россию. Путин называл это движение "союзником" Москвы в борьбе с терроризмом.