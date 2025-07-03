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Новости
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Россия официально признала режим Талибана в Афганистане

Глава МИД РФ Лавров и представители

Россия стала первой в мире страной, которая признала правительство исламистского движения "Талибан" в Афганистане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан", российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

Агентство Reuters - также со ссылкой на российский МИД - пишет, что в Москве приняли доверительную грамоту нового посла Афганистана и выразили надежду на "новые импульсы" развития двустороннего сотрудничества.

Флаг талибов впервые после захвата ими власти в 2021 году вывешен над посольством Афганистана в Москве. ТАСС также сообщает со ссылкой на посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, что решение признать правительство талибов принял президент РФ Владимир Путин по предложению главы МИД Сергея Лаврова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России сняли запрет с движения "Талибан"

Движение "Талибан" было признано террористической организацией на территории РФ в 2003 году. В августе 2021 года Талибан захватил власть в Афганистане после вывода оттуда американских войск. С тех пор представители талибов регулярно наносят визиты в Россию. Путин называл это движение "союзником" Москвы в борьбе с терроризмом.

Автор: 

Афганистан (606) россия (96482) Талибан (172)


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Топ комментарии
+5
Это плевок в сторону Трампа. Только Трамп сделает вид что не заметил. Он путинская шавка.
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03.07.2025 23:23 Ответить
+4
Корейці собачкам, таліби свинкам.
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03.07.2025 23:24 Ответить
+2
А в нас навпаки - жінки можуть спокійно виїжджати за кордон, вільно пересуватись по Україні без якихось там придуманих оновлених даних. А чоловіків закрили, як в концтаборі і щомісяця по 20-30 тисяч виловлюють, виконуючи добові та місячні "поставки" як вони між собою говорять
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03.07.2025 23:42 Ответить
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Это плевок в сторону Трампа. Только Трамп сделает вид что не заметил. Он путинская шавка.
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03.07.2025 23:23 Ответить
Байден був путінською шавкою, трохи Обама був путінською шавкою, і Трамп путінська шавка. І тільки наш незламно-незмінний Лідор - караючий меч сил добра в боротьбі з темрявою!💩
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03.07.2025 23:43 Ответить
Корейці собачкам, таліби свинкам.
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03.07.2025 23:24 Ответить
опять ?

Просыпаюсь утром рано...
Лучше друга у нас нет,
Чем Августо Пиночет
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03.07.2025 23:24 Ответить
пацани коня уважно розглядають...
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03.07.2025 23:25 Ответить
Да пох#ю кого вони там визнали. Ви краще розкажить коли центр маскви буде кожен день горіти.
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03.07.2025 23:27 Ответить
По мацкве низзя, ***** ж со своей рыжей шавкой абыдятса и председатель скулить будет, как тогда, чтоб парад пабедабесный украинцы не бомбили. Мацква - главная *****вская скрепа.
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04.07.2025 00:06 Ответить
Прекрасна, вільна країна Афганістан , де запровадили закон для жінок у бурці робити прорізь тільки для одного ока. Старійшини вирішили , що цього для жінки досить.
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03.07.2025 23:29 Ответить
А в нас навпаки - жінки можуть спокійно виїжджати за кордон, вільно пересуватись по Україні без якихось там придуманих оновлених даних. А чоловіків закрили, як в концтаборі і щомісяця по 20-30 тисяч виловлюють, виконуючи добові та місячні "поставки" як вони між собою говорять
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03.07.2025 23:42 Ответить
Дружбани, братушкі
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03.07.2025 23:29 Ответить
Це Трамп здав Афган в досить неприглядній формі
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03.07.2025 23:35 Ответить
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03.07.2025 23:37 Ответить
Компашка у трампа з республіканцями, а завдяки їм у всієї Америки, все краща та краща.
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03.07.2025 23:38 Ответить
Свій до свого по своє.
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03.07.2025 23:41 Ответить
А ****, раха такий самий талібан - тіко православний!
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03.07.2025 23:41 Ответить
Друзі-терористи знайшли між собою ''общій язик''.
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03.07.2025 23:41 Ответить
Нелегітимна злочинна влада під.арасіюшки визнала нелегітимну владу терористичного талібану! Ну хоч тут все логічно! А рудий довбень знову схаває, якщо звісно імпічмент чи будь-яка інша форма усунення імбецила від влади не станеться раніше!
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03.07.2025 23:42 Ответить
Ну все...
Тепер талібан визнає к@ц@пію "сверхдержавою" і долар США "рухнєт".
Ну що США?
Догралися!!!😎🤠😂😂😂
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03.07.2025 23:43 Ответить
Давно спостерігаю: росія послідовно і невпинно робить геть усе, аби мусліми врешті решт схарчили її разом з "величчю" і гімном!
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03.07.2025 23:47 Ответить
Так ось які нові друзі Тампона. В'єтконгівці, рашисти, Талібан. Скоро ІДІЛ і ХАМАС теж будуть хорошими хлопцями Тампона
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03.07.2025 23:54 Ответить
Як так путя свого друга трампушу і ось так маканув в гамніцо))
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03.07.2025 23:56 Ответить
Піздесь... А що ж таке тероризм, з яким мають боротись талібан та 404??? Геноцид, цькування та знущання це і є боротьба з тероризмом???
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03.07.2025 23:56 Ответить
Наступний крок -- постачання "орєшніка" розпухлому ховраху у пхеньян.

трумп від такого буде в екстазі.
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04.07.2025 00:04 Ответить
 
 