ЄС планує створити запас критично важливих ресурсів, - FT
Європейська Комісія пропонує державам-членам ЄС створити запаси критично важливих ресурсів на випадок криз.
Про це пише газета Financial Times з посиланням на проєкт відповідного документа ЄК, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі зазначається, що ЄС стикається з дедалі складнішими ризиками, зокрема конфліктами, зміною клімату, погіршенням стану довкілля, гібридними та кіберзагрозами.
З огляду на це, держави-члени ЄС повинні створити резерви продовольства, ліків і навіть ядерного палива. Також потрібно на рівні ЄС створити запаси таких товарів, як модулі для ремонту кабелів (для швидкого відновлення після перебоїв в енергопостачанні), а також рідкісноземельних елементів, сказано в документі.
Окрім цього, Єврокомісія пропонує регулярно оновлювати перелік товарів першої необхідності.
Видання додає, що проєкт документа має бути опублікований наступного тижня і може змінитися перед його презентацією.
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нормальные люди всегда делают консервацию на зиму или покупают, в случае если избыток предложения.
только лох недолекоглядный бы не выкупал излишки предложения алюминия, титана и прочих правильных и очень необходимых всегда ресурсов
нормальные люди всегда делают консервацию на зиму или покупают, в случае если избыток предложения.
только лох недолекоглядный бы не выкупал излишки предложения алюминия, титана и прочих правильных и очень необходимых всегда ресурсов