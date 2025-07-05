ЄС планує створити запас критично важливих ресурсів, - FT

Європейська Комісія пропонує державам-членам ЄС створити запаси критично важливих ресурсів на випадок криз.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на проєкт відповідного документа ЄК, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що ЄС стикається з дедалі складнішими ризиками, зокрема конфліктами, зміною клімату, погіршенням стану довкілля, гібридними та кіберзагрозами.

З огляду на це, держави-члени ЄС повинні створити резерви продовольства, ліків і навіть ядерного палива. Також потрібно на рівні ЄС створити запаси таких товарів, як модулі для ремонту кабелів (для швидкого відновлення після перебоїв в енергопостачанні), а також рідкісноземельних елементів, сказано в документі.

Окрім цього, Єврокомісія пропонує регулярно оновлювати перелік товарів першої необхідності.

Видання додає, що проєкт документа має бути опублікований наступного тижня і може змінитися перед його презентацією.

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