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Новини Безпека Європи
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ЄС планує створити запас критично важливих ресурсів, - FT

єс створить запс критично важливих ресурсів

Європейська Комісія пропонує державам-членам ЄС створити запаси критично важливих ресурсів на випадок криз.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на проєкт відповідного документа ЄК, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що ЄС стикається з дедалі складнішими ризиками, зокрема конфліктами, зміною клімату, погіршенням стану довкілля, гібридними та кіберзагрозами.

З огляду на це, держави-члени ЄС повинні створити резерви продовольства, ліків і навіть ядерного палива. Також потрібно на рівні ЄС створити запаси таких товарів, як модулі для ремонту кабелів (для швидкого відновлення після перебоїв в енергопостачанні), а також рідкісноземельних елементів, сказано в документі.

Окрім цього, Єврокомісія пропонує регулярно оновлювати перелік товарів першої необхідності. 

Видання додає, що проєкт документа має бути опублікований наступного тижня і може змінитися перед його презентацією.

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Автор: 

безпека (951) Євросоюз (13810)


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не уж то ли умнеют.

нормальные люди всегда делают консервацию на зиму или покупают, в случае если избыток предложения.

только лох недолекоглядный бы не выкупал излишки предложения алюминия, титана и прочих правильных и очень необходимых всегда ресурсов
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05.07.2025 21:36 Відповісти
не уж то ли умнеют.

нормальные люди всегда делают консервацию на зиму или покупают, в случае если избыток предложения.

только лох недолекоглядный бы не выкупал излишки предложения алюминия, титана и прочих правильных и очень необходимых всегда ресурсов
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05.07.2025 21:36 Відповісти
Сірники, сіль, цукор, крупи, сухий спирт, відеозвернення Зеленського...
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05.07.2025 21:42 Відповісти
Планує.....
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05.07.2025 21:59 Відповісти
Поки Україна стікає кров'ю вони ще тільки планують... От, що вони будуть робити, коли недай Боже (я навіть думати про це не хочу) якщо Україна впаде? Шо ті толерасти будуть робити з кацапами?
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05.07.2025 22:05 Відповісти
 
 