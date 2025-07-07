Росіяни привласнили ще 110 культурних цінностей, які виявили в окупованому Криму, - ГУР МО

Під час археологічних розкопок 2014–2025 років у тимчасово окупованому Криму росіяни привласнили собі 110 культурних цінностей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

Ці цінності були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на таких об’єктах археології: "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало", Південне передмістя Херсонесу Таврійського.

Окрім цього, оприлюднено інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, а також про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника "Херсонес Таврійський" під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

Розділ доповнено інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок, факти викрадення культурних цінностей та протиправні дії окупаційної влади рф на території тимчасово окупованого Криму.

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