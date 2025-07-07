Россияне присвоили еще 110 культурных ценностей, обнаруженных в оккупированном Крыму, - ГУР МО

Во время археологических раскопок 2014-2025 годов во временно оккупированном Крыму россияне присвоили себе 110 культурных ценностей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

Эти ценности были обнаружены оккупантами во время нелегальных археологических раскопок на таких объектах археологии: "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало", Южный пригород Херсонеса Таврического.

Кроме этого, обнародована информация о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), на месте которого оккупационные власти Севастополя планируют построить торговый центр, а также об экспонатах, вывезенных агрессором из Национального заповедника "Херсонес Таврический" под прикрытием временной экспозиции в музее истории Екатеринбурга.

Раздел дополнен информацией о местах нелегальных археологических раскопок, факты похищения культурных ценностей и противоправные действия оккупационных властей РФ на территории временно оккупированного Крыма.

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