Китай використав лазер проти німецького літака під час операції ЄC у Червоному морі, - МЗС ФРН
Німеччина заявила про використання лазера проти німецького літака, що брав участь у морській операції ЄС ASPIDES.
Про це у соцмережі X повідомило МЗС ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що військові Китаю навели лазер на німецький літак, чим поставили під загрозу життя екіпажу та поставили під ризик виконання міжнародної місії ASPIDES у Червоному морі.
"Посла Китаю сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ", - додали в МЗС Німеччини.
Топ коментарі
+32 Valery #609243
показати весь коментар08.07.2025 13:09 Відповісти Посилання
+27 MausMike
показати весь коментар08.07.2025 13:07 Відповісти Посилання
+12 Alex Bylim #199631
показати весь коментар08.07.2025 13:11 Відповісти Посилання
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Маладєс, ходя!
Мозес папіць цяю!
6 і мовив Господь: "Оце вони один народ і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці: тож що вони не задумають, не буде їм важко зробити.
7 Отож зійдімо наниз і помішаймо там їх мову, щоб не розуміли одне одного."
8 І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, й вони перестали будувати місто.
Джерело: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-6148836