Китай використав лазер проти німецького літака під час операції ЄC у Червоному морі, - МЗС ФРН

Німеччина заявила про використання лазера проти німецького літака, що брав участь у морській операції ЄС ASPIDES.

Про це у соцмережі X повідомило МЗС ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що військові Китаю навели лазер на німецький літак, чим поставили під загрозу життя екіпажу та поставили під ризик виконання міжнародної місії ASPIDES у Червоному морі.

"Посла Китаю сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ", - додали в МЗС Німеччини.

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