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Китай использовал лазер против немецкого самолета во время операции ЕС в Красном море, - МИД ФРГ

Китай использовал лазер против немецкого самолета

Германия заявила об использовании лазера против германского самолета, участвовавшего в морской операции ЕС ASPIDES.

Об этом в соцсети X сообщил МИД ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что военные Китая навели лазер на немецкий самолет, чем поставили под угрозу жизнь экипажа и поставили под риск выполнение международной миссии ASPIDES в Красном море.

"Посла Китая сегодня вызвали в Министерство иностранных дел", - добавили в МИД Германии.

Читайте: В ближайшие месяцы мы еще очень серьезно заявим об отечественном лазерном оружии, - Сухаревский

Китай использовал лазер против немецкого самолета

Автор: 

Германия (7132) Китай (3076) лазерное оружие (24)


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Топ комментарии
+34
Рашистська тактика. Зробити щось і дивитись на реакцію. Якщо вона буде ніяка, тоді зроблять наступний, більший крок.
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08.07.2025 13:09 Ответить
+29
Давно комуняки горобців не їли.
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08.07.2025 13:07 Ответить
+12
шось Китай почав багато вийобуватись, думаю в економічному плані Китай очікує пізда
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08.07.2025 13:11 Ответить
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Давно комуняки горобців не їли.
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08.07.2025 13:07 Ответить
Ну-ну....
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08.07.2025 13:07 Ответить
Рашистська тактика. Зробити щось і дивитись на реакцію. Якщо вона буде ніяка, тоді зроблять наступний, більший крок.
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08.07.2025 13:09 Ответить
китай похоже собирается отжимать тайвань, потому россиянцев для сковывания Европы отправляет на европу любой ценой
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08.07.2025 13:10 Ответить
Та й ціна не зависока. Мільйон - другий "біомусора"...
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08.07.2025 13:34 Ответить
ціна за що? за купи щебню? чи хтось думає, шо вони там шось ціле захоплять?
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08.07.2025 13:36 Ответить
Ціна за "вялічіє".
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08.07.2025 14:06 Ответить
шось Китай почав багато вийобуватись, думаю в економічному плані Китай очікує пізда
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08.07.2025 13:11 Ответить
Вони так не спроста роблять, викупили запаси ресурсів по всьому світу особливо літій, рідкоземельні метали, і війну в Україні також почали з цього ж приводу.
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08.07.2025 14:01 Ответить
Ходя пєлєстал дэлать телмоси, сьдєлал лазел!
Маладєс, ходя!
Мозес папіць цяю!
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08.07.2025 13:24 Ответить
А Європа ще не зрозуміла що Китай, Сосія і Іран вже давно домовились і йдуть єдиним фронтом проти Заходу? Захід і сша на жаль поки що втираться соплями і просять пощади і миру. А це тільки збуджує маніяків
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08.07.2025 13:31 Ответить
Та все тая Європа розуміє. Тільки кару Господню здолати не може...
6 і мовив Господь: "Оце вони один народ і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці: тож що вони не задумають, не буде їм важко зробити.

7 Отож зійдімо наниз і помішаймо там їх мову, щоб не розуміли одне одного."

8 І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, й вони перестали будувати місто.
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08.07.2025 13:50 Ответить
Все більше переконуюся в тому, що Третя світова війна вже триває. Просто форми ведення війни значно відрізняються від попередніх воєн.
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08.07.2025 14:08 Ответить
Лазерну указку навів на німецький літак? Таке вже неодноразово траплялося з літаками цивільної авіації. Мабуть військові пілоти про це не знають, бо літають не так часто, як цивільні.
Джерело: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-6148836
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08.07.2025 14:29 Ответить
І що той лазер заподіяв літаку ? - ліве крило відрізав чи фюзеляж пропалив . Ну вже таку туфту писати . яким треба бути ідіотом щоб в це повірити . Лазер то в першу чергу світло яке розсіюється і не забувайте про охолоджувальний фактор . А ще краще зайдіть на ютуб і найдіть там Марка Солоніна , на цю тему у нього є дві лекції.
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08.07.2025 14:36 Ответить
 
 