Китай использовал лазер против немецкого самолета во время операции ЕС в Красном море, - МИД ФРГ

Германия заявила об использовании лазера против германского самолета, участвовавшего в морской операции ЕС ASPIDES.

Об этом в соцсети X сообщил МИД ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что военные Китая навели лазер на немецкий самолет, чем поставили под угрозу жизнь экипажа и поставили под риск выполнение международной миссии ASPIDES в Красном море.

"Посла Китая сегодня вызвали в Министерство иностранных дел", - добавили в МИД Германии.

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