Китай использовал лазер против немецкого самолета во время операции ЕС в Красном море, - МИД ФРГ
Германия заявила об использовании лазера против германского самолета, участвовавшего в морской операции ЕС ASPIDES.
Об этом в соцсети X сообщил МИД ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что военные Китая навели лазер на немецкий самолет, чем поставили под угрозу жизнь экипажа и поставили под риск выполнение международной миссии ASPIDES в Красном море.
"Посла Китая сегодня вызвали в Министерство иностранных дел", - добавили в МИД Германии.
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+34 Valery #609243
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+29 MausMike
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+12 Alex Bylim #199631
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Маладєс, ходя!
Мозес папіць цяю!
6 і мовив Господь: "Оце вони один народ і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці: тож що вони не задумають, не буде їм важко зробити.
7 Отож зійдімо наниз і помішаймо там їх мову, щоб не розуміли одне одного."
8 І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, й вони перестали будувати місто.
Джерело: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-6148836