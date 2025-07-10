Ворог намагався прорвати оборону на Покровському напрямку, покращити тактичне положення на Північно-Слобожанському, - ОСУВ "Хортиця"

Армія РФ минулої доби атакували позиції Сил оборони на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Північно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Вовчанська та Липців. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції неподалік Колодязного, Петро-Іванівки, Нововасилівки та в бік Радьківки, Степової Новосілки, Піщаного, Голубівки.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки окупантів неподалік Нового Миру, Рідкодуба, Середнього, Зеленої Долини, Карпівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку відбулися боєзіткнення в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Виїмки. Атаки ворога відбито.

На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районах Ступочок, Білої Гори, Щербинівки, Диліївки, Плещіївки та у міській забудові Часового Яру та Торецька. Втрат наших позицій не допущено.

На Покровському напрямку противник, намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Новоторецьке, Разіне та Попів Яр. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації загарбники вели наступ на наші укріплення неподалік Родинського, Новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Лисівки та Котлиного. Одночасно були атаковані наші позиції біля Удачного, Молодецького, Олексіївки, Горіхового та Дачного. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в бік Грушевського, Мирного, Маліївки, Вільного Поля, Комишувахи, Зеленого поля, Новополя, Ялти та Шевченка. Комара та Шевченка. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.

На Гуляйпільському напрямку окупанти намагалися витіснити наші підрозділи з позицій в районі Малинівки. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

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