Враг пытался прорвать оборону на Покровском направлении, улучшить тактическое положение - на Северо-Слобожанском, - ОСГВ "Хортица"

Армия РФ за прошедшие сутки атаковала позиции Сил обороны на Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Северо-Слобожанском направлении за минувшие сутки противник пытался улучшить тактическое положение в районе Волчанска и Липцев. Успеха не имел, понес потери, отошел.

На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Колодязного, Петро-Ивановки, Нововасильевки и в сторону Радьковки, Степной Новоселки, Песчаного, Голубовки.

На Лиманском направлении наши воины отбили атаки оккупантов неподалеку Нового Мира, Редкодуба, Среднего, Зеленой Долины, Карповки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении произошли боестолкновения в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Выемки. Атаки врага отбиты.

На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районах Ступочек, Белой Горы, Щербиновки, Дилиевки, Плещеевки и в городской застройке Часова Яра и Торецка. Потерь наших позиций не допущено.

На Покровском направлении противник пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Степановка, Полтавка, Новоторецкое, Разино и Попов Яр. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации захватчики вели наступление на наши укрепления неподалеку Родинского, Новоэкономичного, Николаевки, Миролюбовки, Новоукраинки, Лысовки и Котлино. Одновременно были атакованы наши позиции у Удачного, Молодецкого, Алексеевки, Орехова и Дачного. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в сторону Грушевского, Мирного, Малиевки, Вольного Поля, Камышевахи, Зеленого поля, Новополя, Ялты, Комара и Шевченко. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались вытеснить наши подразделения с позиций в районе Малиновки. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки РФ больше всего атаковала на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ