За минувшие сутки РФ больше всего атаковала на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Силы обороны Украины провели 201 боевое столкновение с российскими оккупантами в течение 9 июля.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов четырнадцатью ракетами и 74 авиаудара, в частности сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5120 обстрелов, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4037 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Круглое, Отрадное, Артельное Харьковской области; Шахово, Полтавка, Панковка, Владимировка, Сухой Яр, Покровск, Русин Яр, Новопавловка Донецкой области; Вербовое, Степногорск, Приморское, Плавни, Михайловка Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков.

Бои на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 14 боестолкновений. Противник нанес 7 авиационных ударов, всего сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 281 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 13 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцев и Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодязи и в сторону Серебрянки.

На Сиверском направлении в течение минувших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Орехов, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.

Юг

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле.

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Новоданиловки.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг девять раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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