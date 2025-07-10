За минувшие сутки РФ больше всего атаковала на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ
Силы обороны Украины провели 201 боевое столкновение с российскими оккупантами в течение 9 июля.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов четырнадцатью ракетами и 74 авиаудара, в частности сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5120 обстрелов, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4037 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Круглое, Отрадное, Артельное Харьковской области; Шахово, Полтавка, Панковка, Владимировка, Сухой Яр, Покровск, Русин Яр, Новопавловка Донецкой области; Вербовое, Степногорск, Приморское, Плавни, Михайловка Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков.
Бои на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 14 боестолкновений. Противник нанес 7 авиационных ударов, всего сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 281 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении агрессор 13 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцев и Петро-Ивановки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодязи и в сторону Серебрянки.
На Сиверском направлении в течение минувших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Орехов, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.
Юг
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле.
Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Новоданиловки.
За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг девять раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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@ "Запорізький напрямок:
У Кам'янському російські війська закріпилися у північно-західній частині та в районі Дач.
Бої йдуть на південній околиці населеного пункту Плавні та у північній частині Кам'янського.
У разі захоплення Плавнів та північної частини Кам'янського противник піде у напрямку південної околиці Приморського та мікрорайону №3 Степногірська. По цих населених пунктах рашисти завдають ударів авіабомбами.
На Великомихайлівському напрямку противник просунувся на північ від Федорівки і закрив «кишеню» між Піддубним та Запоріжжям.
Далі російські війська захопили населений пункт Толстой, у центральній та західній частинах якого зняли кадри демонстрації прапорів.
Враховуючи розташування русел Мокрих Ялів та Вовчої, далі противник піде у напрямку населених пунктів Новохатське та Зелений Гай.
На південь точаться бої на північній околиці Мирного та у напрямку Воскресенки.
Покровський напрямок:
На правому фланзі російські війська на двох БМП та одному танку під час штурму увійшли до південної частини населеного пункту Новоекономічне, який розташований на західному березі річки Казённий Торець. За повідомленнями українських бійців, бронетехніку вдалося знищити. Ситуація знаходиться на уточненні, додана сіра зона.
Крім того, противник просунувся на південний схід від Разиного і на північній околиці Миролюбівки.
На лівому фланзі українські війська відбили атаки з району Новосергіївки у напрямку ділянки залізниці на захід від Удачного.
За повідомленнями від українських бійців, російські штурмовики просунулися в районі Котлиного, де до кінця 7 липня продовжувались запеклі бої.
Костянтинівський напрямок:
На лівому фланзі російські війська просунулися в центральній частині Яблунівки. Бої різного ступеня інтенсивності продовжувались на північ від Яблонівки вздовж лісосмуг, у центральній частині Яблунівки, на південь від неї вздовж лісосмуг і в напрямку Олександро-Калинового. У районі останнього українським військам вдалося стабілізувати ситуацію після заходу сил противника до південної частини.
На правому фланзі російські війська закріпилися у решті частини мікрорайону «Забалка» в Торецьку.
Також, на правому фланзі російські війська на двох одиницях бронетехніки штурмували вздовж залізниці на північ від селища Диліївка у напрямку ротного опорного пункту. Українським дронарям вдалося знищити бронетехніку супротивника. Решта селища Дилеївка і північніше розташована електрична підстанція «Диліївка-Тягова» перейшли під контроль противника.
Окрім того, російські війська роблять спроби просунутися до населеного пункту Біла Гора.
На Лиманском напрямку, за даними DeepState, російські війська захопили населений пункт Зелена Долина, ротні опорні пункти і просунулися широким фронтом у напрямку населених пунктів Середнє, Шандриголове і Колодязі на ділянці площею до 38.5 км².
На Сумському напрямку українські війська завдали флангового удару російським силам у Кондратівці та зайшли до північної частини населеного пункту.
Наприкінці 8 липня бої тривали в районі Кондратівки, Андріївки та Юнаківки."