В июне враг пытался сохранить интенсивность штурмовых действий, - DeepState

В июне враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Июнь остается активным на всех участках фронта. Если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце 186. Враг 5 суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий за сутки(!)" - говорится в сообщении.

Активно враг в июне наступал на Покровском отрезке - 32% всех атак, также высокая интенсивность сохранялась на Курском - 16.4%, Новопавловском - 15%, Лиманском - 10.3% и Торецком отрезках - 9.5%. Суммарно на эти направления пришлось 83% всех штурмовых действий противника.

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