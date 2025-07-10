В июне враг пытался сохранить интенсивность штурмовых действий, - DeepState
В июне враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Июнь остается активным на всех участках фронта. Если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце 186. Враг 5 суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий за сутки(!)" - говорится в сообщении.
Активно враг в июне наступал на Покровском отрезке - 32% всех атак, также высокая интенсивность сохранялась на Курском - 16.4%, Новопавловском - 15%, Лиманском - 10.3% и Торецком отрезках - 9.5%. Суммарно на эти направления пришлось 83% всех штурмовых действий противника.
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