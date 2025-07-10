В червні ворог намагався зберегти інтенсивність штурмових дій на рівні понад 180 атак за добу, - DeepState
В червні ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Червень залишається активним на всіх ділянках фронту, якщо у травні середньодобова кількість атак була 184, то в цьому місяці 186. Ворог 5 діб поспіль (з 10 по 14 червня) проводив більше 200 штурмових дій за добу(!)" - йдеться в повідомленні.
Найактивніше ворог у червні наступав на Покровському відтинку — 32% всіх атак, також висока інтенсивність зберігалась на Курському — 16.4%, Новопавлівському — 15%, Лиманському — 10.3% та Торецькому відтинках — 9.5%. Сумарно на ці напрямки припало 83% всіх штурмових дій противника.
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