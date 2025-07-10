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Новини Підозра Володимиру Бондаренку
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Мене звинувачують у пособництві ухиленню від мобілізації людини, яка служить, - Бондаренко

Бондаренко Володимир екссекретар Київради

Екссекретар Київради Володимир Бондаренко вважає вручення йому підозри повністю необґрунтованим, бо йому фактично інкримінують виконання безпосередніх функціональних обов'язків секретаря Київради.

Про це він повідомив у Facebook, назвавши звинувачення продовженням тиску на столичне самоврядування, інформує Цензор.НЕТ.

"Інкримінується виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів тощо. Чи тепер за листи будуть притягати до кримінальної відповідальності? Не маю жодних сумнівів, що ми із захистом зможемо довести свою правову позицію. А ці дії правоохоронців розцінюю виключно як продовження політичного тиску", - написав Бондаренко.

Він пояснив, що сьогодні столична прокуратура спільно із Державним бюро розслідувань вручили йому повідомлення про підозру за те, що він підписав лист на ім'я керівника КМВА.

"На думку слідства, підписання мною листа на ім’я начальника Київської міської військової адміністрації щодо можливості виконання Ігорем Хацевичем обов’язків керуючого справами — це пособництво ухиленню від військової служби", - зазначив Бондаренко.

При цьому він наголосив, що на цьому ж документі стоїть підпис начальника КМВА.

"Цікаво, а як тоді слідство розглядає підпис начальника КМВА на цьому документі, який і дозволив виконання Ігорем таких обов’язків?" - запитує Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бондаренко залишає посаду секретаря Київради

Як відомо, сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про вручення колишньому секретарю Київради повідомлення про підозру у службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

Автор: 

Київрада (804) ДБР (3611) Бондаренко Володимир Київрада (25)


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:Коли вони прийшли за мною - заступитися за мене вже не було кому."
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10.07.2025 17:00 Відповісти
зекроти запустили " неначасі" , а самі під цю дурку , для журнашлюшок і серливих ЛСД , інтелігенції , бидлоти розумкова-відсталих дипломатів - грабують, так як , перед останнім днем Помпеї , ведуть договорняки з террористами ***** , всі мовчать зомбаки і зрадники 5-10 людей кажуть , що поки зейлоІуда при кориті , будє знищена держава повністью
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10.07.2025 17:24 Відповісти
професійні дипломати сидять без роботи, а посміховісько зейло , знущаеться над , здоровим глуздом , призначаючи: сексологінь, воровок і ворюг : тарана, венедіктову, Данілова бандюка ветеренара, хотів , ще резнікова сховати , але Британія ойго га хер відправила
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10.07.2025 17:29 Відповісти
за письку- и в окоп
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10.07.2025 17:08 Відповісти
тобто і на посаді був гімном, і тут обісрався
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10.07.2025 17:08 Відповісти
Хто тебе з секретаря зняв? - Кличко? - так з нього і питай за що - шо ти на публіку голосиш?
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10.07.2025 17:11 Відповісти
Це той Бондаренко, що допомагав Комарницькому дерибанити київську землю. Вже мабуть і ту кримінальну справу закрили.
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10.07.2025 17:35 Відповісти
 
 