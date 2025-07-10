Екссекретарю Київради Бондаренку повідомили про підозру у службовій недбалості та сприянні ухиленню від служби

Колишньому секретареві Київради Володимиру Бондаренку повідомили про підозру у незаконній виплаті зарплатні співробітнику апарату Київської міської ради.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час досудового розслідування установлено, що посадовець в 2022-2023 роках, всупереч ст. 119 К3пП, безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міської ради заробітну плату, тим самим заподіявши шкоду державі в особі Київради на суму майже 700 тис. грн.

Працівник апарату, якому було виплачено кошти, вступивши до лав Збройних Cил України отримував відповідне грошове забезпечення, як військовослужбовець. Водночас, він продовжував з липня 2022 року по березень 2023 року безпідставно отримувати заробітну плату", - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, Бондаренко також направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

"Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував. Обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді", - додали там.







Бондаренко у Фейсбуці прокоментував повідомлення про підозру.

"Сьогодні столична прокуратура спільно із Державним бюро розслідувань вручили мені повідомлення про підозру. На думку слідства я нібито незаконно виплачував заробітну плату своєму колезі, депутату від Європейської Солідарності і керуючому справами Київської міської ради Ігорю Хацевичу та сприяв йому в ухиленні від військової служби. Підозра повністю необґрунтована. Інкримінується виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів тощо", - зазначив він.

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Бондаренко, коментуючи інформацію про пособництво в ухиленні від військової служби сказав:

"Цікаво, а як тоді слідство розглядає підпис начальника КМВА на цьому документі, який і дозволив виконання Ігорем таких обов’язків? Чи тепер за листи будуть притягати до кримінальної відповідальності?

Виконання безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати — на думку слідства незаконна виплата. Хоча слідство достеменно знає, що Хацевич повернув до бюджету кошти, отримані від Київради та не отримував кошти за місцем несення служби. Це при тому, що слідство взагалі 3-й рік намагається довести, що попри офіційну бронь та мінімум три звірки даних із ТЦК, Хацевич був таки мобілізований і нібито ухилявся від військової служби".

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