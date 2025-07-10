Экс-секретарю Киевсовета Бондаренко сообщили о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от службы

Бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении в незаконной выплате зарплаты сотруднику аппарата Киевского городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время досудебного расследования установлено, что чиновник в 2022-2023 годах, вопреки ст. 119 К3пП, безосновательно начислял и выплатил сотруднику аппарата Киевского городского совета заработную плату, тем самым причинив ущерб государству в лице Киевсовета на сумму почти 700 тыс. грн.

Работник аппарата, которому были выплачены средства, вступив в ряды Вооруженных Сил Украины получал соответствующее денежное обеспечение, как военнослужащий. В то же время, он продолжал с июля 2022 года по март 2023 года безосновательно получать заработную плату", - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, Бондаренко также направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете.

"Таким образом, мобилизованный работник фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял. Обвинительный акт в отношении него сейчас находится на рассмотрении в суде", - добавили там.







Бондаренко в Фейсбуке прокомментировал сообщение о подозрении.

"Сегодня столичная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований вручили мне сообщение о подозрении. По мнению следствия я якобы незаконно выплачивал заработную плату своему коллеге, депутату от Европейской Солидарности и управляющему делами Киевского городского совета Игорю Хацевичу и способствовал ему в уклонении от военной службы. Подозрение полностью необоснованно. Инкриминируется выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, ведомостей, платежных документов и т.д.", - отметил он.

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Бондаренко, комментируя информацию о пособничестве в уклонении от военной службы сказал:

"Интересно, а как тогда следствие рассматривает подпись начальника КГВА на этом документе, который и разрешил выполнение Игорем таких обязанностей? Или теперь за письма будут привлекать к уголовной ответственности?

Выполнение непосредственных функциональных обязанностей по подписанию документов по выплате заработной платы - по мнению следствия незаконная выплата. Хотя следствие точно знает, что Хацевич вернул в бюджет средства, полученные от Киевсовета и не получал средства по месту несения службы. Это при том, что следствие вообще 3-й год пытается доказать, что несмотря на официальную бронь и минимум три сверки данных с ТЦК, Хацевич был таки мобилизован и якобы уклонялся от военной службы".

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