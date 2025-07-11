Зеленський наприкінці липня може відвідати Фінляндію, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь у конференції "Гельсінкі+50" наприкінці липня. Захід буде присвячений 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта.

Про це пише Ilta-Sanomat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з попередньою програмою конференції, Зеленський має виступити після глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен і президента Александра Стубба.

Виходячи з опублікованого списку доповідачів, Зеленський може виступити в Гельсінкі 31 липня. Однак наразі біля імені президента України стоїть позначка про те, що його участь ще не підтверджена.

Очільник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен сказав, що підтвердження участі Зеленського може надійти пізно з огляду на повномасштабне російське вторгнення.

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