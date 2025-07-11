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Новости Визит Зеленского в Финляндию
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Зеленский в конце июля может посетить Финляндию, - СМИ

Зеленский и Стубб

Президент Украины Владимир Зеленский может лично принять участие в конференции "Хельсинки+50" в конце июля. Мероприятие будет посвящено 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта.

Об этом пишет Ilta-Sanomat, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно предварительной программе конференции, Зеленский должен выступить после главы МИД Финляндии Элины Валтонен и президента Александра Стубба.

Исходя из опубликованного списка докладчиков, Зеленский может выступить в Хельсинки 31 июля. Однако пока возле имени президента Украины стоит пометка о том, что его участие еще не подтверждено.

Глава секретариата председательства Финляндии в ОБСЕ Юни Лааксонен сказал, что подтверждение участия Зеленского может поступить поздно, учитывая полномасштабное российское вторжение.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21201) Финляндия (995) Стубб Александр (94)


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шведи теж непогане місце де можно чудово перезимувати літню спеку )
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11.07.2025 23:29 Ответить
Однак наразі біля імені президента України стоїть позначка про те, що його участь ще не підтверджена.
Значить ще не скоординували з кацапами дату масованого обстрілу Києва.
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11.07.2025 23:31 Ответить
Зеленський наприкінці липня може відвідати Фінляндію

А ось хотілося б дізнатися, кому це цікаво?
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11.07.2025 23:43 Ответить
и, главное, зачем?
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11.07.2025 23:45 Ответить
 
 