Зеленский в конце июля может посетить Финляндию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может лично принять участие в конференции "Хельсинки+50" в конце июля. Мероприятие будет посвящено 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта.

Об этом пишет Ilta-Sanomat, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно предварительной программе конференции, Зеленский должен выступить после главы МИД Финляндии Элины Валтонен и президента Александра Стубба.

Исходя из опубликованного списка докладчиков, Зеленский может выступить в Хельсинки 31 июля. Однако пока возле имени президента Украины стоит пометка о том, что его участие еще не подтверждено.

Глава секретариата председательства Финляндии в ОБСЕ Юни Лааксонен сказал, что подтверждение участия Зеленского может поступить поздно, учитывая полномасштабное российское вторжение.

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