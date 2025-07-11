Зеленский в конце июля может посетить Финляндию, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский может лично принять участие в конференции "Хельсинки+50" в конце июля. Мероприятие будет посвящено 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта.
Об этом пишет Ilta-Sanomat, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно предварительной программе конференции, Зеленский должен выступить после главы МИД Финляндии Элины Валтонен и президента Александра Стубба.
Исходя из опубликованного списка докладчиков, Зеленский может выступить в Хельсинки 31 июля. Однако пока возле имени президента Украины стоит пометка о том, что его участие еще не подтверждено.
Глава секретариата председательства Финляндии в ОБСЕ Юни Лааксонен сказал, что подтверждение участия Зеленского может поступить поздно, учитывая полномасштабное российское вторжение.
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