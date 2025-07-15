"Слуги" намагаються протягнути в Раді законопроєкт, який позбавить бюджет Києва 8 млрд грн, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав народних депутатів не позбавляти захисників допомоги столичної громади, а мешканців Києва коштів на медицину, освіту та соціальні виплати.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, коментуючи провалену спробу внести до порядку денного Верховної Ради законопроєкт про вилучення у столиці 8 млрд грн, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до народних депутатів не позбавляти мешканців Києва необхідних коштів для забезпечення належного медичного обслуговування, освіти та соціальних виплат. І не позбавляти наших захисників допомоги столичної громади.Сьогодні, завдяки свідомим депутатам голосів на внесення до розгляду цієї дичини не вистачило. Але, знаючи методи "слуг", законопроєкт можуть, в порушення регламенту, нишком запхати і спробувати протягнути на завтрашньому засіданні", – заявив Кличко.

Він нагадав, що сьогодні в парламенті "слуги" намагалися протягнути – поставити в порядок денний – законопроєкт, який позбавить бюджет столиці 8 млрд грн.

"Це – кошти киян на допомогу армії, закупівлю необхідного оснащення нашим захисникам, на реабілітацію військових, виплати ветеранам та їх родинам, на забезпечення медицини й освіти в місті та соціальні витрати.Тобто, роблять усе, щоб довести столицю до занепаду", – повідомив мер Києва.

Все це, за його словами, переслідує політичну мету.

"Сказати: бачте, Кличко, мовляв, не впорався… І особливо цинічно таке виробляти під час війни. Зневажаючи й інтереси військових, яким ми допомагаємо, й інтереси киян, для яких намагаємося створити комфорт навіть в таких надскладних умовах. І це коли Київ віддає до Держбюджету 60 відсотків ПДФО, а також військовий та силовий ПДФО", – підсумував Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко заявляє про посилення політичного тиску на Київ: Щоб знищити репутацію, звинувачують навіть у подіях 2008 року

Сьогодні Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №13439-3 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань (автори – Юлія Гришина та Олег Бондаренко), яким з 1 серпня до 31 грудня 2025 року планується забрати 10% податку на прибуток, який зазвичай іде в бюджет Києва. За оцінками народних депутатів, йдеться про 8 мільярдів гривень. Гроші пропонується передати до Резервного фонду державного бюджету.

Також сьогодні законопроєкт №13439-3 було поставлено на голосування щодо внесення до порядку денного. "За" – 211 голосів, рішення не прийнято.