Кличко заявляє про посилення політичного тиску на Київ: Щоб знищити репутацію, звинувачують навіть у подіях 2008 року

Вручення в один день підозр одразу двом представникам київської влади за надуманими приводами – свідчення того, що політичний тиск посилюється. За ці незаконні дії рано чи пізно доведеться відповідати і виконавцям, і режисерам.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади. Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку. Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється. Робиться все, щоб нищити репутацію влади столиці та дестабілізувати життєзабезпечення Києва", - написав Кличко.

Він нагадав, що з 2019-го по кінець весни 2025 року правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів. Із них за 2025 рік - вже майже 80. З 2019 року провели понад 1200 обшуків, вилучили тонни документів, вручили більше 300 підозр. У той же час загальна кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили – лише 4, підкреслив мер.

"Ця діяльність перетворилась на репресивну, без перебільшення. Й така ситуація не тільки в Києві. Просто про столицю трублять, бо як кістка в горлі й до рук ніяк прибрати не можуть! І все це відбувається під час війни! Бо в декого мета – не захист і збереження країни, а "перемога" в Києві. Київ продовжує жити й працювати, попри всі намагання знищити систему управління містом, спроби скидання "парашутистів" (нових "управлінців"), які щодня винаходять велосипед і діляться "геніальними відкриттями" в постах у соцмережах. За всі незаконні дії все одно, рано чи пізно, доведеться відповідати - і їх виконавцям, і режисерам", - запевнив Кличко.

Мер назвав звинувачення Кандибора в нібито службовій недбалості за аварійну ситуацію на лінії метро між станціями "Теремки" – "Деміївська" "абсолютно маніпулятивними", а саму справу – "шитою білими нитками".

"Результати експертизи, які отримала міська влада і які передавала правоохоронцям, підтверджують, що були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва ділянки (2008-2010 роки). І Кандибора тоді й близько не було ні на будівництві метро, ні в столичній адміністрації. Також науковці підкреслили, що саме проектна документація містить неякісні проектні рішення. А під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю цієї ділянки", - аргументував Кличко.

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Водночас експерти підтвердили, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувались у повному обсязі, додав мер.

Підозру Володимиру Бондаренку Кличко також назвав "повністю необґрунтованою".

"Виходить, що інкримінують Бондаренку виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів. І Володимир Бондаренко, і Руслан Кандибор доводитимуть у суді свою правову позицію", - наголосив Кличко.

Раніше Кличко заявив, що в Києві відбувається спроба блокування роботи місцевого самоврядування та узурпації влади. Заручниками цієї ситуації стають кияни, наголосив мер. Він звернувся до Президента України не допустити не допустити знищення місцевого самоврядування як одного з базових принципів демократії.