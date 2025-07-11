Кличко заявляет об усилении политического давления на Киев: Чтобы уничтожить репутацию, обвиняют даже в событиях 2008 года
Вручение в один день подозрений сразу двум представителям киевской власти по надуманным поводам - свидетельство того, что политическое давление усиливается. За эти незаконные действия рано или поздно придется отвечать и исполнителям, и режиссерам.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Абсурд и театральщина продолжаются. В один день (10 июля) правоохранители вручили подозрения сразу двум представителям столичной власти. Директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко. Это свидетельствует о том, что политическое давление на городскую власть усиливается. Делается все, чтобы уничтожать репутацию власти столицы и дестабилизировать жизнеобеспечение Киева", - написал Кличко.
Он напомнил, что с 2019-го по конец весны 2025 года правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. Из них за 2025 год - уже почти 80. С 2019 года провели более 1200 обысков, изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений. В то же время общее количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу - только 4, подчеркнул мэр.
"Эта деятельность превратилась в репрессивную, без преувеличения. И такая ситуация не только в Киеве. Просто о столице трубят, потому что как кость в горле и к рукам никак прибрать не могут! И все это происходит во время войны! Потому что у некоторых цель - не защита и сохранение страны, а "победа" в Киеве. Киев продолжает жить и работать, несмотря на все попытки уничтожить систему управления городом, попытки сброса "парашютистов" (новых "управленцев"), которые ежедневно изобретают велосипед и делятся "гениальными открытиями" в постах в соцсетях. За все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать - и их исполнителям, и режиссерам", - заверил Кличко.
Мэр назвал обвинения Кандибора в якобы служебной халатности за аварийную ситуацию на линии метро между станциями "Теремки" - "Демеевская" "абсолютно манипулятивными", а само дело - "шитым белыми нитками".
"Результаты экспертизы, которые получила городская власть и которые передавала правоохранителям, подтверждают, что были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве участка (2008-2010 годы). И Кандибора тогда и близко не было ни на строительстве метро, ни в столичной администрации. Также ученые подчеркнули, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А во время строительства некачественно построили конструкцию тоннеля этого участка", - аргументировал Кличко.
В то же время эксперты подтвердили, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме, добавил мэр.
Подозрение Владимиру Бондаренко Кличко также назвал "полностью необоснованным".
"Получается, что инкриминируют Бондаренко выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, ведомостей, платежных документов. И Владимир Бондаренко, и Руслан Кандибор будут доказывать в суде свою правовую позицию", - подчеркнул Кличко.
Ранее Кличко заявил, что в Киеве происходит попытка блокирования работы местного самоуправления и узурпации власти. Заложниками этой ситуации становятся киевляне, подчеркнул мэр. Он обратился к Президенту Украины не допустить уничтожения местного самоуправления как одного из базовых принципов демократии.
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При усій повазі до пана Кличка - але доходить до нього, як до жирафа.
Те, що зелени щурі рано чи пізно вчепляться у Київ - це було тільки питанням часу.
Але.
Согодні зелені мародери вигризають патріотів, і просто "не своїх" по,одинці.
Буде Майдан...
)(уйло, почавши з опозиції, влепавши Порошенку вже 144 кримінальну справу, потім взялась за патріотів, потім за військових, далі за мерів міст,так дивись і до пересічних громадян добереться.
Коли даже вже Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що воєнний стан не може бути виправданням для переслідування опонентів, тиску на медіа чи запровадження позасудових санкцій.
У меморандумі за підсумками візиту до України він висловив занепокоєння щодо персональних санкцій проти українських громадян, що обмежують свободу слова, пересування та майнові права без рішення суду. Також комісар рекомендує ефективно розслідувати випадки залякування журналістів, юристів і критиків влади.
Щодо телемарафону «Єдині новини», він закликав гарантувати прозорість, плюралізм і свободу ЗМІ, навіть під час війни. Комісар визнав право України на самооборону, але закликав поступово знімати обмеження прав і відновлювати демократію з наближенням миру.
Це лише питання часу.
Колись Мартін Німеллер сказав: "Спочатку вони прийшли за комуністами, і я мовчав, бо я не був комуністом.
Потім вони прийшли за соціал-демократами, і я мовчав, бо я не був соціал-демократом.
Потім вони прийшли за членами профспілок, і я мовчав, бо я не був членом профспілки.
Потім вони прийшли за євреями, і я мовчав, бо я не був євреєм.
Потім вони прийшли за мною, і вже не було нікого, хто міг би заступитися."
Кличко вам не куколд із опозиції -
Він з мерів піде прямо в партизани
Й буде на вас, уйобки, полювати.
Щурів відстрілювати -
радісна робота,
Кличко і мер хороший і мисливець,
Він з ваших шкур
наробить барабанів -
У бомбосховищах на них
будемо грати