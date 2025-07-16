Рада 6 років зупиняє підвищення зарплат судовим експертам, бо немає грошей, - Мін’юст
Судовий експерт в Україні наразі отримує близько 20-25 тис. грн зарплатні, тоді як в антикорупційних та правоохоронних органах заробітна платня значно вища.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Мін'юсту Андрій Гайченко.
Як приклад він навів антикорупційну реформу, яка стартувала з високих зарплат.
"Працівники НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч гривень. А судовий експерт, з усією тією відповідальністю, яку він несе, в середньому отримує 20-25 тисяч. Так, ми добилися того, що у профільному законі про судову експертизу тепер існує норма, яка встановлює зарплату судового експерта на рівні 10 мінімальних заробітних плат. Тобто, умовно, 80 тисяч. Але упродовж останніх 6 років парламент зупиняє дію цієї норми про зміну зарплати судовим експертам законом про державний бюджет. Окремим пунктом щороку це прописується. Немає грошей", - пояснив заступник міністра.
Згодом в Україні розпочав роботу Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз.
Зарплати там майже такі самі, як у інших по системі.
"Може трохи вищі за рахунок виплати премій", - додав він
Повний текст інтерв'ю із Андрієм Гайченком читайте за посиланням.
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судовий експерт чи вчитель?
Но якщо це зачепить зраду проголосують одностайно, бо це не справа опозиції, або більшості, це справа усіх депутатів
НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч. Ви там ******???
Заробляю більше чим на 0. Шо за виродки!