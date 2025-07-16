Рада 6 років зупиняє підвищення зарплат судовим експертам, бо немає грошей, - Мін’юст

Судовий експерт в Україні наразі отримує близько 20-25 тис. грн зарплатні, тоді як в антикорупційних та правоохоронних органах заробітна платня значно вища.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Мін'юсту Андрій Гайченко.

Як приклад він навів антикорупційну реформу, яка стартувала з високих зарплат.

"Працівники НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч гривень. А судовий експерт, з усією тією відповідальністю, яку він несе, в середньому отримує 20-25 тисяч. Так, ми добилися того, що у профільному законі про судову експертизу тепер існує норма, яка встановлює зарплату судового експерта на рівні 10 мінімальних заробітних плат. Тобто, умовно, 80 тисяч. Але упродовж останніх 6 років парламент зупиняє дію цієї норми про зміну зарплати судовим експертам законом про державний бюджет. Окремим пунктом щороку це прописується. Немає грошей", - пояснив заступник міністра.

Згодом в Україні розпочав роботу Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз.

Зарплати там майже такі самі, як у інших по системі.

"Може трохи вищі за рахунок виплати премій", - додав він

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