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Новини Судова експертиза в Україні
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Рада 6 років зупиняє підвищення зарплат судовим експертам, бо немає грошей, - Мін’юст

Судова експертиза в Україні Скільки отримують фахівці

Судовий експерт в Україні наразі отримує близько 20-25 тис. грн зарплатні, тоді як в антикорупційних та правоохоронних органах заробітна платня значно вища.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Мін'юсту Андрій Гайченко.

Як приклад він навів антикорупційну реформу, яка стартувала з високих зарплат.

"Працівники НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч гривень. А судовий експерт, з усією тією відповідальністю, яку він несе, в середньому отримує 20-25 тисяч. Так, ми добилися того, що у профільному законі про судову експертизу тепер існує норма, яка встановлює зарплату судового експерта на рівні 10 мінімальних заробітних плат. Тобто, умовно, 80 тисяч. Але упродовж останніх 6 років парламент зупиняє дію цієї норми про зміну зарплати судовим експертам законом про державний бюджет. Окремим пунктом щороку це прописується. Немає грошей", - пояснив заступник міністра.

Згодом в Україні розпочав роботу Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз.

Зарплати там майже такі самі, як у інших по системі.

"Може трохи вищі за рахунок виплати премій", - додав він

Повний текст інтерв'ю із Андрієм Гайченком читайте за посиланням.

Читайте: Єдиний центр ідентифікації тіл створять в Україні, - МВС

Автор: 

Мін’юст (1612) експертиза (218)


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Топ коментарі
+5
Томущомалюськадебіл. Як і вся зе-ко-*****
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16.07.2025 11:38 Відповісти
+5
Судовим експертам??? Ало...
НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч. Ви там ******???
Заробляю більше чим на 0. Шо за виродки!
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16.07.2025 11:49 Відповісти
+4
Не густо - а зарплата суддів прокурорів?
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16.07.2025 11:38 Відповісти
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Не густо - а зарплата суддів прокурорів?
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16.07.2025 11:38 Відповісти
Томущомалюськадебіл. Як і вся зе-ко-*****
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16.07.2025 11:38 Відповісти
Пенсіонер 2600, країна мрії нелоха
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16.07.2025 11:41 Відповісти
А що важливіше стратегічно?
судовий експерт чи вчитель?
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16.07.2025 11:44 Відповісти
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16.07.2025 11:58 Відповісти
Для Вас що, головне, щоб суддів, прокурорів та депутатів з їх кодлами помічників з їх захмарними зарплатами не чіпали? В чому сенс протиставлення двох категорій людей з несправедливо заниженими зарплатнями?
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16.07.2025 12:24 Відповісти
Пора всім, хто не воює проводити знижку, а вони і так добре заробляють
Но якщо це зачепить зраду проголосують одностайно, бо це не справа опозиції, або більшості, це справа усіх депутатів
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16.07.2025 11:45 Відповісти
Судовим експертам??? Ало...
НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч. Ви там ******???
Заробляю більше чим на 0. Шо за виродки!
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16.07.2025 11:49 Відповісти
а депутатам, суддям, інвалідо-прокурорам, радника *********** та їх шльондрам ще раз підвищили.
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16.07.2025 11:50 Відповісти
На це у них завжди гроші знаходяться...
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16.07.2025 12:26 Відповісти
Всю держслужбу нужно переводить на минзарплату,хватит жировать,экономики нет,а у них аппетиты на потребление,как у арабских шейхов,а кому не нравится - контракт с минобороны.
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16.07.2025 11:51 Відповісти
А в мене питання, а чия не важлива зарплата? Одне виключення- це військовий, який захищає Батьківщину, в нього повинна бути найбільша зарплата, а всіх інших - нижче військових, а особливо, якщо бюджетник -трутень, ніякої користі не приносить, то і аналогічна зарплата повинна бути. Щодо лінійки зарплати, а кварталівці на щось здатні , окрім дерибану?
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16.07.2025 11:52 Відповісти
" бюджетник -трутень"-это кто?
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16.07.2025 11:57 Відповісти
От візьмемо , як приклад, колишнього голову пенсійного фонду Хмельницької області , має непогану зарплату, паралельно має бізнес, тобто для нього пенсійний фонд - робота для збагачення, для трудової книжки, для пенсії, але в той же час -другорядна, бо більше часу витрачає свій робочий час на державній роботі - вирішення власних бізнесових питань, то питання , яку для держави приносить користь- цей трутень і таких трутнів дуже багато , починаючи з чиновників, закінчуючи медичною сферою!
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16.07.2025 12:29 Відповісти
Треба скасувати високі зарплати суддям та депутатам. На заході вони обмежени 8 мін. окладів.
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16.07.2025 11:55 Відповісти
Та ні, вчителям! А то, бач, 4К долярів їм давай...
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16.07.2025 13:02 Відповісти
У військового 20 т. 24/7. Ще й постійно на щось скидатись треба.
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16.07.2025 11:58 Відповісти
Експерт-голодранець гарантує успішний "ринок" експертиз - "чєго ізволітє" господін Зєлєнскій...
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16.07.2025 12:04 Відповісти
Директор Укрпошти - жидок Смілянскій - сам собі призначив зарплату еквівалентну 43 000 доларів США. Трамп отримує 30 000. Смілянській не володіє навіть сумкою почтальона. Не вклав жодної власної копійки в розвиток державної компанії, зате лиже, ні! з насолодою вилизує сраку зєлєнского і штампує марки... Бізнес кажете? Який на *** бізнес в країні де чорт-чиновник грабує державу і "отримує" біьше за Президента США, не кажучи про підприємців, яким такий прибуток навіть не сниться?...
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16.07.2025 12:11 Відповісти
 
 