Рада 6 лет останавливает повышение зарплат судебным экспертам, потому что нет денег, - Минюст

Судебный эксперт в Украине сейчас получает около 20-25 тыс. грн зарплаты, тогда как в антикоррупционных и правоохранительных органах заработная плата значительно выше.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Минюста Андрей Гайченко.

В качестве примера он привел антикоррупционную реформу, которая стартовала с высоких зарплат.

"Работники НАБУ, ГБР, БЭБ сейчас имеют зарплаты 100, 150, 200 тысяч гривен. А судебный эксперт, со всей той ответственностью, которую он несет, в среднем получает 20-25 тысяч. Да, мы добились того, что в профильном законе о судебной экспертизе теперь существует норма, которая устанавливает зарплату судебного эксперта на уровне 10 минимальных заработных плат. То есть, условно, 80 тысяч. Но на протяжении последних 6 лет парламент останавливает действие этой нормы об изменении зарплаты судебным экспертам законом о государственном бюджете. Отдельным пунктом ежегодно это прописывается. Нет денег", - пояснил заместитель министра.

Впоследствии в Украине начал работу Научно-исследовательский центр независимых судебных экспертиз.

Зарплаты там почти такие же, как у других по системе.

"Может немного выше за счет выплаты премий", - добавил он.

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