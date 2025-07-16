Рада 6 лет останавливает повышение зарплат судебным экспертам, потому что нет денег, - Минюст
Судебный эксперт в Украине сейчас получает около 20-25 тыс. грн зарплаты, тогда как в антикоррупционных и правоохранительных органах заработная плата значительно выше.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Минюста Андрей Гайченко.
В качестве примера он привел антикоррупционную реформу, которая стартовала с высоких зарплат.
"Работники НАБУ, ГБР, БЭБ сейчас имеют зарплаты 100, 150, 200 тысяч гривен. А судебный эксперт, со всей той ответственностью, которую он несет, в среднем получает 20-25 тысяч. Да, мы добились того, что в профильном законе о судебной экспертизе теперь существует норма, которая устанавливает зарплату судебного эксперта на уровне 10 минимальных заработных плат. То есть, условно, 80 тысяч. Но на протяжении последних 6 лет парламент останавливает действие этой нормы об изменении зарплаты судебным экспертам законом о государственном бюджете. Отдельным пунктом ежегодно это прописывается. Нет денег", - пояснил заместитель министра.
Впоследствии в Украине начал работу Научно-исследовательский центр независимых судебных экспертиз.
Зарплаты там почти такие же, как у других по системе.
"Может немного выше за счет выплаты премий", - добавил он.
Полный текст интервью с Андреем Гайченко читайте по ссылке.
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судовий експерт чи вчитель?
Но якщо це зачепить зраду проголосують одностайно, бо це не справа опозиції, або більшості, це справа усіх депутатів
НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч. Ви там ******???
Заробляю більше чим на 0. Шо за виродки!