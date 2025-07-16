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Новости Судовая экспертиза в Украине
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Рада 6 лет останавливает повышение зарплат судебным экспертам, потому что нет денег, - Минюст

Судебная экспертиза в Украине Сколько получают специалисты

Судебный эксперт в Украине сейчас получает около 20-25 тыс. грн зарплаты, тогда как в антикоррупционных и правоохранительных органах заработная плата значительно выше.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Минюста Андрей Гайченко.

В качестве примера он привел антикоррупционную реформу, которая стартовала с высоких зарплат.

"Работники НАБУ, ГБР, БЭБ сейчас имеют зарплаты 100, 150, 200 тысяч гривен. А судебный эксперт, со всей той ответственностью, которую он несет, в среднем получает 20-25 тысяч. Да, мы добились того, что в профильном законе о судебной экспертизе теперь существует норма, которая устанавливает зарплату судебного эксперта на уровне 10 минимальных заработных плат. То есть, условно, 80 тысяч. Но на протяжении последних 6 лет парламент останавливает действие этой нормы об изменении зарплаты судебным экспертам законом о государственном бюджете. Отдельным пунктом ежегодно это прописывается. Нет денег", - пояснил заместитель министра.

Впоследствии в Украине начал работу Научно-исследовательский центр независимых судебных экспертиз.

Зарплаты там почти такие же, как у других по системе.

"Может немного выше за счет выплаты премий", - добавил он.

Полный текст интервью с Андреем Гайченко читайте по ссылке.

Читайте: Единый центр идентификации тел создадут в Украине, - МВД

Автор: 

Минюст (1763) экспертиза (301)


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Топ комментарии
+4
Томущомалюськадебіл. Як і вся зе-ко-*****
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16.07.2025 11:38 Ответить
+4
Судовим експертам??? Ало...
НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч. Ви там ******???
Заробляю більше чим на 0. Шо за виродки!
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16.07.2025 11:49 Ответить
+3
Не густо - а зарплата суддів прокурорів?
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16.07.2025 11:38 Ответить
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Не густо - а зарплата суддів прокурорів?
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16.07.2025 11:38 Ответить
Томущомалюськадебіл. Як і вся зе-ко-*****
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16.07.2025 11:38 Ответить
Пенсіонер 2600, країна мрії нелоха
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16.07.2025 11:41 Ответить
А що важливіше стратегічно?
судовий експерт чи вчитель?
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16.07.2025 11:44 Ответить
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16.07.2025 11:58 Ответить
Для Вас що, головне, щоб суддів, прокурорів та депутатів з їх кодлами помічників з їх захмарними зарплатами не чіпали? В чому сенс протиставлення двох категорій людей з несправедливо заниженими зарплатнями?
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16.07.2025 12:24 Ответить
Пора всім, хто не воює проводити знижку, а вони і так добре заробляють
Но якщо це зачепить зраду проголосують одностайно, бо це не справа опозиції, або більшості, це справа усіх депутатів
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16.07.2025 11:45 Ответить
Судовим експертам??? Ало...
НАБУ, ДБР, БЕБ зараз мають зарплати 100, 150, 200 тисяч. Ви там ******???
Заробляю більше чим на 0. Шо за виродки!
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16.07.2025 11:49 Ответить
а депутатам, суддям, інвалідо-прокурорам, радника *********** та їх шльондрам ще раз підвищили.
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16.07.2025 11:50 Ответить
На це у них завжди гроші знаходяться...
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16.07.2025 12:26 Ответить
Всю держслужбу нужно переводить на минзарплату,хватит жировать,экономики нет,а у них аппетиты на потребление,как у арабских шейхов,а кому не нравится - контракт с минобороны.
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16.07.2025 11:51 Ответить
А в мене питання, а чия не важлива зарплата? Одне виключення- це військовий, який захищає Батьківщину, в нього повинна бути найбільша зарплата, а всіх інших - нижче військових, а особливо, якщо бюджетник -трутень, ніякої користі не приносить, то і аналогічна зарплата повинна бути. Щодо лінійки зарплати, а кварталівці на щось здатні , окрім дерибану?
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16.07.2025 11:52 Ответить
" бюджетник -трутень"-это кто?
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16.07.2025 11:57 Ответить
От візьмемо , як приклад, колишнього голову пенсійного фонду Хмельницької області , має непогану зарплату, паралельно має бізнес, тобто для нього пенсійний фонд - робота для збагачення, для трудової книжки, для пенсії, але в той же час -другорядна, бо більше часу витрачає свій робочий час на державній роботі - вирішення власних бізнесових питань, то питання , яку для держави приносить користь- цей трутень і таких трутнів дуже багато , починаючи з чиновників, закінчуючи медичною сферою!
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16.07.2025 12:29 Ответить
Треба скасувати високі зарплати суддям та депутатам. На заході вони обмежени 8 мін. окладів.
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16.07.2025 11:55 Ответить
У військового 20 т. 24/7. Ще й постійно на щось скидатись треба.
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16.07.2025 11:58 Ответить
Експерт-голодранець гарантує успішний "ринок" експертиз - "чєго ізволітє" господін Зєлєнскій...
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16.07.2025 12:04 Ответить
Директор Укрпошти - жидок Смілянскій - сам собі призначив зарплату еквівалентну 43 000 доларів США. Трамп отримує 30 000. Смілянській не володіє навіть сумкою почтальона. Не вклав жодної власної копійки в розвиток державної компанії, зате лиже, ні! з насолодою вилизує сраку зєлєнского і штампує марки... Бізнес кажете? Який на *** бізнес в країні де чорт-чиновник грабує державу і "отримує" біьше за Президента США, не кажучи про підприємців, яким такий прибуток навіть не сниться?...
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16.07.2025 12:11 Ответить
 
 