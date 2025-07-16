ДП "Ліси України" готове підтримати деревообробників, чиї виробництва постраждали внаслідок повітряних атак ворога, - Болоховець

У державному підприємстві зазначають, що рф почали системно атакувати великі деревообробні підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Удари саме по деревообробним підприємствам стають системними. Ворог намагається знищити наш експортний потенціал. Нещодавно мішенню нічної атаки став один із відомих українських виробників на Сумщині. Ще раніше дрони серйозно пошкодили виробництво на Чернігівщині. Сьогодні ж вночі росіяни вдарили по польському заводу Barlinek у Вінниці", - зазначив Болоховець.

За його словами, Barlinek давній та надійний партнер ДП "Ліси України", один з лідерів у своєму сегменті."

"Ми готові запропонувати інструменти підтримки постраждалих виробників – як українських, так і європейських. Зокрема, може розглядатися відтермінування оплати продукції за чинними контрактами. Це дозволить підприємствам зосередити ресурси на відновленні роботи. Розглядаємо інші інструменти підтримки. Сила нашої країни у єдності. Ворогу нас не розділити і не здолати", - підсумував керівник ДП "Ліси України".

Нагадаємо, вночі 16 липня під час атаки на Вінницю російські дрони пошкодили польський завод Barlinek Group. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російські безпілотники вдарили по заводу групи Barlinek у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків", – наголосив він.

Є поранені, двоє з них з важкими опіками, зазначив Сікорський. Він додав, що на місці події працюють українські служби, зокрема, польське консульство.

Група Barlinek – світовий виробник багатошарових дерев’яних підлог. Підлога продається до 75 країн на 6 континентах світу. Також Barlinek виготовляє сертифіковані підлоги для спортивних об’єктів, плінтуси для підлоги і біопалива: пелет та брикет для камінів. У Вінниці компанія відкрила свій завод у 2007 році.