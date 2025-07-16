ГП "Леса Украины" готово поддержать деревообработчиков, чье производство пострадало в результате воздушных атак врага, – Болоховец

В государственном предприятии отмечают, что рф начали системно атаковать крупные деревообрабатывающие предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

"Удары именно по деревообрабатывающим предприятиям становятся системными. Враг пытается уничтожить наш экспортный потенциал. Недавно мишенью ночной атаки стал один из известных украинских производителей на Сумщине. Еще раньше дроны серьезно повредили производство на Черниговщине. Сегодня же ночью россияне ударили по польскому заводу Barlinek в Виннице", - отметил Болоховец.

По его словам, Barlinek давний и надежный партнер ГП "Леса Украины", один из лидеров в своем сегменте."

"Мы готовы предложить инструменты поддержки пострадавших производителей - как украинских, так и европейских. В частности, может рассматриваться отсрочка оплаты продукции по действующим контрактам. Это позволит предприятиям сосредоточить ресурсы на восстановлении работы. Рассматриваем другие инструменты поддержки. Сила нашей страны в единстве. Врагу нас не разделить и не одолеть", - подытожил руководитель ГП "Леса Украины".

Напомним, ночью 16 июля во время атаки на Винницу российские дроны повредили польский завод Barlinek Group. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Российские беспилотники ударили по заводу группы Barlinek в Виннице. Директор завода только что сказал мне, что это было сделано намеренно, с трех направлений", - подчеркнул он.

Есть раненые, двое из них с тяжелыми ожогами, отметил Сикорский. Он добавил, что на месте происшествия работают украинские службы, в частности, польское консульство.

Группа Barlinek - мировой производитель многослойных деревянных полов. Пол продается в 75 стран на 6 континентах мира. Также Barlinek производит сертифицированные полы для спортивных объектов, плинтусы для пола и биотоплива: пеллет и брикет для каминов. В Виннице компания открыла свой завод в 2007 году.