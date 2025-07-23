У Кам’янському розпочинається мультиспортивний проєкт Мінмолодьспорту для школярів, - мер Білоусов

Місто Кам'янське Дніпропетровської області долучилося до пілотного мультиспортивного проєкту Міністерства молоді та спорту "Шлях чемпіонів".

Про це розповів у Facebook міський голова Андрій Білоусов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у рамках цієї ініціативи у місті відкриються спортивні класи, у яких діти зможуть поєднувати повноцінну шкільну освіту з професійними тренуваннями.

"Перші з них розпочнуть роботу на базі "Ліцею №44" при співпраці з ДЮСШ №1 та ДЮСШ №5. В цих спортивних класах учні будуть активно займатися спортивною акробатикою, тхеквондо ВТФ та плаванням — це вибір який підтримали батьки. Навчальний процес буде адаптовано до графіків тренувань та змагань, що дозволить учням досягати успіхів як у спорті, так і в навчанні", - розповів він.

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Білоусов наголосив, що Кам’янське — серед перших десяти міст України, які долучилися до створення таких класів.

"У рамках реалізації проєкту підписано Меморандум про співпрацю між департаментом освіти та управлінням молоді та спорту міської ради.

Крім того, погодили створення міського спортивного клубу. Головна мета — дати можливість дорослим спортсменам, які завершили навчання у ДЮСШ, продовжувати тренуватися, змагатися та представляти Кам’янське на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Клуб також включатиме підтримку ветеранів спорту, спортсменів з інвалідністю та осіб вищої спортивної майстерності. Це — логічне продовження для тих, хто вже закінчив ДЮСШ, але прагне рости далі", - додав міський голова.

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