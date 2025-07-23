В Каменском начинается мультиспортивный проект Минмолодьспорта для школьников, - мэр Белоусов

Город Каменское Днепропетровской области присоединился к пилотному мультиспортивному проекту Министерства молодежи и спорта "Шлях чемпіонів".

Об этом рассказал в Facebook городской голова Андрей Белоусов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках этой инициативы в городе откроются спортивные классы, в которых дети смогут сочетать полноценное школьное образование с профессиональными тренировками.

"Первые из них начнут работу на базе "Лицея №44" при сотрудничестве с ДЮСШ №1 и ДЮСШ №5. В этих спортивных классах ученики будут активно заниматься спортивной акробатикой, тхэквондо ВТФ и плаванием - это выбор, который поддержали родители. Учебный процесс будет адаптирован к графикам тренировок и соревнований, что позволит ученикам достигать успехов как в спорте, так и в учебе", - рассказал он.

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Белоусов отметил, что Каменское - среди первых десяти городов Украины, присоединившихся к созданию таких классов.

"В рамках реализации проекта подписан Меморандум о сотрудничестве между департаментом образования и управлением молодежи и спорта городского совета.

Кроме того, согласовали создание городского спортивного клуба. Главная цель - дать возможность взрослым спортсменам, завершивших обучение в ДЮСШ, продолжать тренироваться, соревноваться и представлять Каменское на областном, всеукраинском и международном уровнях. Клуб также будет включать поддержку ветеранов спорта, спортсменов с инвалидностью и лиц высшего спортивного мастерства. Это - логическое продолжение для тех, кто уже закончил ДЮСШ, но стремится расти дальше", - добавил городской голова.

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