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В Каменском начинается мультиспортивный проект Минмолодьспорта для школьников, - мэр Белоусов

Андрей Белоусов

Город Каменское Днепропетровской области присоединился к пилотному мультиспортивному проекту Министерства молодежи и спорта "Шлях чемпіонів".

Об этом рассказал в Facebook городской голова Андрей Белоусов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках этой инициативы в городе откроются спортивные классы, в которых дети смогут сочетать полноценное школьное образование с профессиональными тренировками.

"Первые из них начнут работу на базе "Лицея №44" при сотрудничестве с ДЮСШ №1 и ДЮСШ №5. В этих спортивных классах ученики будут активно заниматься спортивной акробатикой, тхэквондо ВТФ и плаванием - это выбор, который поддержали родители. Учебный процесс будет адаптирован к графикам тренировок и соревнований, что позволит ученикам достигать успехов как в спорте, так и в учебе", - рассказал он.

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Белоусов отметил, что Каменское - среди первых десяти городов Украины, присоединившихся к созданию таких классов.

"В рамках реализации проекта подписан Меморандум о сотрудничестве между департаментом образования и управлением молодежи и спорта городского совета.

Кроме того, согласовали создание городского спортивного клуба. Главная цель - дать возможность взрослым спортсменам, завершивших обучение в ДЮСШ, продолжать тренироваться, соревноваться и представлять Каменское на областном, всеукраинском и международном уровнях. Клуб также будет включать поддержку ветеранов спорта, спортсменов с инвалидностью и лиц высшего спортивного мастерства. Это - логическое продолжение для тех, кто уже закончил ДЮСШ, но стремится расти дальше", - добавил городской голова.

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Автор: 

дети (6639) Министерство молодежи и спорта (128) школа (3028) Белоусов Андрей мер (3) Каменское (1)


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А СОУ почекають, пікапи, бк, дрони тощо.
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23.07.2025 15:49 Ответить
розбиті дороги, убиті двори, згнивша комуналка, бомжі у мусорних баках... зате із спортом з шахедами над головами
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23.07.2025 16:05 Ответить
Совок,не просто пахнет,а воняет.Мультики зешоблы.
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23.07.2025 16:15 Ответить
 
 